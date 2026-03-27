Cum au ajuns zeci de elevi la concursuri internaționale de robotică. „Sunt admiși la facultăți din România, pleacă și în afară foarte mulți”

Pașii pe care zeci de tineri din Râmnicu-Vâlcea i-au făcut de la construirea primului robot și până la concursuri în America sau admiterea la facultăți renumite din țară sau de peste hotare sunt legați de un nume cunoscut: Bionic Royal.

Echipa Bionic Royals din cadrul Colegiului Național„ Mircea cel Bătrân”, una dintre primele din țară intrate în competiția First Tech Challenge (FTC), cu 10 ani în urmă, a făcut istorie în Râmnicu-Vâlcea. A pornit din pasiunea profesoarei Mirela Mlisan, care la început a subvenționat din banii proprii activitatea. Zece ani mai târziu, deși nu mai face parte din echipa de profesori a liceului, profesoara este în continuare alături de elevii roboticieni de la „Mircea cel Bătrân”, prin intermediul Centrului Județean de Excelență. Tot cu pasiune, iar astăzi și cu o listă destul de mare de sponsori care s-au alăturat între timp echipei, împlinește visurile altor tineri.

Lista elevilor care au trecut în cei 10 ani prin atelierul de robotică Bionic Royals se apropie de 100, spune profesoara. În an „rotund”, și pentru echipă și pentru competiția națională First Tech Challenge, actualii membri ai Bionic Royal se pregătesc de cea mai importantă participare a echipei la o competiție internațională: turneul internațional de robotică USEF Robot Tourney, Los Angeles, SUA.

Vor fi 17 membri ai Bionic Royals care vor face deplasarea la competiția internațională de robotică din 1-2 august 2026. Vor concura cu echipe de elevi din întreaga lume în cadrul programului FIRST Tech Challenge (FTC), una dintre cele mai recunoscute platforme internaționale de robotică educațională, prezența unei echipe din județul Vâlcea pe această scenă reprezentând o premieră pentru județul Vâlcea.

A treia participare la o competiție în SUA

Bionic Royals este prima echipă de roboticieni înființată în Râmnicu-Vâlcea în chiar anul lansării competiției FTC și una dintre puținele din județ cu activitate neîntreruptă. Are zece sezoane de competiție la activ, membrii echipei acumulând „experiență solidă atât în proiectarea și construcția roboților, cât și în programarea sistemelor autonome și în prezentarea tehnică în fața evaluatorilor internaționali”, conform prezentării pe care echipa a pregătit-o pentru cei care vor să-i cunoască pe pasionații de roboți de la „Mircea cel Bătrân” Râmnicu-Vâlcea.

Palmaresul lor este bogat, câștigând competiții regionale și naționale și obținând recunoaștere și la nivel internațional. Printre distincții menționează „Inspire Award”, „Control Award”, „Design Award” și „Winning Alliance Award”.

Cel mai important premiu obținut până acum este însă cel din vara trecută, de la Carolina Premier Event din 2025, competiție desfășurată în Statele Unite ale Americii, de unde echipa s-a întors cu „Think Award”, premiul acordat pentru „calitatea caietului tehnic și a gândirii sistematice documentate pe parcursul sezonului”.

„Să ajungi la Los Angeles reprezentând un județ mic din România nu e ceva ce îți imaginezi când începi să construiești primul robot. Suntem mândri de ce am construit în zece ani, dar simțim și greutatea acestei responsabilități. Venim direct de la etapa națională și avem foarte puțin timp să îmbunătățim robotul înainte de august, fiecare săptămână contează. Pentru asta avem nevoie de sprijinul comunității, al instituțiilor și al companiilor din Vâlcea. Cu cât mai multe resurse, cu atât mai bine putem reprezenta acest județ pe plan internațional”, au transmis roboticienii.

„Am fost prima echipă din Vâlcea. După noi am tras alte echipe”

Profesoara Mirela Mlisan spune că începutul nu a fost tocmai ușor. Echipa s-a format din primul an când s-a organizat în România First Tech Challenge, în 2016, deși în Statele Unite ale Americii elevii construiau roboți și îi puneau în competiție încă din 2005. „Eu eram profesor la Mircea cel Bătrân, din acest an nu mai sunt, dar lucrez în continuare cu echipa de acolo, prin Centrul de Excelență. În aceștia 10 ani, anul acesta a fost anul aniversar, noi am luat diverse premii, naționale și internaționale. În Statele Unite ale Americii mergem pentru a treia oară, prima dată acum patru ani, în Chicago. (...) Am fost prima echipă din Vâlcea. După noi am tras alte echipe. La un an au venit <Lahovari>, la încă un an, doi a venit <Matei Basarab> și acum sunt cinci, șase echipe în total. Dar noi am fost deschizătorii de drumuri, eu eram și director-adjunct al liceului”, a rememorat prof. Mlisan.

Pentru prima echipă și-a recrutat cei mai buni elevi la Informatică din gimnaziu, între timp ajunși la liceu. Au început cu sprijinul unui tânăr care lucra în America în domeniul roboticii. „Copiii care erau programatori s-au descurcat repede cu piesele și am început. Primul an a fost fără premii, în următorii am început să luăm premii. Și de atunci ne rostogolim și bineînțeles că toate lucrurile evoluează”, a adăugat profesoara.

Niciodată nu au fost mai puțin de 20 de membri în echipă, deși nu toți au avut aceeași implicare. Astăzi, majoritatea, spune profesoara, sunt admiși la facultate tocmai pentru că au contribuit la obținerea acelor premii. „Sunt admiși la multe facultăți din România, de la Calculatoare la Cluj-Napoca până la Universitatea de Vest din Timișoara. Pleacă și afară foarte mulți, din echipa mea au plecat 7-8 copii la facultate în străinătate sau s-au dus doar la master. Un tânăr care a fost căpitanul echipei face acum masterul la Oxford”, a dezvăluit mentorul echipei.

