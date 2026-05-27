Cristian Mungiu, hărțuit în instanță de ani de zile de o femeie cu probleme psihice care îl acuză că o filmează în public

Cristian Mungiu este hărțuit, din 2022, de o femeie cu tulburări psihice, care i-a intentat mai multe procese în care îl acuză că „o filmează cu drone” în locuri publice.

În timp ce numele său revine în prim-plan după cea de-a doua distincție Palme d’Or obținută la Festivalul de Film de la Cannes, este mai puțin cunoscut faptul că regizorul Cristian Mungiu se confruntă de aproape trei ani și jumătate cu o situație care nu are legătură cu cinematografia.

Potrivit documentelor consultate de ziaruldeiasi, celebrul regizor român este vizat din 2022 de o serie de procese inițiate de o femeie din București, identificată în documente prin inițialele G.I.A., care a dezvoltat o adevărată obsesie pentru el şi care susține că este urmărită și filmată de acesta încă din anul 2018.

Primul proces a fost deschis în decembrie 2022, la Tribunalul București, unde femeia a cerut despăgubiri morale de aproximativ 10.000 de euro. În cererea depusă la dosar, aceasta a susținut că este filmată fără acord în spații publice și că imaginile ar fi realizate cu drone.

Mai exact, femeia a cerut instanței să îl oblige pe regizor la plata unor despăgubiri „pentru fapta acestuia de a o filma forțat pe anumite artere când sunt reflectoarele aprinse şi sunt foarte multe drone în respectivele zone începând cu anul 2018 (…) de fiecare dată când iese din casă, chiar şi în anumite magazine este filmată din mai multe părți de dronele regizorului Mungiu Cristian fără a-şi dori lucrul acesta”.

Pe parcursul procesului, femeia i-a adus şi alte acuzații, la fel de bizare, precum aceea că ar fi devenit, fără să știe și fără să își dea acordul, parte dintr-un proiect cinematografic al lui Cristian Mungiu, desfășurat de mai mulți ani și că ar fi fost „obligată” să participe la acesta.

În documentele depuse la dosar, reclamanta a afirmat că regizorul „a supus-o la muncă forţată din anul 2018 şi până în prezent, lucrând la un film serial fără acordul său şi fără contract de muncă. Se produce un film serial autobiografic împreună cu părinţii săi (…) dar şi cu vecinii din 2018, de când lucrează la aceste transmisiuni live este obligată să port căşti, a fost expusă la zgomote foarte puternice şi şi-a pierdut parţial auzul, având din acest an diagnosticul de hipoacuzie bilaterală mixtă şi purtând proteze auditive în prezent”.

În aceeași acțiune, femeia a mai susținut că nu poate renunța la presupusa implicare în proiect „pentru că nu există un contract de muncă și că nu are acces la informații despre producție”.

„Îmi doresc să nu mai lucreze la acest film serial, însă fără un contract de muncă nu pot cere demisia, salarii, accesul la protecţia muncii, sau informaţii despre locul de muncă. Chiar dacă nu voi avea vechime pe piaţa muncii şi nu voi avea dreptul la salariile din urmă, cer instanţei să dispună încetarea acestei producţii, despre care regizorul nu vrea să-mi dea detalii”, a solicitat ea în instanţă.

Tribunalul București a respins cererea în iunie 2023, însă femeia a formulat apel, în 2024, la Curtea de Apel București, care i-a respins definitiv acțiunea.

„Or, dincolo de caracterul general şi nedovedit al acestei afirmaţii, o astfel de situaţie, chiar reală dacă ar fi, nu reprezintă muncă forţată, neidentificându-se elementele specifice ale unui raport de muncă respectiv prestarea muncii unui salariat pentru şi sub autoritatea unui angajator şi nici voinţa angajatorului de a supune prin constrângere o anumită persoană la o muncă în favoarea sa”, au motivat magistrații.

Deși a pierdut definitiv primul proces, femeia a continuat demersurile.

În august anul trecut, ea a deschis un nou dosar la Tribunalul Constanța, solicitând din nou despăgubiri și reluând acuzațiile privind presupuse filmări fără acord.

Printre cele mai recente afirmații formulate se numără și aceea că ar fi fost filmată într-un cabinet stomatologic din județul Constanța.

Pe conturile sale de pe rețelele sociale, reclamanta a publicat „copii” ale unor documente din dosar și a reluat acuzațiile la adresa regizorului. Din aceleași documente reiese că a transmis petiții inclusiv către Guvernul României și către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Într-unul dintre actele publicate apărea numele avocatului Ionuț Cristian Cazan ca reprezentantul legal al regizorului. Contactat de presă, avocatul a declarat însă că nu cunoaște dosarul și că nu a fost angajat de Mungiu.

Alte ținte: HBO România, PRO TV și un medic psihiatru

Regizorul nu este singura persoană care a devenit ținta acestor acuzații. În alte procese deschise de aceeași femeie apar și HBO România, PRO TV, dar și un medic psihiatru din București.

În cazul medicului, reclamanta a cerut despăgubiri de 50.000 de euro și a susținut că ar fi fost supusă „în mod continuu, începând cu data de 1 septembrie 2018, unor torturi fizice şi psihice prin folosirea inteligenței artificiale, precum şi expunerii la radiații”.

În răspunsul transmis instanței, medicul a explicat faptul că femeia a fost consultată în cabinetul său în anul 2017, fiind adusă de părinți, iar diagnosticul stabilit atunci a fost „tulburare delirantă persistentă”, pentru care i-a recomandat tratament antipsihotic. El a precizat că, în afara consultațiilor din acel an, nu a mai avut alte interacțiuni cu reclamanta.

Și acest proces a fost pierdut, însă ulterior a fost deschis un nou dosar.

Recent, femeia a fost cercetată penal pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, însă procurorul a renunțat la urmărirea penală, iar soluția a fost confirmată de instanță la finalul lunii martie 2026.