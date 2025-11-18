Prințul moștenitor al Arabiei Saudite se întâlnește cu Trump la Casa Albă. Despre ce vor discuta

Prinţul Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, cunoscut sub iniţialele MBS, va merge la Casa Albă, marți, 18 noiembrie, pentru discuţii cu preşedintele american. Întâlnirea cu Trump are ca scop aprofundarea cooperării de zeci de ani în domeniul petrolului şi al securităţii.

Aceasta va fi prima vizită a prinţului moştenitor în SUA de la uciderea, în 2018, a disidentului saudit Jamal Khashoggi de către agenţi saudiţi la Istanbul, ceea ce a provocat un val de indignare la nivel mondial.

Serviciile secrete americane au ajuns la concluzia că MBS însuşi a aprobat capturarea sau uciderea lui Khashoggi, un critic proeminent al său.

MBS a negat că ar fi ordonat operaţiunea, dar şi-a asumat responsabilitatea în calitate de conducător de facto al regatului. Dar după mai bine de şapte ani, cea mai mare economie mondială şi cel mai mare producător mondial de petrol doresc să meargă mai departe, scrie News.ro.

Trump încearcă să valorifice promisiunea de investiții saudite de 600 de miliarde de dolari, evitând problemele legate de drepturile omului, în timp ce liderul saudit caută garanții de securitate, acces la tehnologia AI și progrese pentru un program nuclear civil.

Expertul Aziz Alghashian afirmă că Arabia Saudită „a întors pagina” după uciderea lui Khashoggi.

Statele Unite şi Arabia Saudită au de mult timp un acord prin care regatul vinde petrol la preţuri favorabile, iar superputerea americană îi asigură în schimb securitatea.

Tensiunile din Golf s-au accentuat după atacurile Iranului asupra instalațiilor petroliere saudite din 2019 și recentele atacuri israeliene asupra Doha, capitala Qatarului, vizând membri Hamas.

În răspuns, Trump a semnat un pact de apărare cu Qatarul prin ordin executiv. Arabia Saudită caută un acord similar, dar Washingtonul îl condiționează de normalizarea relațiilor regatului cu Israelul. Riadul, la rândul său, leagă acest pas de angajamentul guvernului israelian față de statalitatea palestiniană.

Experții consideră că un ordin executiv ar fi doar un pas în proces, nu finalul negocierilor.

Arabia Saudită, prin planul Vision 2030, caută acorduri în domeniul energiei nucleare și al inteligenței artificiale pentru a-și diversifica economia și a-și întări poziția regională.

Obținerea de cipuri avansate și un program nuclear civil sprijinit de SUA ar permite regatului să concureze cu Emiratele Arabe Unite și să se alinieze strategic față de Iran. Progresele sunt însă dificile, deoarece saudiții refuză să accepte restricțiile americane privind îmbogățirea uraniului și reprocesarea combustibilului nuclear.

Întâlnirea de marţi dintre Trump şi conducătorul de facto al Arabiei Saudite subliniază o relaţie construită pe interese strategice care a rezistat chiar şi după ce scandalul din jurul uciderii lui Jamal Khashoggi, un insider devenit critic, în 2018, a trecut în istorie.

După şapte ani, MBS se prezintă acum ca un mediator al păcii, reparând relaţiile cu Iranul, promovând un armistiţiu în Gaza şi primind Siria înapoi în sânul lumii arabe, o schimbare radicală faţă de prinţul care a fost cândva catalogat ca imprudent pentru că s-a aruncat în războiul din Yemen.

Atât reformist, cât şi autocrat, MBS s-a impus ca cel mai important şi îndrăzneţ lider din istoria modernă a regatului, conducând transformarea acestuia şi modelându-i viitorul.