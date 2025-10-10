search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Exclusiv Ce este faza zero a unui viitor conflict Rusia-NATO? Analist: „Își pregătește terenul pentru a avea o opțiune de a escalada”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia derulează o întreagă serie de provocări la adresa țărilor NATO și neagă vreo intenție de a ataca Alianța. Trăim un moment similar cu cel dinaintea invaziei Ucrainei? Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan explică ce înseamnă „faza zero” a unui viitor conflict Rusia - NATO.

Înainte de a invada Ucraina, liderii ruși au negat vehemet. Suntem într-o situație similară? Colaj
Înainte de a invada Ucraina, liderii ruși au negat vehemet. Suntem într-o situație similară? Colaj

Într-o analiză a Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) se arată că Rusia accelerează „faza zero” a campaniei de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor.

„Se pare că Rusia desfășoară pregătiri concertate ca parte a fazei de stabilire a condițiilor fizice și psihologice pentru situații de război. În ultimii ani, Rusia a fost angajată într-o varietate de atacuri evidente și secrete împotriva statelor NATO, cum ar fi misiuni de sabotaj, interferențe în domeniul războiului electronic (EW), bruiaj GPS și incendieri. Rusia a intensificat dramatic aceste atacuri asupra statelor NATO în ultimele săptămâni, începând cu toamna anului 2025 - în special prin incursiunile dronelor în spațiul aerian NATO”, arată analiza citată.

Acest model de activitate organizată sugerează că Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor - „Faza 0” - pentru a trece la un nivel de război superior celui în care este angajată Rusia în prezent, cum ar fi un viitor război NATO-Rusia, arată analiștii ISW.

Aceștia au subliniat că nu au analizat dacă Kremlinul a decis să se angajeze într-un astfel de nivel de război cu NATO sau în ce termen ar face acest lucru. „Rusia a întreprins planuri pe termen lung pe care ISW le evaluează ca putând face parte din pregătirea pentru un război NATO-Rusia în viitor, cum ar fi restructurarea districtelor militare ale Rusiei la granița sa de vest și construirea de baze militare la granița cu Finlanda”, arată specialiștii citați.

„Atacurile evidente și secrete ale Rusiei, precum și acuzațiile privind operațiuni sub steag fals, servesc unor scopuri multiple pentru Moscova, atât pe plan internațional, cât și intern. Rusia își propune să creeze frică în rândul populației europene și să fragmenteze hotărârea NATO”, susțin analiștii ISW.

Gama largă de tipuri și locuri ale atacurilor și acuzațiile de acțiuni sub steag fals își propune să încurajeze sentimentul că amenințarea violenței este omniprezentă în întreaga Europă.

Rusia își propune să folosească frica în Europa pentru a obține concesii în războiul său împotriva Ucrainei și într-un posibil viitor război NATO-Rusia. Rusia încearcă să-i împingă pe europeni să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, de teama că sprijinul continuu va crește atacurile evidente sau secrete ale Rusiei. De asemenea, Rusia încearcă să împingă Europa să-și reducă sau să înceteze eforturile continue de a-și consolida apărarea, de teama că aceste eforturi vor provoca atacuri rusești”, arată ISW.

Aceste eforturi fac parte dintr-o campanie mai amplă a Rusiei, care își propune să-i împingă pe adversari să ia decizii politice în beneficiul Rusiei.

Apoi, utilizarea de către Kremlin a acuzațiilor privind acțiuni sub steag fals, acuzații transmise prin serviciul secret SVR își propune să influențeze opiniile populației ruse despre Occident, încadrând actorii occidentali - nu Rusia - ca fiind responsabili pentru atacuri sau amenințări cu atacuri. „Kremlinul stabilește condiții pentru a justifica și a mobiliza sprijinul public pentru orice posibilă viitoare agresiune rusă împotriva NATO”, arată analiza ISW.

Analiza subliniază că „ISW nu a observat indicii că Rusia se pregătește activ pentru un conflict iminent cu NATO în acest moment.”

Incidentele cu dronele rusești au mai mult un scop psihologic decât militar. FOTO: Profimedia
Incidentele cu dronele rusești au mai mult un scop psihologic decât militar. FOTO: Profimedia

„Faza zero” a viitorului război Rusia - NATO

Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan, președinte co-fondator al Asociației New Data Academy, o organizație neguvernamentală din România care are ca scop combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării media și digitale, și coordonator Digital Forensic Team, a explicat pentru „Adevărul” ce înseamnă „faza zero” a unui război Rusia-NATO și cât de aproape suntem de atacarea unor țări europene de armata rusă.

Citește și: Rusia nu are resurse militare şi economice să atace ţări NATO. O lovitură nucleară este exclusă

„Faza zero”, așa cum arată raportul ISW, nu ar trebui interpretată ca începutul unui război, a subliniat Țîbrigan. „Ci mai degrabă ca începutul unui campanii de condiționare psihologică și informațională. De regulă, orice tip de agresiune convențională este precedată de operațiuni psihologice de manipulare a maselor. Ori această „fază zero” e mai mult decât un set de operațiuni psihologice. Prin faza zero, Rusia își pregătește terenul pentru a avea, la un moment dat, o opțiune de a escalada. Dar nu neapărat pentru a lovi mâine, ci pentru a testa reacțiile”, explică specialistul în comunicare.