Elevii nu se gândesc din primul moment la admiterea la facultate, dar mulți aleg Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” tocmai pentru experiența din echipa de robotică. La început entuziasmul este mare, pe parcurs se mai estompează, iar în timp rămân cei cu adevărat pasionați de domeniu. Pentru ei, o deplasare în State, cum se întâmplă în acest an și cum s-a întâmplat și anul trecut și cu patru ani în urmă, pentru a intra în competiție cu cei mai buni elevi roboticieni din lume este o experiență pe care nu ar fi avut altfel șansa să o trăiască.

O astfel de reprezentare presupune, pe de altă, costuri semnificative. Acum reușesc să le acopere cu sprijinul sponsorilor, iar pentru competiția din SUA vor fi susținuți și de Primăria Râmnicu-Vâlcea. Pentru un an competițional, cu sau fără deplasare în străinătate, costurile se ridică, însă, la zeci de mii de euro, având nevoie în primul rând de kit-uri și de materiale pentru a-și construi roboții, pe care le comandă în străinătate.

„Începuturile au fost cu bani de acasă de la mine, vă spun sincer. Și cu părinții alături și copii buni și uite așa am ajuns aici”, rezumă prof. Mirela Mlisan.

„Viitorul este al oamenilor care fac roboți și care fac inteligența artificială”

Vorbim și despre ce ne așteaptă în anii următori. Pe copii nu-i sperie viitorul, spune mentorul Mirela Mlisan, cei speriați sunt mai degrabă adulții. „Viitorul este al oamenilor care fac roboți și care fac inteligența artificială. Nu avem cum să dispărem (n. red. - profesioniștii) decât dacă ne lăsăm rău pe tânjală, adică ne bazăm numai pe ce fac alții sau pe ce fac roboții. Dar noi trebuie să fim întotdeauna deasupra lor. Se tem adulții, copiii nu. Copiii încearcă să scoată tot ce pot din el. Bineînțeles, cu îndrumarea profesorilor. Noi le spunem - până aici, că tu dai o admitere, care admitere e fără telefon în mână, fără calculator, fără internet. Deci trebuie să știi și carte”, explică prof. Mlisan ce limite încearcă să le impună elevilor. Elevii se folosesc de inteligența artificială, la fel cum o fac și adulții, însă este important să înțeleagă limitele. Unii înțeleg, alții mai puțin, spune profesoara, dar e sarcina dascălilor și a părinților să seteze limitele. „Nimic nu vine numai cu bine și cu beneficii, vine și cu părți negative”, atrage atenția profesoara.

Ce reușesc membrii echipei Bionic Royals este obținut cu foarte multă muncă. Tinerii își petrec în atelier weekend-urile, iar înainte de competiții fac multe nopți albe.

„Lucrează weekend-urile absolut toate și înainte de competiții la 3, la 4 noaptea ajung acasă. Și părinții n-au nimic împotrivă, pentru că știu că fac treabă. Nu vă spun cum vin într-a IX-a, rătutiți, și în clasa a X-a se transformă, devin ambițioși, dornici să-și întreacă predecesorii”, îi laudă profesoara.

La selecțiile din clasa a IX-a nimeni nu urmărește performanța, lucrurile se așază pe parcurs. La etapa regională, de exemplu, au mers doar 10 membri ai echipei, în schimb la națională au ajuns cu toții, iar după ce au trăit acea experiență ar face orice le stă în putere să-și păstreze locul în echipă și să performeze.

„Sunt echipe din România care nu mai participă în România”

Competiția FTC este una deosebit de puternică. S-a ajuns la 250 de echipe, robotica a luat un având deosebit în toată țara. Unele echipe dispun de fonduri substanțiale și-și permit ca pe lângă mentori să aducă profesori din cadrul universităților, altele, cum este și Bionic Royals, fac Rai din ce au. Pentru a înțelege cât de mare este competiția, profesoara amintește că în acest an nouă din cele zece recorduri au aparținut echipelor din România.

„Foarte multe echipe românești merg acum în State, merg în China, merg care pe unde. Sunt echipe din România care nu mai participă în România. Au diverse supărări și nu mai participă. Noi am participat mereu aici”, a mai spus profesoara. Echipele românești care aleg să concureze din alte țări fac asta și pentru a evita competiția acerbă de la noi, alegând campionate naționale mai slabe pe care le câștigă și astfel ajung la etapele internaționale.

Copiii au sesizat, în anii de când concurează în țară, și alte aspecte care-i pun pe gânduri. Se întâmplă să vezi un robot realizat aproape identic de mai multe echipe. Sunt „scurtături” care pot aduce distincții, dar care îi lipsesc pe elevi de adevărata învățare, crede profesoara.

Mirela Mlisan și-ar fi dorit să poată coordona mai mult de o echipă, pentru că elevii cae viin la atelierul din liceul „Mircea cel Bătrân” sunt entuziaști și își doresc. Se pune însă și problema banilor și este și timpul o resursă importantă.

Lucrurile ar putea lua o altă turnură dacă se va realiza proiectul pe care l-a anunțat primarul orașului, de a realiza un hub de robotică la nivelul municipiului. Până la acel moment, efortul de echipă rămâne baza. Acum prioritatea lor este îmbunătățirea robotului, astfel încât la competiția din SUA să reușească să obțină o clasare bună.