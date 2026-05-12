Peste ce capitale din UE se situează Bucureștiul? „Atena e teribilă, Roma e murdară”. Dezbaterea care împarte internetul în două

O întrebare postată pe Reddit a generat o discuție amplă despre poziția Bucureștiului în ierarhia capitalelor europene din perspectiva nivelului de trai. Utilizatorii au oferit răspunsuri contradictorii, de la evaluări foarte optimiste până la scepticism total. În paralel, datele oficiale Eurostat și indicatorii economici regionali arată o imagine mai nuanțată.

Discuția de pe Reddit a pornit de la întrebarea ,,Peste ce capitale din UE vi se pare că se situează Bucureștiul din punct de vedere al nivelului de trai? Am auzit că ar fi peste Roma, Sofia, Atena. Voi ce impresie aveți?".

Unul dintre utilizatori a pus accent pe importanța veniturilor:

,,Depinde de salariul din Bucuresti. Cu 3.000 euro net traiesti mai bine ca oriunde in Europa fara discutie."

Ideea reapare și în alte comentarii, unde se subliniază că nivelul de trai din capitala României este puternic dependent de venit, mai degrabă decât de oraș în sine:

,,Când vine vorba de costuri, București stă relativ bine față de Amsterdam, Paris, Lisabona, Praga, Dublin, posibil și Budapesta și Madrid."

Altcineva a fost și mai optimist:

,,Peste toate capitalele Europei, poate mai puțin peste capitalele scandinave".

Siguranță și infrastructura, alte criterii luate în calcul

Un criteriu luat în discuție de alții a fost siguranța publică.

,,Depinde din ce punct de vedere vorbim. Dacă vorbim strict despre siguranță, România stă peste foarte multe orașe mari din Vest. Iar aici mă refer fără probleme la locuri precum Paris, Roma sau Berlin. Poate nu suntem noi perfecți la infrastructură, administrație sau nivel de trai, dar când vine vorba de sentimentul de siguranță pe stradă, România încă este mult mai ok decât multe capitale occidentale."

Această percepție apare frecvent în discuțiile despre marile capitale europene, unde siguranța variază semnificativ în funcție de cartier și oră.

,,Atena mi se pare teribilă noaptea, gunoaie multe și foarte mulți oameni ai străzii. Plus o grămadă de turiști și agitație", a scris cineva.

Alții au analizat un alt aspect:

,,Cu siguranță peste Bratislava și Sofia ca feeling. Acum depinde și ce criterii ai."

Când vine însă vorba despre infrastructură, balanța nu mai înclină în favoarea Bucureștiului. Cineva a comparat, de exemplu, cu Parisul:

,,Șanse mult mai mici să mori la cutremur sau în alte dezastre naturale în Paris. Eu am mereu asta în minte când mă gândesc la București. Chiar și dacă ai bloc extraordinar, sunt șanse să te prindă cutremurul pe-afară și o să fie grav".

Aceeași persoană a adus în discuție și sistemul medical, în favoarea capitalei Franței.

Altcineva a scris:

,,E o întrebare grea sincer, ca și capitală în sine, ca oraș, suntem la nivel de Atena. Sofia are infrastructura mai bine pusă la punct. Ca și indice al calității vieții, iar suntem codași, avem cam cel mai poluat aer, cel mai mare trafic auto, ș.a.m.d. Ca și cost aici stăm în altă barcă, da, în București mai poți câștiga și un salariu mai apropiat de cel din Vest și da, vei trăi mai bine decât cu minimul din Vest, dar asta e singurul plus."

Cele mai pesimiste comentarii

Alții au văzut doar jumătatea goală a paharului:

,,Nu cred că este peste cineva. Acum prețurile la orice sunt mai mari ca în majoritatea țărilor.";

,,România e oficial țara din UE cu cele mai mici salarii. Luna asta ne-au luat și bulgarii. Bucureștiul nu e peste nicio capitală din UE la nimic. Iar la prețuri, ce să mai zic. Prețuri mai mari ca în Berlin, Praga etc".

Sarcastic, altcineva a scris:

,,Un pic peste Vaslui".

Bucureștiul în cifre oficiale: aproape de mari capitale europene

Conform datelor Eurostat pentru 2023–2024, Bucureștiul se află într-o poziție surprinzător de sus în clasamentele economice europene. PIB-ul pe cap de locuitor ajustat la puterea de cumpărare ajunge la aproximativ 187,7%, ceea ce plasează capitala României:

foarte aproape de Bruxelles (~190%) și Praga (~191–193%)

peste orașe precum Budapesta și Viena în anumite clasamente regionale

Totodată, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2024, regiunea București-Ilfov a înregistrat cea mai redusă proporție de persoane expuse riscului de sărăcie la nivelul UE: 3,7%.

Aceste date arată că, strict economic, Bucureștiul nu mai este în zona „inferioară” a Europei, ci într-un grup de regiuni urbane cu productivitate ridicată.

Referitor la salarii, potrivit datelor oficiale INS, salariul mediu net în București a ajuns la 7.073 de lei (aproximativ 1.599 de euro) în ianuarie 2026.

Deși indicatorii economici sunt puternici, experții atrag atenția că nivelul de trai real este mai complex și include:

calitatea transportului public

accesul la servicii medicale

costul locuințelor

poluarea și infrastructura urbană

Acești indicatori plasează adesea capitala României într-o zonă mult mai modestă în clasamentele europene.