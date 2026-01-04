Mărturia cutremurătoare a sportivului care și-a găsit colegul decedat în cameră. Forțat să trăiască cu imaginea pe retină: „Am fost în șoc, avea fața palidă. Era mort!”

La zece zile de la decesul tragic al lui Sivert Bakken, Johan-Olav Botn a rupt tăcerea într-un interviu de amploare acordat televiziunii norvegiene TV2. Biatlonistul aflat pe primul loc în clasamentul Cupei Mondiale a rememorat momentul dureros al pierderii prietenului său, fiind chiar persoana care i-a găsit corpul neînsuflețit.

La zece zile după moartea coechipierului său din naţională, cu care a împărţit podiumul în clasamentul general al Cupei IBU (circuitul inferior al biatlonului) în sezonul trecut, Johan-Olav Botn a rupt tăcerea. Actualul lider al clasamentului general al Cupei Mondiale a acordat un interviu amplu postului de presă norvegian TV2, în care a recunoscut că a fost primul care a găsit trupul lui Bakken.

„Eu şi Sivert trebuia să plecăm la schi la ora 9 dimineaţa. Mă duceam să iau cheile de la maşină ca să iau schiuri şi beţe, şi atunci l-am găsit inconştient în dormitor!”, a povestit biatlonistul norvegian.

„A fost o stare de şoc şi panică totală. Primul instinct este să încerc să ajut. Am încercat să sun la poliţie şi la serviciile de urgenţă, dar nu am putut să-i prind. Am alergat să cer ajutor!”, a explicat Johan-Olav Botn.

„Am văzut că nu mai răspundea deloc şi avea faţa palidă. Am înţeles că era mort. A fost o stare de şoc în care nu simţeai nimic, dar încercai să-l ajuţi!”, a continuat biatlonistul în vârstă de 26 de ani.

Abia la sosirea serviciilor de urgenţă, norvegianul şi-a dat seama de tragedie

Liderul Cupei Mondiale a profitat de ocazie pentru a aborda speculaţiile legate de moartea prietenului său. Deşi Federaţia Norvegiană de Biatlon a confirmat că Bakken purta măşti de altitudine în momentul morţii sale, cauza decesului rămâne necunoscută, iar rezultatele autopsiei nu vor fi disponibile decât cel târziu în martie.

„Le cer tuturor să respecte familia, să evite speculaţiile şi să aştepte sfârşitul anchetei înainte de a trage concluzii!”, a declarat Johan-Olav Botn în interviul său acordat televiziunii norvegiene.

„Sivert nu a făcut nimic ilegal. Respectăm legea norvegiană, regulile WADA şi ale Agenţiei Antidoping din Norvegia!”, a declarat Johan-Olav Botn.

El a adăugat: „Aproape că te simţi responsabil când eşti primul care vede cadavrul. Devine foarte personal. Mă gândesc mult la cei dragi lui, iar primele mele gânduri au fost la ei!”.

Pentru a învăţa să facă faţă traumei, Botn a consultat un psiholog

După tragedie, Johan-Olav Botn s-a reunit imediat cu prietena sa, schioarea de fond norvegiană Karoline Simpson-Larsen, care se afla şi ea în Lavazè. Coechipierii săi au ajuns la hotel la scurt timp după aceea.

„Primiseră mesajul. Ne-am adunat cu toţii şi am încercat să înţelegem ce s-a întâmplat. Mă bucur foarte mult că nu am fost singur în Italia şi nu a trebuit să mă confrunt cu asta fără nimeni în jurul meu. Sunt imagini în capul meu cu care ştiu că va trebui să trăiesc tot restul vieţii. Cred că este înţelept să găsesc o modalitate de a învăţa să trăiesc cu aceste imagini!”, a mărturisit Johan-Olav Botn.

„Simt o nevoie mare să-mi iau rămas bun!”

În ciuda tragediei şi a şocului, biatlonistul în vârstă de 26 de ani nu are nicio intenţie să renunţe după excelentul său început de sezon.

„Dacă mi-aş fi pierdut motivaţia, aş fi simţit că l-am dezamăgit pe Sivert. Am lucrat împreună pentru a realiza acest lucru. Ştiu perfect ce ar aştepta Sivert de la mine: să mă antrenez şi să devin cel mai bun posibil.

Crăciunul a fost dificil şi am trecut prin multe emoţii. Mai sunt suişuri şi coborâşuri, dar devine din ce în ce mai bine pe zi ce trece! Simt o nevoie mare să-mi iau rămas bun de la Sivert pentru ultima dată. Vreau să prioritizez înmormântarea în locul Cupei Mondiale!”, a mai admis norvegianul.

Bolnav de câteva zile, liderul Cupei Mondiale la etapa de la Oberhof de weekendul viitor (8-11 ianuarie). Acest lucru este parţial din cauza stării sale fizice, dar şi pentru că încă nu a fost anunţată nicio dată a înmormântării, conform news.ro.