Medvedev a declarat că europenii trebuie să simtă pe propria piele pericolul războiului: „Să tremure ca niște animale conduse la abator”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat luni pe canalul său de Telegram că europenii ar trebui să experimenteze personal ce înseamnă pericolul războiului, comentând frica recentă a continentului de dronele neidentificate, notează agenția TASS.

„De fapt, motivele acestei panici din jurul «dronelor rusești» pot fi oricare dintre cele menționate sau o combinație a acestora. Nu asta este important. Principalul lucru este ca europenii înguşti la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să le fie teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică, presimţind sfârşitul lor apropiat şi dureros”, a scris politicianul.

El a adăugat că poate astfel europenii vor înțelege ce înseamnă războiul „şi vor tăia capetele unor monștri precum (cancelarul german Friedrich) Merz și (președintele francez Emmanuel) Macron, care fac bani și puncte politice din sânge”.

Publicația Ukrainska Pravda a menționat că Medvedev nu confirmă că Rusia se află în spatele incursiunilor cu drone, dar sugerează că scopul acestora este să sperie Europa.

Medvedev, considerat un purtător de cuvânt neoficial al aripii dure a Kremlinului, face declarații excentrice de la începutul invaziei ruse în Ucraina, reflectând adesea sentimentele elitei ruse.

În ultimele săptămâni, drone neidentificate au fost observate lângă aeroporturi și instalații strategice din Danemarca, Germania și Belgia, perturbând inclusiv funcționarea aeroportului din München. Europa nu a acuzat direct Rusia, dar mulți oficiali sugerează implicarea Moscovei.

Medvedev a enumerat cinci scenarii posibile pentru prezența Unidentified Flying Drones (drone zburătoare neidentificate - UAV):

Provocări ale ucrainenilor pentru a îmbunătăți livrările de arme și a provoca un război. Activitatea mișcării pro-ruse din aceste țări pentru a destabiliza viața în UE. Testarea rezistenței sistemelor de apărare aeriană locale. Jocuri huliganice ale localnicilor. Trimiterea directă de drone din Rusia.

„Prima versiune este destul de probabilă”, spune Medvedev, recunoscând că lansarea dronelor în Europa ar fi mai sigură decât pe front. În privința celei de-a doua versiuni, el a comentat ironic că „oamenii care simpatizează cu țara noastră nu își vor irosi resursele ieșind din clandestinitate. Agenții și cârtițele noastre așteaptă o comandă separată”, însoțind fraza de un emoticon cu cap de mort.

„A treia explicație. Da, serviciile speciale și forțele armate naționale trebuie să-și verifice pregătirea pentru a respinge atacurile UAV. Versiunea este viabilă”, a continuat Medvedev. „A patra versiune. Desigur, localnicii leneși se pot distra lansând drone. De ce să nu-și enerveze birocrații? O metodă bună!”

Referitor la a cincea ipoteză, Medvedev a afirmat că aceasta a fost discutată în cadrul forumului Valdai de președintele Rusiei și că „nu mai este nimic de adăugat, mai ales că cuvintele sale corespund și cu a patra ipoteză”. El a concluzionat că europenii „merită să trăiască în frică extremă”.

Anterior, la forumul Valdai, Vladimir Putin a ridiculizat acuzațiile privind implicarea Rusiei în incidentele cu drone, afirmând că „isteria alimentată de europeni” este creată pentru a „distrage atenția de la problemele din Occident”. Liderul rus a adăugat ironic că armata rusă „nu are drone capabile să zboare până la Lisabona” și că „nu o va mai face” în Danemarca.