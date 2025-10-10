Exclusiv Ce este faza zero a unui viitor conflict Rusia-NATO? Analist: „Își pregătește terenul pentru a avea o opțiune de a escalada”

Rusia derulează o întreagă serie de provocări la adresa țărilor NATO și neagă vreo intenție de a ataca Alianța. Trăim un moment similar cu cel dinaintea invaziei Ucrainei? Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan explică ce înseamnă „faza zero” a unui viitor conflict Rusia - NATO.

Într-o analiză a Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) se arată că Rusia accelerează „faza zero” a campaniei de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor.

„Se pare că Rusia desfășoară pregătiri concertate ca parte a fazei de stabilire a condițiilor fizice și psihologice pentru situații de război. În ultimii ani, Rusia a fost angajată într-o varietate de atacuri evidente și secrete împotriva statelor NATO, cum ar fi misiuni de sabotaj, interferențe în domeniul războiului electronic (EW), bruiaj GPS și incendieri. Rusia a intensificat dramatic aceste atacuri asupra statelor NATO în ultimele săptămâni, începând cu toamna anului 2025 - în special prin incursiunile dronelor în spațiul aerian NATO”, arată analiza citată.

Acest model de activitate organizată sugerează că Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor - „Faza 0” - pentru a trece la un nivel de război superior celui în care este angajată Rusia în prezent, cum ar fi un viitor război NATO-Rusia, arată analiștii ISW.

Aceștia au subliniat că nu au analizat dacă Kremlinul a decis să se angajeze într-un astfel de nivel de război cu NATO sau în ce termen ar face acest lucru. „Rusia a întreprins planuri pe termen lung pe care ISW le evaluează ca putând face parte din pregătirea pentru un război NATO-Rusia în viitor, cum ar fi restructurarea districtelor militare ale Rusiei la granița sa de vest și construirea de baze militare la granița cu Finlanda”, arată specialiștii citați.

„Atacurile evidente și secrete ale Rusiei, precum și acuzațiile privind operațiuni sub steag fals, servesc unor scopuri multiple pentru Moscova, atât pe plan internațional, cât și intern. Rusia își propune să creeze frică în rândul populației europene și să fragmenteze hotărârea NATO”, susțin analiștii ISW.

Gama largă de tipuri și locuri ale atacurilor și acuzațiile de acțiuni sub steag fals își propune să încurajeze sentimentul că amenințarea violenței este omniprezentă în întreaga Europă.

„Rusia își propune să folosească frica în Europa pentru a obține concesii în războiul său împotriva Ucrainei și într-un posibil viitor război NATO-Rusia. Rusia încearcă să-i împingă pe europeni să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, de teama că sprijinul continuu va crește atacurile evidente sau secrete ale Rusiei. De asemenea, Rusia încearcă să împingă Europa să-și reducă sau să înceteze eforturile continue de a-și consolida apărarea, de teama că aceste eforturi vor provoca atacuri rusești”, arată ISW.

Aceste eforturi fac parte dintr-o campanie mai amplă a Rusiei, care își propune să-i împingă pe adversari să ia decizii politice în beneficiul Rusiei.

Apoi, utilizarea de către Kremlin a acuzațiilor privind acțiuni sub steag fals, acuzații transmise prin serviciul secret SVR își propune să influențeze opiniile populației ruse despre Occident, încadrând actorii occidentali - nu Rusia - ca fiind responsabili pentru atacuri sau amenințări cu atacuri. „Kremlinul stabilește condiții pentru a justifica și a mobiliza sprijinul public pentru orice posibilă viitoare agresiune rusă împotriva NATO”, arată analiza ISW.

Analiza subliniază că „ISW nu a observat indicii că Rusia se pregătește activ pentru un conflict iminent cu NATO în acest moment.”

„Faza zero” a viitorului război Rusia - NATO

Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan, președinte co-fondator al Asociației New Data Academy, o organizație neguvernamentală din România care are ca scop combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării media și digitale, și coordonator Digital Forensic Team, a explicat pentru „Adevărul” ce înseamnă „faza zero” a unui război Rusia-NATO și cât de aproape suntem de atacarea unor țări europene de armata rusă.

„Faza zero”, așa cum arată raportul ISW, nu ar trebui interpretată ca începutul unui război, a subliniat Țîbrigan. „Ci mai degrabă ca începutul unui campanii de condiționare psihologică și informațională. De regulă, orice tip de agresiune convențională este precedată de operațiuni psihologice de manipulare a maselor. Ori această „fază zero” e mai mult decât un set de operațiuni psihologice. Prin faza zero, Rusia își pregătește terenul pentru a avea, la un moment dat, o opțiune de a escalada. Dar nu neapărat pentru a lovi mâine, ci pentru a testa reacțiile”, explică specialistul în comunicare.

