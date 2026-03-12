Israel: peste 9.000 de cereri de despăgubire după 11 zile de atacuri cu rachete

După 11 zile de confruntări, Autoritatea Fiscală din Israel a primit 9.115 cereri de despăgubire pentru pagube cauzate de rachete, dintre care 6.586 pentru clădiri, 1.044 pentru bunuri și echipamente și 1.485 pentru vehicule, potrivit The Jerusalem Post.

Autoritățile israeliene subliniază că amploarea pagubelor este mult mai redusă comparativ cu conflictul precedent din iunie anul trecut, când aproape 10.000 de cereri au fost depuse încă din a doua zi de lupte, iar până la finalul celor 12 zile s-au înregistrat 53.409 cereri, cu despăgubiri totale de aproximativ 2,9 miliarde de șekeli pentru pagube directe.

Datele arată că, spre deosebire de runda anterioară, Iranul a lansat mai puține rachete, concentrându-se asupra zonei centrale a Israelului. Potrivit Institutului pentru Studii de Securitate Națională, în iunie Iranul a lansat circa 1.600 de rachete și drone, în timp ce în această rundă de lupte numărul lor este sub 600.

Cu toate acestea, numărul alertelor a crescut semnificativ: dacă în iunie s-au înregistrat aproximativ 20.000 de alerte, acum cifra a ajuns la 42.000. De asemenea, loviturile asupra turnurilor de apartamente au fost mai puține, ceea ce a redus numărul cererilor de despăgubire.

O diferență majoră față de conflictul anterior constă în natura pagubelor. În timp ce anul trecut daunele directe au fost de aproximativ 3 miliarde de șekeli, acum sunt estimate la câteva sute de milioane.

„În campania anterioară, am văzut rachete cu focoase mari de sute de kilograme, iar fiecare rachetă care nu a fost interceptată și a aterizat avea potențialul de a distruge o clădire întreagă. Acestea erau cu siguranță rachete care puteau distruge clădiri și am văzut câteva astfel de lovituri. În această rundă, iranienii trimit rachete cu submuniție, adică focoase care se împrăștie, fiecare cu mult mai puține explozive, astfel încât șansa ca o clădire să fie complet distrusă este foarte mică. Ar putea exista daune, dar nu la nivelul distrugerii clădirilor care ar necesita demolarea și reconstrucția”, a explicat Yigal Govrin, președintele Asociației Inginerilor din Israel.

„Pe de altă parte, împrăștierea pe o suprafață mare este problematică. Potențialul de a provoca daune persoanelor și proprietăților este mai mare, deoarece ajunge în mai multe locuri. Dacă o persoană este rănită de bombă sau de șrapnel, poate fi foarte periculos, așa cum am văzut ieri în Yehud – clădirea nu s-a prăbușit, dar muncitorii au fost răniți de șrapnel. Dar daunele care necesită demolarea vor fi foarte rare. În ceea ce privește protejarea vieții, este foarte important să vă protejați și să rămâneți într-o zonă protejată, deoarece daunele provocate de obuze și șrapnel rămân aceleași”, a mai explicat acesta.

Până acum, cele mai multe cereri de despăgubire au fost înregistrate la Tel Aviv – 4.609 cereri, urmat de Ashkelon (zonele Beit Shemesh și Beersheva) cu 3.664 cereri. La Ierusalim au fost depuse 181 de cereri, la Akko 494 și la Tiberias 167.