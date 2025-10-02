Video Val de reacții internaționale după interceptarea flotilei pentru Gaza: „Condamn violența îndreptată împotriva Flotilei Sumud”

Israelul se confruntă cu valuri de critici și proteste internaționale după ce marina sa a interceptat în Mediterana peste 40 de nave civile care transportau ajutoare umanitare către Gaza și peste 400 de activiști străini, printre care și activista suedeză Greta Thunberg.

Potrivit unui oficial israelian citat de Agerpres, operațiunea a durat aproximativ 12 ore. „Personalul marinei israeliene a dejucat o tentativă de incursiune la scară largă a sute de persoane aflate la bordul a 41 de nave care şi-au declarat intenţia de a încălca blocada maritimă legală din Fâşia Gaza”, a explicat acesta.

„La finalul operaţiunii, peste 400 de participanţi au fost transferaţi în siguranţă în portul Ashdod pentru a fi preluaţi de poliţia israeliană”, a adăugat el.

Conform Reuters, camerele care transmiteau în direct de pe nave au surprins momentul în care soldați israelieni înarmați, cu căști și ochelari de vedere nocturnă, urcau la bord, în timp ce pasagerii purtau veste de salvare și țineau mâinile ridicate.

Greta Thunberg, printre activiștii reținuți

Printre pasageri se afla și Greta Thunberg, în vârstă de 22 de ani. Un videoclip al Ministerului israelian de Externe o arată așezată pe punte, înconjurată de soldați. Înainte ca nava ei să fie abordată, Thunberg înregistrase un mesaj video difuzat ulterior: „Dacă urmăriți acest videoclip, înseamnă că am fost răpită și luată împotriva voinței mele de forțele israeliene. Misiunea noastră umanitară era non-violentă și respecta dreptul internațional”.

Ministerul israelian de Externe a transmis pe platforma X că „toți pasagerii sunt în siguranță și în stare bună de sănătate”. În același mesaj, instituția a avertizat că „o ultimă navă implicată în această provocare rămâne la distanță. Dacă se apropie, încercarea sa de a intra într-o zonă de luptă activă și de a încălca blocada va fi, de asemenea, împiedicată”.

Expulzări și reacții internaționale

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că membrii flotilei ar urma să fie expulzați luni și marți și trimiși în capitalele europene cu zboruri charter.

La rândul său, Suhad Bishara, directorul organizației pentru drepturile omului Adalah, a declarat pentru Reuters: „Principala noastră preocupare în această etapă este, desigur, starea lor de bine, starea lor de sănătate, precum și asigurarea faptului că toți beneficiază de consiliere juridică înainte de audieri”.

Interceptarea a stârnit proteste în Italia, Columbia, Grecia, Irlanda și Turcia, iar sindicatele italiene au convocat o grevă generală pentru vineri.

Condamnări dure din partea Turciei și Africii de Sud

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reacționat ferm: „Condamn violența îndreptată împotriva Flotilei Sumud, care a pornit pentru a atrage atenția asupra barbariei copiilor care mor de foame în Gaza și pentru a livra ajutor umanitar palestinienilor oprimați”. Procuratura din Istanbul a anunțat deschiderea unei anchete privind reținerea a 24 de cetățeni turci aflați pe nave.

Și președintele sud-african Cyril Ramaphosa a cerut eliberarea imediată a cetățenilor sud-africani aflați pe flotilă, printre care și Nkosi Zwelivelile Mandela, nepotul fostului președinte Nelson Mandela.

„Act criminal”, susține Hamas

Organizatorii Global Sumud Flotilla (GSF) au declarat că aproximativ 443 de voluntari au fost reținuți, unii fiind transferați pe o navă cargo înainte de debarcare. Flotila, formată din circa 45 de nave plecate din Spania în septembrie, transporta medicamente și alimente către Gaza.

Hamas a condamnat interceptarea, calificând-o drept „act criminal” și a chemat la proteste publice împotriva Israelului.

Blocada și războiul din Gaza

Oficialii israelieni au criticat în repetate rânduri misiunea, pe care au numit-o o „manevră publicitară”. Israelul a avertizat că navele se apropie de o zonă de luptă activă și că încalcă o blocadă „legală”. Marina a precizat că era dispusă să transfere ajutoarele prin „canale sigure”.

Interceptarea a avut loc la aproximativ 100 de kilometri de Gaza, într-o zonă supravegheată strict de Israel. Organizatorii au acuzat autoritățile israeliene că le-au bruiat comunicațiile, inclusiv transmisiunile live.

Israelul a lansat ofensiva asupra Gazei după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care, potrivit datelor israeliene, au murit aproximativ 1.200 de persoane și 251 au fost luate ostatice. În aproape doi ani de conflict, autoritățile palestiniene din domeniul sănătății susțin că peste 66.000 de persoane au fost ucise în Gaza.