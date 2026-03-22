Un submarin britanic cu propulsie nucleară a fost trimis în Marea Arabiei, pe fondul tensiunilor regionale

Un submarin britanic cu propulsie nucleară, echipat cu rachete de croazieră Tomahawk, s-a poziționat în Marea Arabiei, oferind Marii Britanii capacitatea de a lansa atacuri la distanță mare în cazul în care conflictul regional se agravează, a relatat sâmbătă Daily Mail.

HMS Anson, înarmat cu rachete Tomahawk Block IV și torpile Spearfish, a părăsit Perth la începutul acestei luni și a parcurs aproximativ 8.900 km până în regiune, a precizat Daily Mail, scrie Reuters.

Submarinul iese la suprafață periodic pentru a comunica cu Cartierul General Permanent Comun al Regatului Unit din Northwood, unde orice ordin de lansare ar fi autorizat de prim-ministru și transmis de șeful operațiunilor comune, adaugă raportul.

Desfășurarea are loc după ce Downing Street a autorizat SUA să utilizeze bazele britanice pentru lovituri asupra obiectivelor iraniene care amenință Strâmtoarea Hormuz.

Decizia vine pe fondul unei escaladări rapide a conflictului. După loviturile lansate de Washington şi Tel Aviv care au vizat capacitățile militare iraniene, inclusiv situri ale forţelor armate, Teheranul a ripostat cu rachete şi drone împotriva bazelor militare americane şi a ţărilor din Golf, provocând îngrijorare la nivel internațional.

Starmer a justificat acceptul pentru utilizarea bazelor britanice – inclusiv RAF Fairford şi baza din Diego Garcia – ca răspuns la solicitările aliaţilor din Golf şi pentru protejarea celor peste 200.000 de cetăţeni britanici aflaţi în zona de conflict.