Cum face Polonia atractivă milităria. „Vom încerca să oferim polonezilor abilități utile atât în timpul războiului, cât și pe timp de pace“

Varsovia deja investește masiv în apărare. Acum, însă, trebuie să asigure resursele umane necesare.

De când Polonia a dezvăluit obiectivul de a pregăti fiecare bărbat adult pentru război, a deține cetățenia poloneză a căpătat o semnificație cu totul nouă. Inclusiv pentru vedetele de la Hollywood.

„Nu e nimic de care să-ți fie frică!”, a glumit premierul polonez Donald Tusk cu actorul american Jesse Eisenberg, într-un videoclip pe rețelele sociale. Eisenberg, în vârstă de 41 de ani, a primit cetățenia poloneză la începutul acestei luni, datorită rolului său în drama „A Real Pain”, o peliculă nominalizată la Oscar despre veri evrei despărțiți care se reunesc pentru un tur al Holocaustului în Polonia.

La doar câteva zile după ce Eisenberg a devenit cetățean polonez, Tusk a anunțat planuri pentru o creștere a pregătirii militare dreamtice.

„O să-ți oferim o pregătire astfel încât rolul de James Bond e al tău!”, a spus Tusk. Premierul polonez a subliniat că pregătirea va fi voluntară.

Polonia a petrecut aproape două secole sub dominația Moscovei și păstrează o teamă adânc înrădăcinată față de aceasta. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 a amplificat și mai mult această neliniște.

Acum, Varsovia este cel mai mare contribuitor la cheltuielile de apărare din NATO, alocând 4,7% din PIB, are cel mai mare armată din UE și investește miliarde de euro în avioane, rachete, tancuri, artilerie și altele.

Cum își pregătește populația pentru război

Acum, statul aflat pe linia întâi a războiului își pregătește populația pentru conflict.

Dacă un conflict pe scară largă ar izbucni, Polonia nu beneficiază de adâncimea strategică a altor state europene, a declarat Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, într-un interviu pentru POLITICO.

„Suntem vecini cu Federația Rusă și cu aliatul său Belarus, deci nu avem un tampon între noi și ei, iar timpul de pregătire și reacție este limitat”, a spus Kukuła.

În loc să se bazeze pe spațiu pentru a opri rușii, Polonia planifică să își dubleze armata, ajungând la 500.000 de soldați, și să pregătească milioane de rezerviști, a declarat Tusk în fața Parlamentului, la începutul lunii martie.

„Până la sfârșitul anului, vrem să avem un model pregătit astfel încât fiecare bărbat adult din Polonia să fie pregătit pentru război și astfel fiecare rezervist să fie suficient de pregătit pentru posibile amenințări”, a spus Tusk, adăugând că și femeile pot să se înscrie.

Pregătirea va fi voluntară, a menționat el, încercând să alunge îngrijorările legate de o posibilă revenire la politica de recrutare obligatorie, care a fost abolită în 2008.

Pentru Polonia, o țară cu venituri mari și unele dintre cele mai puternice rate de creștere economică din UE, trecerea la pregătirea pentru război va însemna o schimbare de mentalitate – iar mulți dintre cetățeni sunt nerăbdători să înceapă.

„Îmi doresc foarte mult să trec printr-o pregătire, iar dacă va fi nevoie, alimentat de ura față de Putin, vreau să îmi apăr țara, să trag în ei și să le fac viața un iad”, a spus Marek, un producător media din Varșovia, care a primit permisiunea de a folosi un pseudonim pentru a vorbi deschis.

„Vreau să apăr tot ce am am construit. În această țară mi-am câștigat casa, locul meu, spațiul meu de siguranță, și niciun rus nu o să îmi ia asta. Să se întoarcă de unde au venit!”

Modul de operare

Detaliile sunt încă în lucru la armată, care urmează să propună un plan până la sfârșitul lunii martie, a declarat Kukuła. Munca legislativă este așteptată să înceapă curând.

Autoritățile plănuiesc să lanseze programe de instruire militară pe termen scurt, destinate civililor fără experiență prealabilă. Aceste cursuri intensive, care vor dura doar câteva zile, vor familiariza participanții cu fundamentele apărării civile, acordării primului ajutor și abilități militare selectate.

Pentru cei cu pregătire militară anterioară, guvernul oferă cursuri de reîmprospătare a cunoștințelor, destinate să îmbunătățească abilități specializate, inclusiv competența în utilizarea armelor de foc, medicina de luptă și navigația terestră.

Civilii care doresc o pregătire mai cuprinzătoare se pot înscrie într-un program de instruire de o lună, disponibil atât în format fizic, cât și online.

„Primul obiectiv al programului de pregătire este de a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea rezerviștilor”, a declarat Kukuła. „În prezent, armata are un număr mare de rezerviști, dar vârsta medie este deja în jur de 45 de ani. Dacă conflictul și presiunea asupra Poloniei persistă pentru o perioadă lungă, resursele de rezerviști bine pregătiți vor fi esențiale pentru a asigura că aceștia pot opera alături de soldați profesioniști și Forțele de Apărare Teritorială.”

