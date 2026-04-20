Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu vine la Interviurile „Adevărul”, de la ora 12.00

Un soldat israelian sparge cu toporul un simbol creștin în Liban. Tzahal spune că „privește incidentul cu mare gravitate” și a deschis o anchetă

O imagine tulburătoare care pare să arate un soldat israelian distrugând o statuie a lui Iisus Hristos în sudul Libanului a fost confirmată ca autentică de către Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), scrie themirror.com.

Soldați israelieni/FOTO:X

Fotografia, distribuită online și intens discutată, surprinde un militar lovind cu un topor o statuie religioasă creștină. IDF a declarat că a analizat imaginea și a stabilit că aceasta este reală, incidentul având loc în timp ce soldatul era dislocat în sudul Libanului.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, armata israeliană a precizat că „privește incidentul cu maximă gravitate” și a subliniat că acțiunile soldatului sunt „în totală contradicție cu valorile așteptate de la personalul militar”.

Fotografia a fost publicată de jurnalistul palestinian Younis Tirawi, care a afirmat că statuia se afla în localitatea creștină Debel, din Liban. Inițial, un purtător de cuvânt al IDF a declarat că autenticitatea imaginii este verificată și că, dacă se confirmă, comportamentul nu reflectă standardele armatei, urmând să fie deschisă o investigație.

Ulterior, într-un comunicat oficial, IDF a confirmat că fotografia nu este generată de inteligență artificială și că aceasta prezintă un soldat israelian aflat în sudul Libanului. Potrivit aceleiași declarații, cazul este analizat de Comandamentul de Nord, iar măsuri corespunzătoare vor fi luate în funcție de concluziile anchetei.

Armata israeliană a mai transmis că depune eforturi pentru a sprijini comunitatea locală în restaurarea statuii și a reiterat că operațiunile sale vizează infrastructura considerată teroristă, fără intenția de a afecta clădiri civile sau simboluri religioase.

Imaginea a generat reacții puternice pe rețelele sociale, inclusiv din partea unor politicieni conservatori din Statele Unite.

În contextul mai larg, incidentul are loc într-o perioadă de tensiuni continue între Israel și Liban. La 16 aprilie, cele două părți au convenit asupra unui armistițiu de zece zile, după luni de confruntări soldate cu peste 2.000 de morți în Liban, potrivit datelor disponibile.

Cu toate acestea, acuzații privind încălcarea încetării focului persistă. Există divergențe majore legate de o zonă de securitate propusă de Israel în sudul Libanului, denumită „Linia Galbenă”, pe care autoritățile israeliene doresc să o mențină sub control militar. Libanul și gruparea Hezbollah consideră această inițiativă drept o încălcare a suveranității lor și a termenilor armistițiului.

