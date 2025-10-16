Uruguay devine prima țară din America Latină care adoptă legea „morţii demne”

Uruguay a devenit prima țară din America Latină care legalizează eutanasia prin lege, marcând o premieră istorică într-o regiune puternic influențată de valorile catolice.

Într-un moment considerat istoric, Senatul Uruguayului a adoptat miercuri, 15 octombrie, o lege care dezincriminează eutanasia, transformând statul sud-american în prima țară din America Latină ce permite legal această practică.

Legea a fost aprobată cu 20 de voturi pentru dintr-un total de 31, după o dezbatere de aproape zece ore, descrisă de parlamentari drept una dintre cele mai sensibile și dificile din ultimii ani.

Adoptarea așa-numitului proiect de lege „Moarte demnă” plasează Uruguay printre cele doar 12 țări din lume care oferă pacienților aflați în stadii terminale posibilitatea de a solicita ajutor medical pentru a-și încheia viața în mod voluntar.

Actul normativ a fost susținut de partidul de guvernământ Frente Amplio (stânga) și adoptat definitiv după ani de dezbateri intense și opoziție puternică din partea grupurilor religioase conservatoare, notează France24.

Uruguay, o țară cu o tradiție laică solidă și o istorie de reforme liberale, se remarcă din nou la nivel internațional, după ce, în trecut, statul a fost printre primele din regiune care au legalizat căsătoria între persoane de același sex, avortul și consumul de marijuana.

Ce prevede legea „morţii demne”

Noua lege permite eutanasia și sinuciderea asistată pentru cetățenii uruguayeni adulți și pentru rezidenții permanenți care sunt considerați mental competenți și care suferă de boli incurabile, în stadii terminale, ce provoacă dureri insuportabile.

Potrivit unui sondaj recent, peste 60% dintre cetățenii Uruguayului susțin legalizarea eutanasiei, în timp ce doar 24% se opun.

Într-un interviu pentru AFP, Beatriz Gelos, o femeie de 71 de ani diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), a salutat legea drept „un act de compasiune și de umanitate”. Așezată într-un scaun cu rotile, ea a declarat: „Cei care se opun nu știu cum e să trăiești așa. Această lege oferă demnitate celor care suferă”.

O altă susținătoare, Monica Canepa, mama unui bărbat paralizat de o boală incurabilă, a adăugat emoționată: „Fiul meu nu trăiește, doar există. Asta nu este viață”.

De partea cealaltă, Biserica Catolică și-a exprimat „profunda tristețe” față de decizia legislativului, reafirmând caracterul „sacru al vieții”.

La rândul său, Asociația Medicală din Uruguay a ales să nu adopte o poziție oficială, lăsând libertatea medicilor de a decide individual dacă vor participa sau nu la astfel de proceduri.

Prin această decizie, Uruguay se distinge de alte state latino-americane. În Columbia și Ecuador, eutanasia a fost dezincriminată prin hotărâri ale instanțelor supreme, fără adoptarea unor legi specifice, în timp ce Cuba permite doar refuzul menținerii artificiale în viață.