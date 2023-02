Guvernul Gavrilița din Rep. Moldova și-a dat demisia. Maia Sandu a anunțat că acceptă depunerea mandatului

Guvernul Gavrilița a demisionat la peste un an și jumătate de mandat. Anunțul a fost făcut de premier, după o ședință cu președinta Rep. Moldova și forțele pro-guvernamnetale. Maia Sandu a acceptat depunerea mandatului.

UPDATE Maia Sandu a anunțat că acceptă demisia Nataliei Gavriliță. „Am luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavrilița. Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare - acolo unde alții doreau război și faliment”, a precizat pe Facebook șefa statului moldoveam

Natalia Gavrilița a făcut anunțul după revenirea de la Bruxelles, unde a participat la cea de-a 7-a reuniune a Consiliului de Asociere UE - Republica Moldova. Ea a adăugat că Guvernul pe care l-a condus a avut încrederea oficialilor străini, însă nu și în țară.

,,Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere de care avem de la partenerii externi, am fi reușit. Dragi cetățeni, după un an și jumătate a venit timpul să anunț demisia din această funcție”, a declarat aceasta.

Apoi, a trecut în revistă realizările Executivului condus de ea.

,, Criza gazelor am depășit-o, am reușit și accelerat darea exploatare a gazoductului Iași-Chișinău. Am reușit să facem achiziții de gaze din surse alternative”, a menționat Natalia Gavrilița.

În dimineața zilei de astăzi, mai mulți deputați și miniștri au participat la o ședință la Președinție despre care presa nu a fost anunțată. La finalul întrunirii, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat jurnaliștilor că s-a discutat despre ,,schimbări guvernamentale și urmează cele două instituții (n.r.- Președinție și Guvern) să iasă cu anunț în cel mai scurt timp”.

Presa de la Chișinău scrie că Dorin Recean, fost ministru de Interne și actualul consilier al președintei țării în domeniul apărării și securității naționale și secretarul Consiliului Suprem de Securitate ar urma să fie desemnat drept candidat la funcția de premier. Informația însă nu a fost confirmată sau infirmată, deocamdată, de către reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Demisiile din Guvernul Gavrilița

În ultimul timp, au avut loc mai multe plecări din Executiv. La începutul acestui an, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, și-a dat demisia, invocând motive personale. În luna noiembrie a anului trecut, Sergiu Gaibu a demisionat din funcția de ministru al Economiei, iar în locul lui a fost numit parlamentarul PAS, Dumitru Alaiba. În aceeași zi, a fost numit un nou ministru la Mediu. Este vorba de Rodica Iordanov, care până atunci a activat în calitate de secretar de stat în cadrul instituției. Totodată, în noiembrie 2021, vicepremierul pentru reintegrare, Vladislav Kulminski, a renuntat la funcție.

Guvern votat de PAS

În august 2021, Legislativul de la Chișinău a acordat votul de încredere pentru Guvernul condus de Natalia Gavrilița. Pentru învestirea Executivului și-au dat votul cei 61 de parlamentari ai partidului PAS.