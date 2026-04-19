Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Sprijinul SUA pentru Israel, erodat de politicile lui Netanyahu, arată sondajele și voturile din Congres

Război în Orientul Mijlociu
Sprijinul tradițional al Statelor Unite pentru Israel traversează o perioadă de declin accentuat, pe fondul tensiunilor generate de războiul cu Iranul și de politicile premierului israelian Benjamin Netanyahu. Impactul războiul din Iran începe să influențeze opinia publică americană, mai ales tinerii, dar se face resimțit și în rândul aleșilor, relatează Axios.

Potrivit unor declarații recente din Congres, tot mai mulți parlamentari americani, inclusiv unii care anterior susțineau ferm Israelul, își reconsideră poziția. „Trebuie să avem o discuție despre cum putem normaliza această relație și ce schimbări sunt necesare”, a declarat congresmanul democrat de Colorado Jason Crow.

Un semnal clar al schimbării îl reprezintă voturile recente din Senat, unde 40 de democrați au susținut o rezoluție pentru blocarea vânzărilor de armament către Israel, comparativ cu doar 15 în urmă cu un an. De asemenea, toți senatorii democrați considerați potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2028 au votat împotriva acestor livrări.

Criticile nu se limitează doar la armament ofensiv. În Camera Reprezentanților, unii democrați încep să se opună inclusiv finanțării sistemului defensiv Iron Dome, o poziție care, până recent, era considerată marginală. „În urmă cu patru ani ar fi fost de neconceput”, a declarat congresmanul de Florida Maxwell Frost.

În paralel, sondajele de opinie indică o scădere semnificativă a percepției favorabile față de Israel în rândul americanilor. Conform datelor Pew Research, sprijinul a scăzut în majoritatea grupurilor demografice din 2022 până în prezent. Printre cele scăzute scoruri, s-au obținut în rândul democraților de peste 50 de ani, unde rata de favorabilitate a scăzut cu 31 de puncte procentuale, precum și tinerii, atât democrați, cât și republicani, unde scăderea este de 22 de puncte.

De asemenea, sprijinul a scăzut în rândul protestanților, catolicilor și persoanelor fără afiliere religioasă. Chiar și în rândul evanghelicilor albi - tradițional un bastion al susținerii pentru Israel - nivelul de susținere a scăzut cu 15 puncte procentuale, de la 80% în 2022.

În prezent, doar republicanii mai în vârstă și evanghelicii albi rămân grupurile principale în care majoritatea continuă să aibă o opinie favorabilă față de Israel. 

