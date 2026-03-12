Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă

Justiția argentiniană a decis să amâne începerea noului proces împotriva celor șapte inculpați acuzați de omor din culpă în cazul morții lui Diego Armando Maradona până pe 14 aprilie.

Personalul medical care l-a tratat pe Maradona după o operație delicată de îndepărtare a unui hematom de la cap va depune mărturie: neurochirurgul Leopoldo Luque, psihiatrul Agustina Cosachov, psihologul Carlos Diaz, asistenta medicală Ricardo Almiron, șeful său Mariano Perroni, coordonatorul asigurărilor de sănătate Swiss Medical, Nancy Forlni, și medicul clinician Pedro Di Spagna.

După anularea primului proces din cauza neregulilor atribuite judecătoarei Julieta Makintach, noul proces urma să înceapă pe 17 martie, dar Tribunalul Penal din San Isidro a admis ieri o cerere a procurorului și a părților civile pentru o modificare a programului audierilor. Astfel, procesul va începe pe 14 aprilie.

Audiențele săptămânale programate vor fi reduse de la trei la două, luând în considerare și o micșorare a listei martorilor, care a scăzut de la 178 inițial la 90. Autopsia a stabilit că Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, din cauza unui edem pulmonar acut secundar insuficienței cardiace. Inima lui cântărea 503 grame, dublu față de greutatea normală, și avea cardiomiopatie dilatativă și acumulare severă de lichide (anasarcă) în organe și în corp.