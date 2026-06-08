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Nicușor Dan: Tranziția verde trebuie făcută fără presiuni excesive asupra companiilor și prețurilor la energie

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Președintele Nicușor Dan a anunțat că a participat marți la o videoconferință cu liderii statelor europene din grupul „Prietenii Competitivității”, organizată înaintea Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles. 

FOTO: Nicușor Dan
FOTO: Nicușor Dan

Potrivit șefului statului, discuțiile s-au concentrat pe competitivitatea economiei europene, energie și modul în care poate fi continuată tranziția către o economie mai verde.

Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia. Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor și asupra prețurilor la energie”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România dispune de resurse energetice importante, inclusiv gaze naturale și energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a țării și a Europei.

El a mai arătat că sunt necesare investiții mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să poată circula mai eficient între statele membre.

Potrivit lui Nicușor Dan, obiectivele comune ale statelor participante sunt o Piață Unică mai bine integrată, relansarea industriilor europene și consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene.

Ne dorim o Uniune Europeană puternică și competitivă, care să creeze bunăstare pentru cetățenii săi. O Uniune prosperă înseamnă o Românie prosperă”, a mai transmis președintele.

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