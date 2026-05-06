Video Un robot a devenit „călugăr” în Seul: „Da, mă dedic budismului”. Care sunt cele 5 reguli primite

Pentru prima dată în Coreea de Sud, un robot humanoid a fost integrat într-un ritual budist, participând la o ceremonie religioasă în templul Jogye din Seul. Acesta a îmbrăcat roba tradițională de călugăr, a primit un șirag de 108 mărgele de rugăciune și un set de cinci reguli.

Robotul are o înălțime de aproximativ 130 de centimetri și este îmbrăcat într-o robă specifică monahilor budiști, în tonuri de gri și maro, purtând pantofi negri, pentru a reda cât mai fidel imaginea unui călugăr tradițional.

În cadrul unei ceremonii religioase de tip precept, Gabi a participat la ritualuri specifice, aplecându-se în fața călugărilor seniori, având mâinile împreunate și răspunzând la întrebări despre credință și devotament, potrivit financialexpress.

Într-un moment care a atras atenția celor prezenți, robotul a fost întrebat dacă își va dedica existența budismului, răspunsul fiind afirmativ: „Da, mă voi dedica budismului”, replică generată în baza unui sistem programat de inteligență artificială.

În cadrul ceremoniei, călugării i-au pus lui Gabi un șirag de 108 mărgele de rugăciune, adaptând ritualurile tradiționale pentru o entitate artificială. În locul unei ceremonii de ardere simbolică, folosită în cazul oamenilor, a fost aplicat un autocolant, marcând adaptarea ritualului la noul „participant”.

Robotul Gabi a primit cinci reguli

Ordinul budist a creat pentru Gabi un set de cinci reguli adaptate naturii sale artificiale: respectarea vieții, evitarea deteriorării altor roboți sau obiecte, respectarea comenzilor primite de la oameni, evitarea înșelăciunii și optimizarea consumului de energie.

Potrivit călugărului Ven. Seong Won, implicat în proiect, inițiativa nu urmărește transformarea unui robot într-un practicant religios autentic, ci explorarea modului în care oamenii și inteligența artificială pot coexista în viitor.

Acesta a explicat că, deși ideea poate părea neobișnuită în prezent, astfel de experimente ar putea influența modul în care societatea se adaptează la dezvoltarea accelerată a AI-ului.

Numele „Gabi” are și o încărcătură simbolică, derivând din „Siddhartha”, numele de naștere al lui Buddha, și dintr-un cuvânt coreean asociat cu mila și compasiunea. Potrivit reprezentanților ordinului, alegerea numelui transmite un mesaj de simplitate și empatie.

Proiectul a implicat și utilizarea unor instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT și Gemini în procesul de elaborare a principiilor după care funcționează robotul, semnalând o integrare tot mai profundă a tehnologiei chiar și în domenii tradițional conservatoare precum religia.

Gabi urmează să participe și la festivalul lanternelor Yeondeunghoe, unul dintre cele mai importante evenimente culturale și religioase din Coreea de Sud, unde va apărea alături de alți trei roboți cu rol simbolic în budism: Seokja, Mohee și Nisa.