Planul inițial este de a pregăti 100.000 de persoane până la sfârșitul anului 2026.

„Al doilea obiectiv este chiar mai important – trebuie să pregătim societatea pentru efectele unei crize, chiar dacă nu toată lumea va trece prin pregătirea militară”, a adăugat acesta.

Dar timpul ar putea să nu fie de partea Poloniei, avertizează unii oficiali militari de rang înalt.

„Rușii construiesc o armată masivă în spatele nostru. Dacă nu se ajunge la pace și tensiunile din cadrul NATO continuă, Rusia va ataca statele baltice”, a spus generalul Leon Komornicki, fost adjunct al șefului Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze. „Acest lucru s-ar putea întâmpla la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. O invazie face parte din planul lor.”

Jarosław Kraszewski, fost comandant al forțelor de rachete și artilerie din Polonia, a spus la Radio Zet că planul lui Tusk este „prea puțin, prea târziu”.

„Să pregătim 100.000 de oameni pe an? Prea puțin. Ar trebui să aducem înapoi serviciul militar obligatoriu”, a spus generalul. „Am trecut la un stil de viață consumist, ne bucurăm de democrație, călătorim în lume fără nicio problemă, dar am uitat că fiecare dintre noi ar trebui să aibă cunoștințe fundamentale în acest domeniu.”

Mentalitate de război

Sondajele sugerează că ideea are un oarecare sprijin popular – dar nu este copleșitor.

Peste jumătate dintre polonezi susțin inițiativa, iar 39% au declarat că ar fi dispuși să participe, potrivit unui sondaj. Un alt sondaj a arătat că aproximativ două treimi dintre polonezi ar rămâne în țară dacă ar izbucni războiul, în timp ce o treime ar încerca să fugă.

„Dacă războiul ar veni la noi – ceea ce consider puțin probabil, dar nu imposibil – atunci, spre deosebire de ceea ce spune Donald Tusk astăzi, recrutarea ar fi reinstaurată și bărbații, cu puține excepții, le-ar fi interzis să părăsească țara”, a spus Patrycja Wieczorkiewicz, jurnalistă la publicația de stânga Krytyka Polityczna.

„Nu îmi pot imagina să fug într-o astfel de situație... să îmi las prietenii, colegii și pe ceilalți”, a spus ea.

Dar nu toată lumea este pregătită să meargă la război pentru a apăra țara.

Un recent raport al ziarului Gazeta Wyborcza a citat polonezi care au îndoieli că țara le-a oferit destule motive pentru a se simți obligați să o apere.

„Sunt patriot, iubesc țara mea, dar asta nu înseamnă că trebuie să mor pentru ea. Aș fi inutil într-un război — doar carne de tun”, a spus un student. „Atașamentul meu față de această țară este definit de taxele pe care le plătesc și de faptul că [aceasta] nu îmi oferă nicio șansă reală de a-mi forma o familie în condiții decente”, a spus studentul, făcând aluzie la prețurile ridicate la locuințe și la ratele ipotecare cele mai mari din Europa.

„Educație cu armata”

Guvernul trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a asigura suficient interes în program, a spus expertul militar Marek Kozubel.

„Stimulentele financiare vor fi esențiale, alături de o campanie de marketing eficientă care să sublinieze beneficiile înscrierii în programele de instruire. Acestea ar trebui să includă abilități care sunt utile și în viața profesională, cum ar fi cunoștințe avansate pentru mecanici sau operarea dronelor”, a spus Kozubel.

„Vom încerca să oferim polonezilor abilități utile atât în timpul războiului, cât și în timpul păcii, cum ar fi securitatea cibernetică sau formarea medicală”, a spus Kukuła. „Aceste abilități pot fi de folos și pe piața muncii.”

Se iau în considerare stimulente precum compensații financiare sau scutiri fiscale pentru participanți și angajatorii acestora, a adăugat generalul. „Vrem ca statul polonez să transmită clar că respectăm pe cei care contribuie la apărarea noastră.”

„Nimeni nu va fi respins”, a spus ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, pentru postul național de radio. „Nu toți vor deveni soldați, din cauza vârstei, dar pot primi pregătire în apărarea civilă, prim ajutor și răspuns în caz de criză.”

Pregătirea militară pentru adulți pare să fie doar o parte dintr-un sistem mai larg pe care guvernul Tusk încearcă să-l construiască, anticipând ce e mai rău din partea Rusiei.

Un program școlar numit „educație cu armata” este extins, iar lecțiile de educație fizică vor include și o componentă de apărare civilă, posibil din septembrie.

„Dacă suntem pregătiți, iar Rusia știe că suntem, acest lucru va constitui o descurajare semnificativă”, a spus Kukuła. „În opinia mea, va fi suficient de puternic încât Rusia, știind asta, să nu înceapă un conflict.”