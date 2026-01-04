search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mărturia cutremurătoare a sportivului care și-a găsit colegul decedat în cameră. Forțat să trăiască cu imaginea pe retină: „Am fost în șoc, avea fața palidă. Era mort!”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

La zece zile de la decesul tragic al lui Sivert Bakken, Johan-Olav Botn a rupt tăcerea într-un interviu de amploare acordat televiziunii norvegiene TV2. Biatlonistul aflat pe primul loc în clasamentul Cupei Mondiale a rememorat momentul dureros al pierderii prietenului său, fiind chiar persoana care i-a găsit corpul neînsuflețit.

Sivert Bakken Foto/Imago Images
Sivert Bakken Foto/Imago Images

La zece zile după moartea coechipierului său din naţională, cu care a împărţit podiumul în clasamentul general al Cupei IBU (circuitul inferior al biatlonului) în sezonul trecut, Johan-Olav Botn a rupt tăcerea. Actualul lider al clasamentului general al Cupei Mondiale a acordat un interviu amplu postului de presă norvegian TV2, în care a recunoscut că a fost primul care a găsit trupul lui Bakken.

„Eu şi Sivert trebuia să plecăm la schi la ora 9 dimineaţa. Mă duceam să iau cheile de la maşină ca să iau schiuri şi beţe, şi atunci l-am găsit inconştient în dormitor!”, a povestit biatlonistul norvegian.

„A fost o stare de şoc şi panică totală. Primul instinct este să încerc să ajut. Am încercat să sun la poliţie şi la serviciile de urgenţă, dar nu am putut să-i prind. Am alergat să cer ajutor!, a explicat Johan-Olav Botn.

„Am văzut că nu mai răspundea deloc şi avea faţa palidă. Am înţeles că era mort. A fost o stare de şoc în care nu simţeai nimic, dar încercai să-l ajuţi!, a continuat biatlonistul în vârstă de 26 de ani.

Abia la sosirea serviciilor de urgenţă, norvegianul şi-a dat seama de tragedie

Liderul Cupei Mondiale a profitat de ocazie pentru a aborda speculaţiile legate de moartea prietenului său. Deşi Federaţia Norvegiană de Biatlon a confirmat că Bakken purta măşti de altitudine în momentul morţii sale, cauza decesului rămâne necunoscută, iar rezultatele autopsiei nu vor fi disponibile decât cel târziu în martie.

„Le cer tuturor să respecte familia, să evite speculaţiile şi să aştepte sfârşitul anchetei înainte de a trage concluzii!, a declarat Johan-Olav Botn în interviul său acordat televiziunii norvegiene.

„Sivert nu a făcut nimic ilegal. Respectăm legea norvegiană, regulile WADA şi ale Agenţiei Antidoping din Norvegia!, a declarat Johan-Olav Botn.

El a adăugat: „Aproape că te simţi responsabil când eşti primul care vede cadavrul. Devine foarte personal. Mă gândesc mult la cei dragi lui, iar primele mele gânduri au fost la ei!.

Pentru a învăţa să facă faţă traumei, Botn a consultat un psiholog

După tragedie, Johan-Olav Botn s-a reunit imediat cu prietena sa, schioarea de fond norvegiană Karoline Simpson-Larsen, care se afla şi ea în Lavazè. Coechipierii săi au ajuns la hotel la scurt timp după aceea.

„Primiseră mesajul. Ne-am adunat cu toţii şi am încercat să înţelegem ce s-a întâmplat. Mă bucur foarte mult că nu am fost singur în Italia şi nu a trebuit să mă confrunt cu asta fără nimeni în jurul meu. Sunt imagini în capul meu cu care ştiu că va trebui să trăiesc tot restul vieţii. Cred că este înţelept să găsesc o modalitate de a învăţa să trăiesc cu aceste imagini!”, a mărturisit Johan-Olav Botn.

„Simt o nevoie mare să-mi iau rămas bun!”

În ciuda tragediei şi a şocului, biatlonistul în vârstă de 26 de ani nu are nicio intenţie să renunţe după excelentul său început de sezon.

„Dacă mi-aş fi pierdut motivaţia, aş fi simţit că l-am dezamăgit pe Sivert. Am lucrat împreună pentru a realiza acest lucru. Ştiu perfect ce ar aştepta Sivert de la mine: să mă antrenez şi să devin cel mai bun posibil.

Crăciunul a fost dificil şi am trecut prin multe emoţii. Mai sunt suişuri şi coborâşuri, dar devine din ce în ce mai bine pe zi ce trece! Simt o nevoie mare să-mi iau rămas bun de la Sivert pentru ultima dată. Vreau să prioritizez înmormântarea în locul Cupei Mondiale!, a mai admis norvegianul.

Bolnav de câteva zile, liderul Cupei Mondiale la etapa de la Oberhof de weekendul viitor (8-11 ianuarie). Acest lucru este  parţial din cauza stării sale fizice, dar şi pentru că încă nu a fost anunţată nicio dată a înmormântării, conform news.ro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
digi24.ro
image
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii
stirileprotv.ro
image
Cine era băiatul care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
gandul.ro
image
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
mediafax.ro
image
Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!”
fanatik.ro
image
Radu Paraschivescu reacționează după glumele despre asemănarea cu Nicolas Maduro: „S-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate”
libertatea.ro
image
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
digi24.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
antena3.ro
image
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani
observatornews.ro
image
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
cancan.ro
image
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
prosport.ro
image
Schimbări importante la pensii din 2026: femeile ies mai târziu la pensie, apar beneficii pentru vechime
playtech.ro
image
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Românul dat dispărut în urma tragediei din Elveția a fost găsit mort. MAE a făcut durerosul anunț
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
click.ro
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Pagini de istorie uitate. Povestea regelui Carol al II-lea și culisele renunțării la tron
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?