Această etapă combină mai multe tactici: în primul rând, include acele narațiuni false prin care Moscova acuză alte state că ar pregăti „atacuri sub steag străin”. Recent, s-a lansat falsa narațiune că Ucraina ar pregăti o invazie în Transnistria; urmează incidentele hibride, cu cost redus, cum ar fi incursiunile de drone în spațiul aerian european sau apelarea la bruiajul GPS al avioanelor; plus mesaje de intimidare transmise de lideri „mai agitați” precum Medvedev, Maria Zakharova sau chiar Serghei Lavrov.

Toate aceste acțiuni coroborate nu fac altceva decât să creeze o senzație de vulnerabilitate a Europei. Și aici cititorii trebuie să înțeleagă foarte clar că scopul acestor acțiuni nu este militar, în sensul clasic, ci mai mult psihologic. Kremlinul urmărește să convingă opinia publică europeană că sprijinul pentru Ucraina ar provoca Rusia și că pentru a evita o escaladare ar fi bine ca statele europene să se retragă. Oamenii sunt făcuți să creadă că decizia care profită Rusiei este alegerea lor rațională”, explică specialistul.

Va exista un conflict între Rusia și NATO?

Întrebat dacă vede posibil un conflict între Rusia și NATO, Țîbrigan răspunde negativ: „Nu, și explic de ce: momentan nu am văzut indicii că Moscova s-ar pregăti pentru un atac direct împotriva NATO. Ea are mari probleme de frontul din Ucraina. Asta se vede inclusiv și în acel raport al ISW.”

Pericolul, spune el, nu este războiul propriu-zis, ci modul în care europenii vor reacționa la aceste provocări pe care le lansează Federația Rusă. „Trebuie să ne obișnuim cu faptul că de acum încolo astfel de provocări vor fi constante. Pentru că se pare că asta e o nouă tactică a rușilor. Moscova ne testează nervii și capacitatea de reacție. Dacă noi, europenii, acționăm haotic, fie panică, fie prin sprijinul acordat Ucrainei, atunci această fază zero a Moscovei își va atinge scopul.”

Genul acesta de campanii s-au derulat de la începutul războiului, uneori amenințarea fiind chiar una nucleară.

„Încă nu există indicii că s-ar pregăti un atac direct pentru că Rusia are mai probleme pe frontul din Ucraina. Gândiți-vă că ea încă se luptă pentru niște cartiere în Pokrovsk și greu înaintează, cu multe, multe victime. Rusia e conștientă că capacitățile NATO sunt mult mai mari și că în general Europa acum trece printr-o fază de înarmare și probabil că a fost și momentul pentru care au ales această tactică acum, ca răspuns la programul SAFE”, detaliază specialistul.

Citește și: Europa este deja mult mai mult decât o simplă piață

De acum încolo trebuie să avem în vedere faptul că absolut nicio acțiune sau operațiune lansată de Federația Rusă nu se întâmplă pur și simplu. „Întotdeauna va fi legată de un anumit context, european, regional, în contextul războiului din Ucraina. Adică, practic, ce se întâmplă pe frontul din Ucraina determină la rându-i o reacție în plan tactic în Europa”, arată el.

Negarea dinaintea invaziei Ucrainei vs negarea de acum

În social media deja circulă postări în care se atrage atenția că și înainte de invazia Ucrainei autoritățile rusești au negat vehement că vor ataca. Se sugerează că suntem într-o situație similară: și acum liderii ruși neagă că vor ataca Europa, prin urmare, Rusia va ataca.

„Negarea de atunci a fost diferită de negarea de astăzi, pentru că e una să ataci un stat precum Ucraina, dar e altceva să ataci mai multe state în cadrul unei alianțe militare precum NATO. Ucraina nici nu pornise procesul de aderare la NATO, era un stat destul de fragil cu zone ocupate. În plus de asta, Putin primea rapoarte de la serviciile secrete care spuneau că în 3 zile, maximum într-o săptămână, vor ajunge la Kiev, vor prelua Ucraina”, a explicat specialistul.

În plus, spune Țîbrigan, în octombrie 2021, serviciile de securitate americane i-au informat pe ucraineni că vor fi atacați. În cancelariile europene se discuta din decembrie că Rusia va ataca, nu se știa când. Era o certitudine însă că rușii vor ataca.

„Ori noi acum nu suntem în pragul unei certitudini clare că va exista acest atac. Există această testare, un joc al nervilor, dar nu putem vorbi momentan de un atac atât timp cât Rusia e împotmolită în Ucraina. Trebuie să ne temem de un posibil atac din partea Rusiei, abia după înghețarea conflictului din Ucraina sau înfrângerea Ucrainei și aici e crucial sprijinul pe care îl oferă Occidentul Ucrainei, pentru că securitatea UE depinde în mare măsură soarta Ucrainei”, a concluzionat specialistul.

Știri Externe

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
prosport.ro
image
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
playtech.ro
image
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Încă o scumpire! Suma în plus care se va regăsi în facturile de curent
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde