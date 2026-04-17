Mii de civili libanezi strămutați revin în sudul Libanului. Anunțul Israelului: ar putea fi din nou evacuați

Mii de libanezi strămutați au pornit vineri spre sudul țării, profitând de armistițiul de 10 zile convenit între Liban și Israel, deși ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că operațiunile împotriva Hezbollah nu s-au încheiat și că populația ar putea fi evacuată din nou dacă luptele reîncep, potrivit AFP.

Cu doar câteva minute înainte de intrarea în vigoare a încetării focului, raidurile israeliene asupra orașului Tyre au ucis cel puțin 13 persoane și au distrus mai multe clădiri rezidențiale, au transmis autoritățile locale, potrivit aceleiași agenții, citate de France 24.

Pentru mulți dintre cei care se întorc acasă, armistițiul temporar, obținut cu presiuni diplomatice din partea președintelui american Donald Trump, reprezintă un motiv de speranță. „Sentimentul este de nedescris, de mândrie și victorie”, a declarat o femeie de 37 de ani pentru AFP.

Zonă de securitate de 10 kilometri

Acordul de încetare a focului permite armatei israeliene să continue loviturile împotriva Hezbollah în cazul unor atacuri iminente.

Armata israeliană menține o zonă de securitate de 10 kilometri la graniță. Israel Katz, ministrul Apărării, a afirmat că regiunea dintre această zonă și râul Litani nu a fost încă „curățată de teroriști și arme”.

În cazul în care presiunea diplomatică nu va da rezultate, a spus el, operațiunile militare ar putea fi reluate.

„Dacă luptele reîncep, locuitorii care se întorc în zona de securitate vor trebui evacuați pentru a permite finalizarea misiunii”, a declarat Israel Katz.

Statele Unite au precizat că Libanul, trebuie să ia - cu sprijin internațional, - măsuri pentru a împiedica Hezbollah să lanseze atacuri asupra Israelului.

Președintele libanez Joseph Aoun a declarat că dialogul direct cu premierul israelian Benjamin Netanyahu este „crucial” pentru consolidarea armistițiului, retragerea trupelor israeliene din sud, recuperarea prizonierilor și soluționarea disputelor de frontieră.

Hezbollah a transmis că rămâne „cu degetul pe trăgaci” în cazul unor încălcări ale armistițiului.

Întoarcerea în zonele distruse

În ciuda avertismentelor, familii întregi de libanezi au traversat vineri podul Qasmiyeh, recent reparat, pentru a reveni în localitățile lor din sud. În Israel, restricțiile pentru civili în zonele de frontieră rămân în vigoare, deși unii locuitori speră la o revenire la normalitate.

Armistițiul reprezintă un pas important în eforturile Washingtonului de a ajunge la un acord mai amplu cu Iranul, care a condiționat negocierile de oprirea luptelor din Liban. Donald Trump a declarat că un acord cu Teheranul este „foarte aproape” și că atât Netanyahu, cât și Aoun ar putea vizita Casa Albă în curând.

Benjamin Netanyahu a afirmat că armistițiul deschide posibilitatea unui „acord de pace istoric” cu Libanul, dar a subliniat că dezarmarea Hezbollah rămâne o condiție esențială. Premierul libanez Nawaf Salam a salutat încetarea focului, pe care a numit-o „o cerință fundamentală a Libanului încă din prima zi a războiului”.