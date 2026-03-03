Anamaria Prodan ignoră realitățile din Orientul Mijlociu și pleacă la Dubai: „Nu mai dezinformați, nebunilor!”

Impresara de fotbaliști Anamaria Prodan (53 de ani), fostă soție a antrenorului Laurențiu Reghecampf (50 de ani), are o reacție care sfidează relatările de la fața locului în privința războiului din Orientul Mjlociu.

„Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm. Românii vor să fie auziți și inventează povești de adormit copiii. Situația este absolut normală. Lumea este la plajă, pe yachturi, la restaurante. Copiii se joacă în parcuri. Este ceva ireal. Ce văd, citesc și aud! O dezinformare fabuloasă. Tipic românesc.

A luat foc o mașină la hotel Fairmont și românii au postat fumul sau s-au disperat că este război și ei sunt sub asalt. Probabil au uitat să menționeze acești români ostași bravi și curajoși că ei sunt sub asaltul soției.

S-au ascuns sub pat în hotel și fac vloguri, poze. Doamne ferește! Repet. Nu există război. Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor! Acești supraviețuitori ai războiului din Dubai trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate.

Chiar au să povestească acasă la săteni! Văd peste tot pe Instagram mesaje 'Doamne-ajută, să ajungem acasă sănătoși!'. Probabil, săracii se referă să ajungă acasă sănătoși la cap sau să-și revină din aberații.

Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea este calmă și foarte sigură în Emirate. Eu sunt acasă (n.r. - în București). Aștept să se deschidă spațiul aerian, să plec. Toți ai mei sunt în Dubai. Vorbim non-stop și ne distrăm", a transmis Anamaria Prodan pentru GSP.

Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă atacuri împotriva mai multor obiective din Teheran și din alte orașe din Iran.

În urma acestor bombardamente, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit.

Ca ripostă, Republica Islamică a lansat atacuri cu rachete asupra mai multor ţări arabe, printre care câteva monarhii din Golf, aliate ale Statelor Unite şi care găzduiesc baze americane: Arabia Saudită, Iordania, Qatar, Kuweit, Bahrein, Emiratele Arabe Unite şi Irak.