Găinile pot face ouă și iarna: crescătorii dezvăluie secrete și trucuri cu varză, oțet de mere și fiertură din gogonele pentru o producție constantă

Chiar și iarna, găinile pot continua să ouă dacă primesc hrana și îngrijirea potrivită. Micii gospodari împărtășesc trucurile lor pentru ca păsările să rămână active și productive în sezonul rece.

Un rol esențial îl are alimentația, spun crescătorii. O gospodină povestește că păsările sale o „răsplătesc” zilnic cu ouă pentru grija pe care le-o poartă. Zilnic, le lasă libere în curte pentru mișcare, iar apa este oferită călduță de două sau chiar trei ori pe zi. În apă adaugă albastru de metilen, pentru prevenirea problemelor digestive, potrivit agronintel.

Hrana este diversificată și bogată: cereale nemăcinate – grâu, porumb și floarea-soarelui –, resturi alimentare precum pâine, coji de ouă, coji de fructe și legume. De asemenea, curățenia este o regulă strictă. Cu această îngrijire, crescătoarea obține 3-4 ouă pe zi de la opt găini.

Un alt crescător spune că secretul său este oțetul de mere, adăugat zilnic, în cantități mici, în apa caldă a păsărilor. Acesta completează hrana cu boabe de porumb și grâu, dar și cu uruială obținută din porumb, grâu și mazăre.

Găinile sunt lăsate libere pe timpul zilei, iar noaptea sunt închise în coteț, pentru a fi protejate de frig și prădători.

Într-o altă gospodărie, mâncarea caldă este cheia ouălor de iarnă.

Crescătorul prepară o fiertură din gogonelele rămase din toamnă, pe care le fierbe și le amestecă apoi cu uruială.

Potrivit sursei citate, o altă rețetă folosită este cea din cartofi fierți, îngroșați cu uruială din grâu și porumb măcinat, oferiți păsărilor călduți, o dată pe zi.

Dimineața, găinile primesc tărâțe înmuiate în apă caldă, iar pe parcursul zilei au la dispoziție grâu, porumb și uruială, mâncate la liber.

Pentru varietate și activitate, mulți crescători le oferă și varză pe timpul iernii, tăiată în jumătăți sau sferturi, astfel încât păsările să ciugulească frunzele și să rămână active.