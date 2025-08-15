Video Robotul care poate naște: China dezvoltă primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu

Oamenii de știință din China lucrează la primul robot capabil să ducă o sarcină până la termen și să nască un copil viu. Un prototip ar putea fi lansat anul viitor.

O idee care până acum părea doar din filmele SF ar putea deveni realitate. Oamenii de știință din China lucrează la primul „robot gravid” capabil să ducă o sarcină până la termen și să nască un copil viu.

Robotul va fi echipat cu un uter artificial care primește nutrienți printr-un tub, au declarat experții. Prototipul este așteptat să fie lansat anul viitor, cu un preț estimat de aproximativ 100.000 de yuani (aproximativ 11.500 euro).

Dr. Zhang Qifeng, fondatorul companiei Kaiwa Technology, conduce proiectul. Potrivit presei asiatice, dispozitivul nu va fi doar un incubator, ci un robot capabil să reproducă întregul proces, de la concepție până la naștere. „Tehnologia uterului artificial este deja într-o «fază matură» și trebuie acum implantată în abdomenul robotului, astfel încât o persoană reală și robotul să poată interacționa pentru a obține sarcina”, a declarat Dr. Zhang, potrivit Daily Mail.

Referitor la aspectele etice și legale, el a precizat: „Am organizat forumuri de discuții cu autoritățile din provincia Guangdong și am depus propuneri, discutând în același timp politici și legislație”.

Încă nu au fost oferite detalii despre modul în care ovulul și spermatozoidul vor fi fertilizate și implantate în uterul artificial. Dr. Zhang a făcut aceste declarații într-un interviu publicat pe Duoyin, versiunea chineză a TikTok.

Reacții mixte în rândul publicului

Știrea a declanșat discuții aprinse pe rețelele sociale din China. Criticii consideră că tehnologia ridică probleme etice și este nenaturală. Mulți au argumentat că privarea fătului de conexiunea maternă este crudă și s-au ridicat întrebări privind sursele ovulelor necesare procesului.

Totuși, unii utilizatori au susținut inovația, văzând-o ca pe o modalitate de a scuti femeile de suferințele sarcinii. „Multe familii cheltuiesc sume considerabile pentru inseminare artificială, doar pentru a eșua, astfel că dezvoltarea robotului gravid contribuie la societate”, a scris un utilizator.

Experimente anterioare și context istoric

Anterior, oamenii de știință au reușit să mențină în viață miei prematuri timp de săptămâni folosind un „uter artificial” care semăna cu o pungă de plastic. Dispozitivul, denumit „biobag”, oferea fătului tot ce avea nevoie pentru a se dezvolta, inclusiv sânge bogat în nutrienți și un sac protector cu lichid amniotic. După 28 de zile în biobag, miei care altfel ar fi murit au câștigat în greutate și au început să crească lână.

Deși biobag-ul funcționează ca un incubator, permițând dezvoltarea prematurilor într-un mediu similar uterului, oamenii de știință speră ca robotul gravid să poată susține fătul de la concepție până la naștere.

Îngrijorări etice și sociale

Dezbaterea asupra uterelor artificiale nu este nouă. Începând cu anii 1970, activiste feministe precum Andrea Dworkin s-au opus ferm, considerând că ar putea conduce la „sfârșitul femeilor”. În 2012, Dworkin scria: „Femeile deja au puterea de a elimina bărbații și, în înțelepciunea lor colectivă, au decis să îi păstreze. Întrebarea reală acum este: vor vrea bărbații, odată ce uterul artificial va fi perfecționat, să păstreze femeile în jur?”

În 2022, cercetători de la The Children’s Hospital of Philadelphia, implicați în dezvoltarea uterelor artificiale, au publicat un articol despre implicațiile etice: „O preocupare este că ar putea duce la deprecierea sau chiar patologizarea sarcinii și ar putea diminua experiența femeilor de a găsi sens, împuternicire și împlinire în acest aspect unic al biologiei feminine”.

Cu toate acestea, un sondaj recent a arătat că 42% dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani ar susține „creșterea unui făt complet în afara corpului unei femei”.

Contextul din China

Dezvoltarea robotului gravid amintește de filmul din 2023 The Pod Generation, în care o companie tech oferă cuplurilor opțiunea de a folosi utere artificiale detașabile pentru a împărți sarcina. În China, tehnologia ar putea ajuta la combaterea ratelor crescute de infertilitate, care au urcat de la 11,9% în 2007 la 18% în 2020. Ca răspuns, autoritățile locale includ tratamente de inseminare artificială și fertilizare in vitro în acoperirea asigurărilor medicale pentru a sprijini cuplurile infertile.