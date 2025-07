AUR vrea să ajungă în Parlamentul moldovean. Unirea Republicii Moldova cu România, printre promisiunile electorale

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, decizie adoptată în cadrul Consiliului Politic Național al formațiunii.

Conform reprezentanților AUR, decizia privind participarea la alegeri intervine ,,într-un moment de criză sistemică în Republica Moldova”.

„Dragi prieteni, stimați colegi, AUR din Republica Moldova nu este despre trecut. Este despre un viitor care ne va uni. Iar acest viitor începe acum, aici și cu noi. Vă mulțumesc. Și vă chem la luptă. Demnă. Dreaptă. Românească”, a afirmat liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi.

Membrii Alianței pentru Unirea Românilor au aprobat declarația politică a partidului, actul punctând ,,direcțiile strategice ale AUR Moldova pentru toamna electorală”.

• Participare activă la alegerile din 28 septembrie, cu o listă de candidați competenți, patrioți și integri;

• Susținerea necondiționată a Unirii Republicii Moldova cu România;

• Lupta fermă împotriva propagandei ruse și a curentelor moldoveniste;

• Colaborarea cu partide din România care împărtășesc același ideal al Reîntregirii neamului romanesc;

• Promovarea unui unionism modern, realist și bine ancorat în nevoile cetățenilor”, se arată în textul declarației.

Liderul AUR, interzis în statul vecin

Între timp, liderul AUR, George Simion, are interdicție de intrare în țara vecină. Acesta a fost expulzat din Republica Moldova la data de 1 octombrie 2018 și declarat persona non grata pentru o perioadă de 5 ani. Simion are, de asemenea, interdicție de intrare în Ucraina.

În luna februarie 2024, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a primit o nouă interdicție de intrare în Republica Moldova, valabilă tot pentru o perioadă de 5 ani. Decizia a fost emisă de Inspectoratul General pentru Migrație (IMG) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) de la Chișinău și a vizat prelungirea măsurii de interdicție pentru George Simion.

La acel moment, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că măsura a fost luată în urma concluziilor autorităților, potrivit cărora Simion „face parte din efortul de destabilizare” a statului.

În replică, liderul AUR a susținut că autoritățile de la Chișinău i-au prelungit interdicția pentru că „le este literalmente frică de o eventuală Unire”.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc în data de 28 septembrie. Până în prezent, și-au anunțat intenția de a participa mai multe blocuri și formațiuni, dar numai Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost înregistrat până acum în calitate de concurent electoral de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău.