Tânăr de 20 de ani, reținut după ce și-ar fi bătut bunicul într-o piață din Caracal

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost reținut de poliție după ce și-a bătut bunicul, de 67 de ani, într-o piață din municipiul Caracal. Băiatul este acuzat, totodată, și de încălcarea unui ordin de protecție.

Incidentul a avut loc marți după-amiază în fața unui magazin aflat în zona pieței din municipiul Caracal. O femeie a alertat autoritățile, după ce l-a văzut pe bărbat cum lovește cu pumnii și cu picioarele o persoană vârstnică.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că victima este chiar bunicul agresorului.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, care, din primele verificări, au stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din comuna Gostavăţu, în timp ce se afla pe strada Calea Bucureşti, din municipiul Caracal, în zona unei societăţi comerciale, şi-ar fi agresat fizic bunicul, un bărbat de 67 de ani, din aceeaşi localitate. Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că tânărul ar fi încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecţie emis de Judecătoria Caracal”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, citați de Agerpres.

Autoritățile au demarat cercetări pentru violenţă în familie şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protective. În urma probatoriului, sub supravegherea unui procuror de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.