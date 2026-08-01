Un petrolier, lovit de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz. Sala motoarelor a fost avariată

Un petrolier a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastelor Omanului, a anunțat sâmbătă Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO). Incidentul are loc într-un context de tensiuni tot mai mari în regiune, unde Iranul și Statele Unite își dispută controlul asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Potrivit UKMTO, nava a fost lovită la aproximativ 20 de kilometri nord-est de orașul omanez Lima. În urma impactului, sala motoarelor a fost avariată.

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate victime și nici scurgeri de combustibil sau alte pagube care să afecteze mediul.

Deocamdată, nu este clar ce tip de proiectil a lovit petrolierul și nici cine s-ar afla în spatele atacului. O anchetă este în desfășurare.

Incidentul survine pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi navigabile din lume pentru transportul de petrol, gaze naturale și îngrășăminte.

În ultimele luni, Iranul a cerut navelor comerciale să folosească un traseu aflat de-a lungul coastelor sale și a susținut în repetate rânduri că doar ruta indicată de Teheran este sigură.