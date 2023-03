Andrei Spînu, ex-ministru de la Chișinău, în vizorul CNA. ,,Fugarii și hoții din țară, în cârdășie cu organele de drept continuă să mă atace”

Centrul Național Anticorupție de la Chișinău cercetează demersul procurorilor cu privire la informația publică potrivit căreia fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, ar deține conturi bancare în străinătate. Ultimul neagă, afirmând că este atacat de fugari în complicitate cu funcționari.

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău au precizat pentru ,,Adevărul” că examinează un demers înaintat de către reprezentanții Procuraturii Generale, însă au evitat să ofere alte detalii cu privire la investigație.

,,CNA examinează demersul Procuraturii Generale cu referire la informația publică privind pretinse conturi bancare, deținute în străinătate de către fostul ministru al Infrastructurii. Pentru verificarea informațiilor menționate, CNA a interpelat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor care, la rândul său urmează să ofere un răspuns la demersul CNA”, a declarat Angela Starinschi, purtător de cuvânt al CNA.

Andrei Spînu: Nu am ce ascunde

De cealaltă parte, persoana vizată susține că este victima atacurilor fugarilor care acționează în complicitate cu organele de drept.

,,Prieteni, fugarii și hoții din țară, în cârdășie cu organele de drept ale țării continuă să mă atace public. Repet, o fac în cârdășie cu organele de drept. Pentru mine e clar de ce o fac. Încă din primele zile de guvernare (din vara 2021) am vorbit că persoanele care au lucrat împreună cu regimul plahotniuc nu trebuie să participe la reformarea justiției, sau la orice alt tip de reformă în țara asta. Am făcut-o și public, dar am făcut-o în mod special în echipa de guvernare. Din 2021, exponenții fugarilor din instituțiile publice m-au șantajat, m-au interogat la minister, m-au atacat la toate instituțiile de drept ale statului, mi-au trimis mascați acasă și au deschis dosare referitor la activitatea mea”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Andrei Spînu, însă nu a dat nici un nume exact, menționând că reprezentanții organelor de drept, care sunt acum complicii fugarilor, activează în sistem încă de pe vremea ,,regimului lui Plahotniuc”.

,,Oamenii care l-au slujit pe plahotniuc la Procuratura Anticorupție, la CNA, la Procuratura Generală, la SIS, oameni care au participat la expulzarea profesorilor turci din țara noastră, oameni care în cariera lor au lucrat doar pe dosare politice trebuiau scoși din funcții din primele zile de guvernare. Sper ca acest lucru să se întâmple de acum în colo. Așa nu se mai poate. Societatea și-a câștigat libertatea de oligarhi și hoți foarte greu. Exponenții lor încă sunt în instituții și ei trebuie scoși cât mai repede de acolo. Eu nu am ce ascunde, mi-am făcut și îmi voi face munca onest. Să fie clar, voi cere mereu transparență și orice suspiciune să fie investigată cap coadă”, a punctat acesta.

Informație făcută publică de liderul partidului prorus, Ilan Șor

Informația că Andrei Spînu ar păstra milioane în conturile străine a fost făcută publică anul trecut de Ilan Șor, politician cu probleme penale care se ascunde de justiția de acasă în Israel și care organizează protestele antiguvernamentale din țara vecină. Potrivit documentelor publicate de Șor, fostul ministru ar fi multimilionar, iar banii în diverse valute i-ar păstra în conturi off-shore și nu i-ar fi indicat în declarațiile de avere.

Din luna februarie a acestui an, Andrei Spînu deține funcția de Secretar General al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, decret semnat de Maia Sandu, la scurt timp după demisia Guvernului Gavrilița. El a fost un an și jumătate ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care era în aceea perioadă una din cele mai importante instituții din Executivul de la Chișinău, dar a suferit între timp modificări.