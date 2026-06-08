Articol publicitar

Beach, Please! intră în ultima lună de pregătiri înainte de deschiderea porților ediției aniversare din 2026

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu o lună înainte de deschiderea porților, Beach, Please! se pregătește pentru cea de-a 5 a ediție din istoria sa. Festivalul care a transformat Costineștiul într-un reper al culturii urbane revine între 8 și 12 iulie 2026, în cadrul NIBIRU, noua stațiune de distracție dezvoltată pe litoralul românesc.

Beach, Please! Festival 1 jpeg

Timp de cinci zile, Costineștiul devine centrul culturii urbane din România, reunind sute de mii de participanți, artiști internaționali și experiențe construite la o scară fără precedent pe litoralul românesc. Ajuns la a cincea ediție, festivalul își a devenit în doar câțiva ani cel mai mare festival de hip-hop din Europa, iar în 2026 traficul care se  estimează este de 600.000 de persoane pe întreaga durată a festivalului, iar  90% din totalul participării este deja asigurat prin biletele achiziționate în avans.

Ediția din acest an marchează și debutul NIBIRU, noua stațiune de entertainment de la Costinești, deschisă zilnic pe parcursul verii și construită pentru a găzdui atât marile festivaluri ale sezonului, cât și experiențe dedicate familiilor, grupurilor de prieteni și turiștilor aflați pe litoral.

Artiști confirmați

Pe scena Beach, Please! 2026 vor urca unii dintre cei mai importanți artiști ai momentului din zona hip-hop, trap și urban, printre care Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Yeat, Quavo, BIA, Ski Mask The Slump God, Homixide Gang și Nemzzz, alături de artiști români precum INNA, Puya, Deliric, Rava, Erika Isac, Albert NBN, Alex Velea, B.U.G. Mafia, Marko Glass & Bvcovia și Nouă Unșpe. Programul complet confirmă o combinație de nume internaționale cu vizibilitate globală și artiști locali cu audiență puternică în România, într-o ediție care continuă direcția de creștere a festivalului pe segmentul urban.

„Beach, Please! este astăzi mai mult decât un festival. Este un proiect care aduce în România sute de mii de oameni, generează impact economic direct pentru litoral și contribuie la o schimbare reală de percepție despre ce putem construi aici, la standarde internaționale. Pentru noi, miza nu a fost niciodată doar organizarea unui eveniment, ci dezvoltarea unei platforme care poate pune România pe harta marilor experiențe culturale și de entertainment din Europa”, a declarat Selly, fondatorul Beach, Please! și NIBIRU.

Infrastructură de acces extinsă pentru ediția cu cel mai mare trafic de până acum

În contextul creșterii accelerate a festivalului, organizatorii au pregătit pentru ediția 2026 o infrastructură extinsă de acces și mobilitate, gândită pentru a susține în mod eficient fluxul ridicat de participanți așteptat la Costinești. Ghidul oficial al festivalului include variante multiple de sosire, cu trenul, autocarul, mașina personală, în timp ce pentru publicul internațional principalul hub de acces rămâne Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Pe durata întregului festival vor funcționa curse speciale Beach, Please!, cu plecări din Constanța și Mangalia și cu opriri intermediare în principalele puncte de pe traseu, inclusiv  Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus și Saturn. În plus, organizatorii au prevăzut și transfer direct din Aeroportul Otopeni către festival, precum și un sistem dedicat de autobuze, conceput pentru a simplifica accesul publicului și pentru a reduce presiunea asupra traficului rutier din zonă.

Totodată, după încheierea programului artistic, transportul de retur va funcționa în regim extins, cu plecări programate din oră în oră între 00:00 și 03:00 și cu plecări suplimentare între 03:00 și 06:00, în funcție de gradul de ocupare. Această componentă logistică face parte din efortul mai amplu al organizatorilor de a trata experiența festivalului ca pe un ecosistem complet, în care accesul și mobilitatea sunt integrate încă din faza de planificare.

Beach, Please! Festival 3 jpeg

Desfășurarea festivalului în 2026

Organizatorii confirma că festivalul se organizează și în acest an la Costinești. Organizatorii precizează că toate etapele de producție și organizare se desfășoară conform calendarului stabilit, iar pregătirile pentru ediția din 2026 se află în faze avansate de implementare.

Andrei Șelaru a subliniat că aceste elemente au generat deja un impact economic important în județul Constanța, prin fluxurile de cazare, transport și servicii conexe, care au adus zeci de milioane de euro în economia locală. Totodată, organizatorii urmează să publice în perioada următoare informații suplimentare despre programul autobuzelor și orele de deschidere ale evenimentului, iar pe 12 iunie va fi anunțat line-up-ul complet al festivalului, moment care va coincide și cu o nouă schimbare de preț a biletelor.

Pentru ediția 2026, Beach, Please! are o gamă de prețuri structurată pe mai multe tipuri de acces, de la abonamente de 5 zile la bilete de o zi. Prețurile pornesc de la 196 EUR pentru General Access, 176 EUR pentru GA Early Entry, 225 EUR pentru General Access Plus și 398 EUR pentru Ultra VIP + Golden Circle, în timp ce biletele de o zi pornesc de la 79 EUR.

