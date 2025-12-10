Cobza intră în patrimoniul imaterial UNESCO. România și Republica Moldova, inițiatoarele dosarului

Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, decizia fiind luată de Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Dosarul intitulat „Cobza, cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale” a fost înaintat de România și Republica Moldova.

„Înscrierea cobzei în patrimoniul cultural imaterial UNESCO reprezintă o recunoaștere internațională a valorii sale simbolice, artistice și identitare, precum și a rolului esențial pe care acest instrument l-a avut de-a lungul secolelor în viața culturală a comunităților de pe ambele maluri ale Prutului. În plus, includerea cobzei în patrimoniul cultural imaterial al umanității contribuie la creșterea vizibilității internaționale a patrimoniului cultural comun românesc și consolidează cooperarea culturală dintre Republica Moldova și România”, au afirmat reprezentanții Ministerului Culturii din Republica Moldova.

Cinci dosare

Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, care are loc în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi.

Dosarul „Cobza, cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale” este al cincilea dosar depus de cele două state. Până acum, în patrimoniul UNESCO au fost incluse Colindatul în ceată bărbătească, în 2013, tehnicile tradiționale de realizare a scoarței, trei ani mai târziu, practicile culturale asociate zilei de 1 Martie, în 2017, și arta cămășii cu altiță, acum trei ani.

Veste extraordinară

Igor Grosu, liderul puterii și președintele Parlamentului de la Chișinău, susține că această „veste extraordinară” reprezintă „un semn de respect pentru cobză și pentru oamenii care au păstrat-o vie”.

În prezent, în Republica Moldova sunt doar doi meșteri care confecționează cobze. Este vorba despre meșterul Nicolae Dron, din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia, și unul dintre cei unsprezece copii ai săi.