Această etapă combină mai multe tactici: în primul rând, include acele narațiuni false prin care Moscova acuză alte state că ar pregăti „atacuri sub steag străin”. Recent, s-a lansat falsa narațiune că Ucraina ar pregăti o invazie în Transnistria; urmează incidentele hibride, cu cost redus, cum ar fi incursiunile de drone în spațiul aerian european sau apelarea la bruiajul GPS al avioanelor; plus mesaje de intimidare transmise de lideri „mai agitați” precum Medvedev, Maria Zakharova sau chiar Serghei Lavrov.

„Toate aceste acțiuni coroborate nu fac altceva decât să creeze o senzație de vulnerabilitate a Europei. Și aici cititorii trebuie să înțeleagă foarte clar că scopul acestor acțiuni nu este militar, în sensul clasic, ci mai mult psihologic. Kremlinul urmărește să convingă opinia publică europeană că sprijinul pentru Ucraina ar provoca Rusia și că pentru a evita o escaladare ar fi bine ca statele europene să se retragă. Oamenii sunt făcuți să creadă că decizia care profită Rusiei este alegerea lor rațională”, explică specialistul.

Va exista un conflict între Rusia și NATO?

Întrebat dacă vede posibil un conflict între Rusia și NATO, Țîbrigan răspunde negativ: „Nu, și explic de ce: momentan nu am văzut indicii că Moscova s-ar pregăti pentru un atac direct împotriva NATO. Ea are mari probleme de frontul din Ucraina. Asta se vede inclusiv și în acel raport al ISW.”

Pericolul, spune el, nu este războiul propriu-zis, ci modul în care europenii vor reacționa la aceste provocări pe care le lansează Federația Rusă. „Trebuie să ne obișnuim cu faptul că de acum încolo astfel de provocări vor fi constante. Pentru că se pare că asta e o nouă tactică a rușilor. Moscova ne testează nervii și capacitatea de reacție. Dacă noi, europenii, acționăm haotic, fie panică, fie prin sprijinul acordat Ucrainei, atunci această fază zero a Moscovei își va atinge scopul.”

Genul acesta de campanii s-au derulat de la începutul războiului, uneori amenințarea fiind chiar una nucleară.

„Încă nu există indicii că s-ar pregăti un atac direct pentru că Rusia are mai probleme pe frontul din Ucraina. Gândiți-vă că ea încă se luptă pentru niște cartiere în Pokrovsk și greu înaintează, cu multe, multe victime. Rusia e conștientă că capacitățile NATO sunt mult mai mari și că în general Europa acum trece printr-o fază de înarmare și probabil că a fost și momentul pentru care au ales această tactică acum, ca răspuns la programul SAFE”, detaliază specialistul.

Citește și: Europa este deja mult mai mult decât o simplă piață

De acum încolo trebuie să avem în vedere faptul că absolut nicio acțiune sau operațiune lansată de Federația Rusă nu se întâmplă pur și simplu. „Întotdeauna va fi legată de un anumit context, european, regional, în contextul războiului din Ucraina. Adică, practic, ce se întâmplă pe frontul din Ucraina determină la rându-i o reacție în plan tactic în Europa”, arată el.

Negarea dinaintea invaziei Ucrainei vs negarea de acum

În social media deja circulă postări în care se atrage atenția că și înainte de invazia Ucrainei autoritățile rusești au negat vehement că vor ataca. Se sugerează că suntem într-o situație similară: și acum liderii ruși neagă că vor ataca Europa, prin urmare, Rusia va ataca.

„Negarea de atunci a fost diferită de negarea de astăzi, pentru că e una să ataci un stat precum Ucraina, dar e altceva să ataci mai multe state în cadrul unei alianțe militare precum NATO. Ucraina nici nu pornise procesul de aderare la NATO, era un stat destul de fragil cu zone ocupate. În plus de asta, Putin primea rapoarte de la serviciile secrete care spuneau că în 3 zile, maximum într-o săptămână, vor ajunge la Kiev, vor prelua Ucraina”, a explicat specialistul.

În plus, spune Țîbrigan, în octombrie 2021, serviciile de securitate americane i-au informat pe ucraineni că vor fi atacați. În cancelariile europene se discuta din decembrie că Rusia va ataca, nu se știa când. Era o certitudine însă că rușii vor ataca.

„Ori noi acum nu suntem în pragul unei certitudini clare că va exista acest atac. Există această testare, un joc al nervilor, dar nu putem vorbi momentan de un atac atât timp cât Rusia e împotmolită în Ucraina. Trebuie să ne temem de un posibil atac din partea Rusiei, abia după înghețarea conflictului din Ucraina sau înfrângerea Ucrainei și aici e crucial sprijinul pe care îl oferă Occidentul Ucrainei, pentru că securitatea UE depinde în mare măsură soarta Ucrainei”, a concluzionat specialistul.