Ucraina își fortifică frontierele pentru o apărare circulară. Avertisment dur de la Kiev pentru Minsk

Comandantul SBS a adăugat că industria de apărare și sectorul de rafinare ale Federației Ruse resimt deja din plin efectele loviturilor ucrainene cu rază lungă de acțiune. Conform datelor operative, cea de-a noua rafinărie dintr-un total de 13 obiective energetice rusești atacate de dronele SBS în cursul lunii mai și-a suspendat activitatea.

Strategia pașilor preventivi la granița cu Belarus și Transnistria

Deși purtătorul de cuvânt al Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, Andrii Demcenko, a precizat că în prezent pe teritoriul Belarusului nu sunt masate unități de infanterie rusă capabile să declanșeze o invazie iminentă, riscul rămâne ridicat. Minskul continuă să își dezvolte infrastructura logistică și militară, oferind Moscovei posibilitatea de a disloca rapid forțe suplimentare.

În acest context, cinci regiuni cheie ale Ucrainei au trecut la implementarea unui plan de fortificare masivă și pregătire pentru o „apărare circulară” (all-around defense):

Regiunea Kiev: Autoritățile militare au dispus pregătirea a 32 de localități din regiune, inclusiv a capitalei, pentru o rezistență de lungă durată în regim de izolare tactică, în eventualitatea unui nou asediu dinspre nord.

Regiunea Volîni: La frontiera directă cu Belarus se lucrează intens la fortificarea localităților limitrofe. Planurile de urgență prevăd evacuarea completă a populației civile din localitățile de graniță către zone sigure, deja stabilite de administrațiile locale, în cazul activării amenințării din nord.

Regiunea Odesa: Lucrările de geniu s-au intensificat pe segmentul de frontieră cu regiunea separatistă Transnistria. În jurul Odesei sunt instalate linii defensive complexe, care includ șanțuri antitanc pe distanțe de zeci de kilometri, buncăre, rețele de sârmă ghimpată și structuri de tip „dinți de dragon”. Comandamentul teritorial „Sud” a subliniat că aceste măsuri au rolul de a descuraja orice tentativă de desant inamic.

Extinderea liniei frontului: Pregătiri în Est și Sud

Dincolo de flancul nordic, presiunea militară determină măsuri similare și în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie. Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, Vladîslav Voloșîn, a confirmat că aproape toate orașele și centrele urbane mici din aceste zone – precum Orihiv, Komîșuvaha și Vilniansk – sunt incluse în planul de apărare circulară, fortificațiile fiind extinse zilnic.

Riscurile unui atac hibrid sau convențional dinspre teritoriul belarus vizează, de asemenea, regiunile Rivne și Jîtomîr, unde Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și armata desfășoară măsuri sporite de control.

Această mobilizare generală de resurse logistice survine în urma analizelor transmise de Comandantul Șef al Armatei Ucrainene, Oleksandr Sîrski. Acesta a catalogat amenințarea dinspre nord ca fiind una reală, indicând o tendință clară de extindere și dispersare a liniei frontului în perioada următoare.