Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești ar putea fi repornită. Bogdan Ivan spune că există acord informal din SUA

Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că oficiali din Statele Unite ale Americii și-au exprimat acordul informal pentru reoperaționalizarea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, unitate închisă după sancțiunile impuse Federației Ruse. Potrivit ministrului, reluarea activității ar putea contribui la creșterea capacității de rafinare a României și la consolidarea securității energetice.

Ministrulși-au exprimat acordul pentru reoperaționalizarea rafinăriei Petrotel Lukoil.FOTO: Facebook
În contextul în care România a accelerat importurile de țiței, rafinăria de la Ploiești ar putea asigura aproximativ o cincime din necesarul de combustibil de pe piața internă.

„Am vorbit (în şedinţa CSAT – n.r.) despre modul în care (...) din punct de vedere al acţiunilor noastre, care ţin de Ministerul Energiei, putem să redeschidem rafinăria Petrotel Lukoil, care acum este îngheţată din punct de vedere al sancţiunilor din partea SUA. Am avut discuţii informale cu cei din SUA şi mi-au spus: ok, suntem de acord ca să începeţi operaţiunile acolo de a vă creşte capacitatea de rafinare cu 21%, am redeschis noile rute comerciale, am avut discuţii cu giganţi americani în materie de trading şi de producţie de motorină şi astăzi pot să spun că suntem pregătiţi să repornim rafinăria Petrotel Lukoil, după ce avem un agreement din partea OFAC (Office of Foreign Assets Control – n.r.) din Statele Unite ale Americii şi astfel să ne creştem cât mai mult independenţa energetică, şi anume producţia directă pe care putem să o avem”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3.

Ministrul a explicat că autoritățile au făcut demersuri pentru a se asigura că România dispune de suficiente stocuri de petrol și produse petroliere, dar și de noi rute de aprovizionare care să reducă dependența de regiunea Orientului Mijlociu.

„Am extins foarte mult acordul cu Kazahstan, cu Azerbaidjan, de unde ne vin principalele produse petroliere şi ţiţeiul care urmează să fie rafinat în rafinăriile din România, pe de-o parte. Pe de altă parte, am vorbit despre gaze naturale şi faptul că astăzi România este prima ţară din Uniunea Europeană care ia o decizie de a plafona preţul şi timp de un an de zile avem blocate cantităţile de gaze pentru populaţie şi atunci avem stabilizată această ecuaţie extrem de importantă”, a spus Bogdan Ivan.

Oficialul a arătat că, în timp ce creșterea medie a prețului carburanților la pompă este în România de aproximativ 7%, respectiv circa 60 de bani, în alte state europene majorările sunt mult mai mari.

Potrivit ministrului, în Germania scumpirea a ajuns la aproximativ 18%, iar în Spania și Italia creșterile depășesc 20%.

Bogdan Ivan a precizat că partidele din coaliția de guvernare au discutat în ședința de luni mai multe scenarii privind evoluția prețurilor la carburanți, în condițiile în care acestea înregistrează unele dintre cele mai mari creșteri din ultimele decenii.

În acest context, autoritățile analizează repunerea în funcțiune a rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești. În același timp, la rafinăria Petromidia din județul Constanța a fost amânată o revizie tehnică, iar rafinăria Petrobrazi funcționează în prezent la capacitate maximă pentru a asigura cât mai mult carburant pentru piața internă.

