Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Firmele românești datorează statului 77 de miliarde de lei. Numărul restanțierilor este în creștere

Datoriile companiilor către bugetul de stat și bugetele sociale continuă să rămână la niveluri ridicate în primele trei luni ale anului 2026, chiar dacă valoarea totală a restanțelor a înregistrat o ușoară scădere față de finalul anului trecut. Potrivit unei analize realizate de RisCo, firmele din România aveau la finalul primului trimestru datorii totale de aproximativ 77 de miliarde de lei, comparativ cu 77,8 miliarde de lei în trimestrul al patrulea din 2025.

Datoriile firmelor la stat ajung la 77 miliarde lei în primul trimestru. Foto arhivă

Deși suma totală a restanțelor a coborât marginal, numărul companiilor care figurează cu datorii restante a crescut semnificativ, de la 45.110 firme la finalul anului trecut la 47.012 firme în primul trimestru din 2026. Evoluția arată că problemele de lichiditate se extind către un număr tot mai mare de companii, în special în sectoarele afectate de scumpirea energiei, creșterea costurilor de finanțare și încetinirea consumului.

Cea mai mare parte a obligațiilor restante provine în continuare din datoriile către bugetul de stat, care totalizează 57,2 miliarde de lei. În plus, companiile contestă în instanță obligații fiscale în valoare de aproximativ 1,7 miliarde de lei. Restanțele la bugetul asigurărilor sociale au ajuns la 14,8 miliarde de lei, în timp ce datoriile către sistemul de sănătate depășesc 4,5 miliarde de lei. Alte peste 508 milioane de lei reprezintă datorii către bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Analiza evidențiază și o concentrare puternică a datoriilor în București, unde firmele restante cumulează 31,8 miliarde de lei, adică peste 41% din totalul național. În Capitală sunt înregistrate și cele mai multe companii cu obligații neachitate, respectiv 18.616 firme. După București urmează județul Ilfov, cu datorii de 5,9 miliarde de lei, apoi Constanța, cu 3,6 miliarde de lei, și Timiș, unde restanțele depășesc 2,7 miliarde de lei. Județele Buzău și Sibiu înregistrează, la rândul lor, datorii de peste două miliarde de lei.

La polul opus se află județele Covasna, Vâlcea și Sălaj, unde nivelul restanțelor rămâne sub pragul de 160 de milioane de lei.

Firmele din construcții au cele mai mari datorii la stat

În ceea ce privește domeniile economice cele mai afectate, construcțiile continuă să genereze cele mai mari datorii la buget. Companiile implicate în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au acumulat obligații restante de 5,26 miliarde de lei și reprezintă totodată sectorul cu cel mai mare număr de firme restante, peste 6.000. Specialiștii explică situația prin creșterea accelerată a costurilor materialelor de construcții, majorarea dobânzilor și încetinirea investițiilor private.

Probleme importante sunt și în comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului, unde datoriile depășesc trei miliarde de lei. Comerțul specializat cu alte produse înregistrează, la rândul său, restanțe de aproape 2,7 miliarde de lei.

Printre celelalte domenii cu datorii ridicate se numără industria chimică, cu restanțe de 2,3 miliarde de lei, activitățile de protecție și gardă, care depășesc două miliarde de lei, construcția de drumuri și căi ferate, cu aproape 1,9 miliarde de lei, dar și transportul rutier de mărfuri, unde obligațiile restante au ajuns la 1,7 miliarde de lei.

Creșterea numărului de firme cu datorii restante vine într-un context economic complicat, marcat de inflație ridicată, costuri mari cu energia și încetinirea economiei. În plus, multe companii se confruntă cu dificultăți în recuperarea creanțelor și cu scăderea cererii, ceea ce afectează fluxurile de numerar și capacitatea de a-și achita obligațiile fiscale la timp.

Analiștii avertizează că, dacă presiunile economice se vor menține și în a doua parte a anului, există riscul ca numărul companiilor cu probleme financiare să continue să crească, în special în sectoarele dependente de consum și investiții.

