search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Medvedev a declarat că europenii trebuie să simtă pe propria piele pericolul războiului: „Să tremure ca niște animale conduse la abator”

0
0
Publicat:

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat luni pe canalul său de Telegram că europenii ar trebui să experimenteze personal ce înseamnă pericolul războiului, comentând frica recentă a continentului de dronele neidentificate, notează agenția TASS. 

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. FOTO: Profimedia
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. FOTO: Profimedia

„De fapt, motivele acestei panici din jurul «dronelor rusești» pot fi oricare dintre cele menționate sau o combinație a acestora. Nu asta este important. Principalul lucru este ca europenii înguşti la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să le fie teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică, presimţind sfârşitul lor apropiat şi dureros”, a scris politicianul.

El a adăugat că poate astfel europenii vor înțelege ce înseamnă războiul „şi vor tăia capetele unor monștri precum (cancelarul german Friedrich) Merz și (președintele francez Emmanuel) Macron, care fac bani și puncte politice din sânge”.

Publicația Ukrainska Pravda a menționat că Medvedev nu confirmă că Rusia se află în spatele incursiunilor cu drone, dar sugerează că scopul acestora este să sperie Europa.

Medvedev, considerat un purtător de cuvânt neoficial al aripii dure a Kremlinului, face declarații excentrice de la începutul invaziei ruse în Ucraina, reflectând adesea sentimentele elitei ruse.

În ultimele săptămâni, drone neidentificate au fost observate lângă aeroporturi și instalații strategice din Danemarca, Germania și Belgia, perturbând inclusiv funcționarea aeroportului din München. Europa nu a acuzat direct Rusia, dar mulți oficiali sugerează implicarea Moscovei.

Medvedev a enumerat cinci scenarii posibile pentru prezența Unidentified Flying Drones (drone zburătoare neidentificate - UAV):

  1. Provocări ale ucrainenilor pentru a îmbunătăți livrările de arme și a provoca un război.
  2. Activitatea mișcării pro-ruse din aceste țări pentru a destabiliza viața în UE.
  3. Testarea rezistenței sistemelor de apărare aeriană locale.
  4. Jocuri huliganice ale localnicilor.
  5. Trimiterea directă de drone din Rusia.

„Prima versiune este destul de probabilă”, spune Medvedev, recunoscând că lansarea dronelor în Europa ar fi mai sigură decât pe front. În privința celei de-a doua versiuni, el a comentat ironic că „oamenii care simpatizează cu țara noastră nu își vor irosi resursele ieșind din clandestinitate. Agenții și cârtițele noastre așteaptă o comandă separată”, însoțind fraza de un emoticon cu cap de mort.

„A treia explicație. Da, serviciile speciale și forțele armate naționale trebuie să-și verifice pregătirea pentru a respinge atacurile UAV. Versiunea este viabilă”, a continuat Medvedev. „A patra versiune. Desigur, localnicii leneși se pot distra lansând drone. De ce să nu-și enerveze birocrații? O metodă bună!”

Referitor la a cincea ipoteză, Medvedev a afirmat că aceasta a fost discutată în cadrul forumului Valdai de președintele Rusiei și că „nu mai este nimic de adăugat, mai ales că cuvintele sale corespund și cu a patra ipoteză”. El a concluzionat că europenii „merită să trăiască în frică extremă”.

Anterior, la forumul Valdai, Vladimir Putin a ridiculizat acuzațiile privind implicarea Rusiei în incidentele cu drone, afirmând că „isteria alimentată de europeni” este creată pentru a „distrage atenția de la problemele din Occident”. Liderul rus a adăugat ironic că armata rusă „nu are drone capabile să zboare până la Lisabona” și că „nu o va mai face” în Danemarca.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
stirileprotv.ro
image
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
gandul.ro
image
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Cât ține al doilea val al ciclonului. România, sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Vești proaste de la ANM
playtech.ro
image
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!