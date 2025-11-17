Analist, despre vizita ministrului român al Economiei în Arabia Saudită: „Conferă părții saudite un ascendent simbolic asupra României”

Vizita recentă a ministrului român al Economiei în Arabia Saudită „ridică o serie de întrebări privind modul în care Bucureștiul îşi gestionează relațiile externe”, consideră analistul de politică externă Ștefan Popescu.

„Deplasarea dl. Radu Miruță a fost suportată integral de partea saudită – de la transport şi cazare până la protocolul aferent – un gest care reflectă dorința Riadului de a întări legăturile economice cu România. Cu toate acestea, rămâne impresia unei note discordante. România nu este o națiune marginală pe scena internațională. Este membră a Uniunii Europene. Economiile la buget, oferite ca justificare de dl. Ministru, nu trebuie niciodată confundate cu economii la capitolul demnitate instituțională”, a scris Ștefan Popescu, duminică seara, pe Facebook.

Analistul de politică externă spune că „mai mult, gestul saudiţilor ar putea reflecta şi o anumită percepție asupra României”:

„Este foarte posibil ca ambasada Arabiei Saudite de la Bucureşti, care cunoaște expunerea problemelor bugetare interne – până la punctul în care cheltuielile pentru deplasările externe au devenit un subiect de discuție – să fi contribuit la conturarea acestei decizii. Astfel, generozitatea aparentă poate ascunde implicit evaluări legate de statul român, de situația cheltuielilor demnitarilor”.

„Formele nu sunt niciodată simple formalități. Sunt expresia demnităţii statului”

Potrivit analistului, episodul vizitei recente a ministrului român al Economiei în această țară „conferă părții saudite un ascendent simbolic asupra României”.

„O altă întrebare firească: dacă ministrul a solicitat avizul necesar din partea Ministerului Afacerilor Externe. Aşa e la carte. În orice caz, episodul conferă părţii saudite un ascendent simbolic asupra României. În relaţiile internaţionale, formele nu sunt niciodată simple formalităţi. Sunt expresia demnităţii statului”, încheie Ștefan Popescu.

Vizita ministrului Economiei în Arabia Saudită a stârnit controverse

Amintim că, în perioada 7-11 noiembrie, o delegaţie oficială condusă de ministrul Radu Miruţă a efectuat o vizită de lucru în Regatul Arabiei Saudite, cu prilejul participării la cea de-a 26-a întrunire a Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a Turismului - UN Tourism

Vizita recentă a ministrului Miruță în Arabia Saudită a generat numeroase reacții. Ministrul a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că a avut o întâlnire lungă la Riad cu Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, în care au fost discutate investiții în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită.

La finalul textului, Miruță a mărturisit că toate cheltuielile întrevederii au fost achitate de Arabia Saudită, fapt care i-a adus critici din partea celor care consideră că acceptarea unei astfel de gratuități l-ar pune într-o poziție vulnerabilă față de gazdele sale.