Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
Cântăreț de muzică populară, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru violarea a trei minori cărora le preda canto

Publicat:

Un cunoscut cântăreț de muzică populară din Galați a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat de viol și abuzuri asupra a trei băieți minori.

Aurică Totolici a fost găsit vinovat pentru viol. FOTO: Facebook/Aurică Totolici
Aurică Totolici a fost găsit vinovat pentru viol. FOTO: Facebook/Aurică Totolici

Luni, 5 ianuarie, Judecătoria Galați a pronunțat sentința într-un dosar care a atras atenția comunității culturale locale. Cântărețul de muzică populară Aurică Totolici a fost condamnat la 17 ani și 6 luni de închisoare pentru mai multe infracțiuni grave împotriva minorilor, printre care viol în formă continuată asupra unui minor, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor.

Instanța a dispus, totodată, interzicerea unor drepturi civile și obligarea artistului la plata unor daune morale și materiale.

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termenul legal.

Vă reamintim faptul că Aurică Totolici, în vârstă de 61 de ani, a fost arestat preventiv în 2024 și trimis în judecată pentru agresiune sexuală asupra minorilor, în urma anchetei care a scos la iveală fapte șocante.

Victimele sunt trei băieți minori, elevi la cursurile de muzică populară pe care le preda la domiciliu. Ancheta a arătat că, între septembrie 2023 și momentul declanșării procesului, artistul „ar fi profitat de calitatea de profesor de canto pentru a determina doi minori, de 14 și 16 ani, să întrețină raporturi sexuale”.

După arestarea sa, un al treilea copil și-a făcut curaj și a mărturisit că a fost, de asemenea, abuzat de cântăreț.

În timpul perchezițiilor efectuate la locuința sa, anchetatorii au descoperit materiale video în care victimele erau forțate să participe la acte indecente în timp ce erau filmate de inculpat.

„Conform probelor care au fost administrate în dosar, a întreținut acte sexuale cu două persoane vătămate minore de sex masculin. Percheziția a contribuit la tragerea unor concluzii”, a explicat procurorul Cătălin Constantinescu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.

În iulie 2024, vecinii lui, care au fost consternați de ce se întâmpla cu adevărat în locuința artistului, povesteau că, la sosirea polițiștilor, acesta a refuzat să deschidă ușa, iar forțele de ordine au fost nevoite să o spargă.

Aurică Totolici a fost timp de peste 20 de ani membru al ansamblului „Doina Covurluiului” din Galați, înainte de a se pensiona. Colegii și instituția culturală unde a activat mai bine de două decenii au fost luați complet prin surprindere de scandal.

„A fost angajatul centrului cultural timp de 22 de ani. Dânsul a ieșit la pensie, nu mai e angajatul instituției. A fost ca și solist la ansamblul Doina Covurluiului. Noi nu am avut nicio întâmplare de genul ăsta în instituție, am fost luați total prin surprindere”, declara Viorel Sandu, director al Centrului Cultural Dunărea de Jos.

Galaţi

