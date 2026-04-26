Chișinăul, lovit de vânt puternic: un om a murit, iar cel puțin patru persoane au ajuns la spital

Un om a murit, iar cel puțin patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital după ce copaci sau ramurile arborilor s-au prăbușit peste ei în Capitala Republicii Moldova. Țara se află sub cod portocaliu de vânt puternic până la ora 21:00.

Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au anunțat că incidentul fatal a avut loc într-un parc din sectorul Râșcani al Chișinăului, unde un copac a căzut peste un bărbat în vârstă de 85 de ani. La fața locului au intervenit medicii de pe ambulanță care au transportat de urgență victima la spital, însă aceasta a decedat la scurt timp în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.

„Polițiștii documentează cazul și întreprind măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului”, au menționat reprezentanții IGP.

Printre victime, un copil de 16 ani

O femeie de 87 de ani a ajuns la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) după ce o creangă s-a prăbușit peste ea.

„Pacienta a suferit traumatism cranio-cerebral, plagă contuză în regiunea parietală stângă și prezenta hipertensiune arterială”, au menționat responsabilii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).

La același spital a fost transportat, în stare gravă, și un bărbat de 86 de ani, rănit după ce un copac a căzut peste un taxi în care se afla. De asemenea, un bărbat de aproximativ 74 de ani a fost lovit de un copac în timp ce se afla pe o stradă din Chișinău. Totodată, un copil de 16 ani a fost rănit grav pe teritoriul Grădinii Zoologice, fiind lovit de o creangă.

„Minorul a suferit traumatism cranio-cerebral, plagă contuză parietală dreaptă, contuzie toracică și suspiciune de fracturi costale. A fost transportat la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignatenco”, au detaliat angajații CNAMUP.

Vântul puternic nu a provocat doar pagube umane, ci și materiale, fiind distruse zeci de mașini și acoperișurile unor clădiri.

Acesta s-a manifestat și în alte zone ale Republicii Moldova, iar salvatorii au fost solicitați în raioane precum Rezina, Călărași, Dubăsari, Strășeni, Bălți sau Hîncești.

„Potrivit datelor colectate din subdiviziunile teritoriale, cele mai multe solicitări au fost înregistrate în urma arborilor doborâți de vânt, a ramurilor de copaci căzute, dar și a acoperișurilor deteriorate”, au precizat angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Prin urmare, reprezentanții IGSU îi îndeamnă pe cetățeni „să evite deplasările pe sub arbori bătrâni, să nu atingă firele electrice căzute și să-și protejeze copiii. În situații de risc, persoanele trebuie să apeleze Serviciul 112”.

Prognoza specialiștilor

Conform prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), între orele 10:00 și 21:00, Republica Moldova se află sub cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 26 m/s.