Un fenomen cu efect direct în economia României

Evoluția Beach, Please! din ultimii ani a demonstrat că impactul unui astfel de proiect depășește cu mult zona de entertainment și se reflectă direct în economie, turism și imagine de țară. Potrivit datelor apărute după ediția precedentă, festivalul a generat în 2025 un impact economic de peste 70 de milioane de euro, rezultat din cheltuielile pentru cazare, transport și servicii conexe.

În 2025, Beach, Please! a atras peste 15.000 de turiști străini, iar pentru 2026 estimările interne indică o creștere suplimentară a vizitatorilor internaționale. Astfel, Costineștiul devine, în jurul festivalului, punctul central al unui nou tip de ecosistem cultural și economic construit local, dar cu potențial clar de relevanță internațională.

Cu o lună înainte de start, Beach, Please! 2026 se apropie de cea mai mare ediție din istoria sa. Pentru cinci zile, Costineștiul va deveni din nou unul dintre cele mai urmărite locuri din Europa pentru cultura urbană, reunind sute de mii de participanți, artiști internaționali și un ecosistem construit la o scară fără precedent în România.

Despre Beach, Please!

Beach, Please! este un festival de muzică urbană organizat la Costinești, care a cunoscut o creștere accelerată de la o ediție la alta și care este cel mai mare festival de hip-hop din Europa. Ediția din 2026 are loc între 8 și 12 iulie și marchează cea de-a cincea ediție a evenimentului, desfășurată în cadrul NIBIRU, noua stațiune de entertainment construită în Costinești

Biletele sunt disponibile pe www.beach-please.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui Putin
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Refuzat de PNL și USR, Guvernul Tomac depinde de voturile PSD, UDMR și ale minorităților. De unde ar mai putea primi susținere
gandul.ro
image
Bolojan a avut PRIMUL CLINCI cu Tomac! Ce și-au spus față în față
mediafax.ro
image
În plin război, Dan Șucu și-a deschis academie de fotbal la doar 300 de kilometri de Iran: „Un parteneriat ce sprijină căutarea de talente”
fanatik.ro
image
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
libertatea.ro
image
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile parlamentare
digi24.ro
image
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
gsp.ro
image
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"
digisport.ro
image
7 metode simple prin care îți poți menține dormitorul răcoros în nopțile caniculare. Recomandările specialiștilor pentru un somn mai odihnitor
click.ro
image
Averea lui Elon Musk este aproape de a atinge pragul de 1.000.000.000.000 dolari. Ce poate să cumpere cu această sumă
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Reacţia unei eleve după proba orală de Bac. A luat Avansat, deşi nu ştia ce text a avut: "Juridic parcă era"
observatornews.ro
image
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
cancan.ro
image
Pensiile militare ar putea crește din acest an. Legea e în Parlament. Ce se întâmplă cu restul pensiilor?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Partea florii de tei pe care mulți o aruncă, deși este foarte valoroasă. Conține substanțe benefice și contribuie la aroma ceaiului
playtech.ro
image
Care este, de fapt, motivul pentru care Adrian Petre a ratat finala Survivor 2026: „Mi-ar fi plăcut să fiu acolo”
fanatik.ro
image
Mișcarea clandestină care vrea să-l răstoarne pe Putin. Un fost bancher rus dezvăluie operațiunile grupării „Scânteia Neagră”
ziare.com
image
Fiul lui Ion Țiriac ”așteaptă” criza financiară în România și a acționat: ”Gândiți-vă de două ori”
digisport.ro
image
Greșelile care îți pot strica vacanța în 2026! Amenzi uriașe pentru gesturi banale în Bulgaria, Grecia, Italia și Spania
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin a intrat în panică. De teama Ucrainei, președintele rus a făcut un gest extrem
mediaflux.ro
image
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Ce are deosebit în interior căminul cultural din Sibiu al Andreei Esca: „Unii localnici au participat la primul concert din viața lor”
actualitate.net
image
Premieră în justiție. Anamaria Prodan obține daune morale de la partenera lui Laurențiu Reghecampf. Decizie considerată fără precedent. „Am făcut istorie"
click.ro
image
Horoscop marți, 9 iunie. Leii primesc o invitație neașteptată, iar Vărsătorii termină un proiect de suflet
click.ro
image
Explozia dronei din portul Constanța „falimentează” afacerile vedetelor? Rică Răducanu: „Urâtă treabă și așa România e vai de capul ei!”. Reacția lui Mihai Trăistariu: „Nu suntem ca la Tulcea”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1108282841 jpg
La nunta regală, Kate a dat nas în nas cu iubitul pe care l-a părăsit pentru William. Bărbatul arată foarte chipeș și distins
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine era medicul găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Alexandru a lăsat în urmă o soție și doi copii. Ce substanță și-ar fi injectat
image
Premieră în justiție. Anamaria Prodan obține daune morale de la partenera lui Laurențiu Reghecampf. Decizie considerată fără precedent. „Am făcut istorie"

OK! Magazine

image
La nunta regală, Kate a dat nas în nas cu iubitul pe care l-a părăsit pentru William. Bărbatul arată foarte chipeș și distins

Click! Pentru femei

image
Nici n-a apucat să urce pe tron, că e posibil ca viitoarea Regină a Norvegiei să nu mai trăiască mult!

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă