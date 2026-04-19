Video Un robot umanoid a depășit recordul mondial uman la semimaraton. Demonstrație spectaculoasă de tehnologie la Beijing

Un robot umanoid a alergat mai rapid decât actualul record mondial uman, la un semimaraton desfășurat în Beijing. Câștigătorul a fost mai rapid cu 7 minute decât recordul stabilit recent de un atlet ugandez.

Robotul câștigător, dezvoltat de compania Honor, a parcurs distanța de 21 de kilometri în 50 de minute și 26 de secunde, potrivit organizatorilor din zona tehnologică Beijing E-Town. Timpul este mai bun decât cel obținut recent de atletul ugandez Jacob Kiplimo, care a stabilit recordul mondial în aproximativ 57 de minute, luna trecută, la o cursă din Lisabona, conform AP News.

Performanța marchează un salt uriaș față de ediția inaugurală de anul trecut, când robotul câștigător a avut nevoie de peste două ore și 40 de minute pentru a termina cursa.

Totuși, competiția nu a fost lipsită de incidente: un robot a căzut chiar la linia de start, iar altul s-a lovit de o barieră.

Aproximativ 40% dintre roboți au reușit să parcurgă traseul autonom, în timp ce restul au fost controlați de la distanță.

Presa de stat din China a relatat că un alt robot, controlat de la distanță și dezvoltat tot de Honor, a trecut primul linia de sosire în 48 de minute și 19 secunde. Cu toate acestea, titlul a fost acordat robotului autonom, în baza criteriilor de punctaj ale competiției.

Alți doi roboți, tot de la Honor și dotați cu sisteme autonome, au terminat cursa în aproximativ 51, respectiv 53 de minute. În mod inedit, un robot a fost folosit și ca agent de circulație, ghidând participanții prin gesturi și comenzi vocale.

Reuters arată că la competiție au participat peste 100 de roboți, comparativ cu doar 20 anul trecut, iar unii dintre aceștia au depășit ca viteză alergători umani profesioniști. Pentru a evita accidentele, oamenii și roboții au alergat pe trasee paralele.

Chiar dacă robotul câștigător a avut nevoie de ajutor pentru a se ridica după ce s-a lovit de balustradă cu puțin înainte de final, performanța rămâne una remarcabilă.

Dezvoltarea acestor tehnologii este inclusă în planul economic pentru perioada 2026–2030, iar autoritățile de la Beijing investesc masiv în acest sector.