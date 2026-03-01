Video Israelul anunță un nou val de atacuri în „inima Teheranului”. Coloane uriașe de fum deasupra capitalei iraniene

Armata israeliană a anunțat duminică lansarea unui nou val de atacuri asupra unor obiective ale „regimului terorist iranian în inima Teheranului” și a difuzat imagini cu bombardamentele la scară largă din capitala Iranului.

În înregistrările publicate se văd coloane uriașe de fum ridicându-se deasupra Teheran, în urma mai multor explozii. Martori citați de presa internațională au declarat că detonări puternice au fost auzite în nordul orașului, iar fum dens se ridica din mai multe clădiri. Țintele exacte ale atacurilor nu au fost precizate imediat.

Într-un scurt comunicat, armata israeliană a transmis că, în ultimele 24 de ore, Forțele Aeriene au desfășurat „atacuri de mare amploare pentru a-și impune superioritatea aeriană și a deschide calea către Teheran”.

În paralel, mii de persoane au ieșit duminică în stradă la Teheran, Shiraz și Isfahan, la începutul unei perioade de doliu de 40 de zile după uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri israeliano-americane lansate sâmbătă.