MedLife devine partener de sănătate și wellbeing în proiectul Via Transilvanica, „drumul care unește”

●       MedLife susține Via Transilvanica drept partener principal al proiectul dezvoltat de Asociația Tășuleasa Social.

●       Parteneriatul pune accent pe sănătate, prevenție și wellness, promovând beneficiile mersului pe jos și ale reconectării cu natura.

●       Prin implicarea în acest proiect, MedLife își propune să desfășoare activități dedicate comunității pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță un parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social pentru susținerea activităților desfășurate în cadrul proiectului Via Transilvanica, cel mai amplu și cunoscut traseu de drumeție și turism cultural din România.

Ca partener principal pe zona de sănătate și wellbeing, MedLife își propune să contribuie la promovarea prevenției prin adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat, punând în valoare impactul pozitiv al mersului în natură, pe distanțe lungi, asupra sănătății fizice și emoționale. Parteneriatul reflectă preocuparea constantă a companiei pentru inițiative care susțin starea de bine, atât la nivel individual, cât și de comunitate.

„La MedLife, credem că sănătatea înseamnă mai mult decât acces la servicii medicale - înseamnă prevenție, echilibru și obiceiuri care contribuie, zi de zi, la o viață mai bună. Via Transilvanica este un proiect care vorbește exact despre aceste valori: mișcare, reconectare cu natura, comunitate și grijă pentru starea de bine. Ne bucurăm să devenim parteneri ai Asociației Tășuleasa Social și să susținem un proiect emblematic pentru România, care inspiră oamenii să adopte un stil de viață activ și sănătos. În perioada următoare, ne propunem să dezvoltăm împreună inițiative concrete prin care să aducem în atenția oamenilor impactul mișcării asupra sănătății fizice și psiho-emoționale, dar și asupra comportamentelor repetitive cu potențial problematic”, a declarat Dr. Nicolae Marcu, Director de Sănătate și Operațiuni MedLife.

Cunoscut drept „drumul care unește”, Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, având a treia poartă de intrare prin orașul Brașov, care poate fi parcurs, pe segmente sau integral, pe jos, cu bicicleta sau călare. Cărarea se întinde pe 1.600 de kilometri, trece prin zece județe, sute de comunități locale și opt regiuni cultural-istorice, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de turism sustenabil și regenerativ din România.

„De multe ori am spus că Via Transilvanica este un traseu de drumeție, dar și un fel de terapie simplă și firească, pe care oamenii au uitat-o. Mersul pe jos, liniștea, ritmul naturii și întâlnirea cu oamenii de pe drum au un efect real asupra sănătății noastre, atât fizice, cât și sufletești. Cred că lumea începe să înțeleagă tot mai mult că starea de bine nu vine doar din zona de tratament, ci și din felul în care alegem să trăim. Tocmai de aceea, colaborarea cu MedLife are foarte mult sens pentru noi. Ne bucură să avem alături un partener care promovează prevenția dincolo de cabinetul medical și care înțelege că un drum ca Via Transilvanica poate deveni un instrument real de reconectare, echilibru și grijă față de sine.”, a declarat Alin Uhlmann Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.

Prin acest parteneriat, MedLife și Asociația Tășuleasa Social își propun să încurajeze mersul pe jos și reconectarea cu natura ca parte a unui stil de viață sănătos și sustenabil. Implicarea MedLife și activitățile care vor fi desfășurate în cadrul proiectului vizează promovarea sănătății și a stării de bine în rândul comunităților și al celor care aleg să descopere Via Transilvanica.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

Despre Via Transilvanica și Asociația Tășuleasa Social:

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România care traversează țara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin și a fost creat pentru a fi parcurs la pas, pe bicicletă sau călare. Asociația Tășuleasa Social, care a dezvoltat proiecte educaționale, culturale și ecologice în ultimii 26 de ani, a inaugurat primii 1.400 km în 2022, după patru ani și jumătate de muncă susținută. În anul 2025, organizația a început extinderea proiectului spre celelalte regiuni istorice ale României și a lansat un nou ținut, Terra Borza Teutonica, ce însumează 170 km în județul Brașov. Proiectul și-a propus să continue expansiunea în următorii 20 de ani și să promoveze turismul pe îndelete și comunitățile locale care se află pe traseu. Drumul care unește contribuie la descoperirea culturii, tradițiilor și a naturii sălbatice a României, traversând opt regiuni istorice prin 10 județe și 12 situri înscrise în patrimoniul UNESCO.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

