search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Tanc petrolier, cuprins de flăcări în Strâmtoarea Ormuz după ce a fost lovit de un proiectil. Iranul susține că nava a ignorat avertismentele

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un tanc petrolier aflat în apropierea coastelor Omanului, în Strâmtoarea Ormuz, a fost lovit de un proiectil și a luat foc, potrivit Centrului pentru Operațiuni Maritime Comerciale al Regatului Unit (UKMTO).

Nave de marfă în strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia
Nave de marfă în strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Iran și Statele Unite și ridică noi semne de întrebare privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Potrivit UKMTO, nava se afla la aproximativ opt mile marine est de localitatea Limah, din Oman, și se deplasa spre sud, către Golful Oman, în momentul în care un proiectil i-a lovit partea babord, provocând un incendiu. Autoritățile britanice au precizat că nu au fost raportate victime și nici efecte asupra mediului, scrie aljazeera.

Televiziunea de stat iraniană a afirmat că tancul transporta gaz natural lichefiat și că a fost atacat după ce a ignorat avertismentele autorităților iraniene. Cu toate acestea, Teheranul nu și-a asumat în mod direct responsabilitatea pentru atac.

Iranul a susținut în repetate rânduri că singura rută sigură prin Strâmtoarea Ormuz este cea aprobată de autoritățile sale și este suspectat că a vizat anterior nave comerciale care au folosit o rută alternativă, mai apropiată de coasta Omanului.

Informațiile privind autorii atacului rămân neclare. The Wall Street Journal, citând un oficial american sub protecția anonimatului, a relatat că membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au deschis focul asupra a două nave comerciale aflate în apropierea strâmtorii. La rândul său, Axios, citând oficiali americani, a scris că Iranul a lansat rachete asupra unor nave comerciale care traversau zona.

Atacul a avut loc cu doar câteva ore înainte ca președintele american Donald Trump să plece la summitul NATO organizat la Ankara, în Turcia, unde securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz figurează printre subiectele de pe agenda liderilor aliați.

În același timp, Iranul se află în perioada de doliu național după moartea fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac americano-israelian la începutul războiului izbucnit pe 28 februarie. Trupul acestuia a fost transportat peste noapte în orașul sfânt Qom, unde mii de persoane i-au adus un ultim omagiu.

Negocierile dintre Teheran și Washington privind un acord permanent care să pună capăt conflictului au fost suspendate pe durata ceremoniilor funerare dedicate lui Khamenei.

Postul CNN a anunțat că a solicitat un punct de vedere din partea Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, însă până în prezent nu a primit un răspuns.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice ale comerțului mondial cu energie. Înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale tranzitau această rută.

În ultimele luni, Teheranul a folosit în repetate rânduri controlul asupra strâmtorii ca instrument de presiune geopolitică, cerând navelor comerciale să obțină aprobarea autorităților iraniene pentru a naviga pe rutele desemnate.

Deși traficul prin Strâmtoarea Ormuz a rămas relativ constant în ultimele zile, UKMTO avertizează că riscul unor acțiuni ostile deliberate rămâne ridicat, în pofida memorandumului de înțelegere încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran.

Potrivit companiei de monitorizare maritimă MarineTraffic, 108 nave au traversat Strâmtoarea Ormuz în intervalul vineri-duminică.

Înainte de izbucnirea războiului, peste 100 de nave comerciale tranzitau zilnic această arteră maritimă esențială pentru aprovizionarea mondială cu energie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
O femeie din Italia va primi 60.000 de euro despăgubiri după ce un procuror i-a clasat dosarul de viol. Decizia CEDO
stirileprotv.ro
image
Peste 80.000 de români au participat la sondajul Gândul „Dacă ar avea loc duminica asta alegeri Parlamentare Anticipate, cu ce partid ați vota?”. AUR apare pe primul loc cu 42%. Dar surprizele vin cu locurile 2 și 3
gandul.ro
image
Erdogan scoate „MONEDA NATO”. 5 lire pentru Summitul de la Ankara, jumătate de milion în circulație
mediafax.ro
image
”FCSB nu intră în Play-off”. Echipa care ”va prinde grupele Champions League” și va câștiga titlu în noul sezon de SuperLiga României
fanatik.ro
image
Orașul care se scufundă. Raportul cercetătorilor de la Institutul de Fizică a Pământului în care se vorbește despre pericol iminent la Slănic Prahova: „Lucrurile încă se mișcă”
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Victima unui atac josnic, Kylian Mbappe a răspuns rapid: "O femeie demnă de dispreț!"
digisport.ro
image
Anthony Hopkins, de nerecunoscut la 88 de ani. Fotografia publicată în timpul Cupei Mondiale a stârnit un val de reacții
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Rezultate BAC 2026. Notele vor fi publicate astăzi pe edu.ro
observatornews.ro
image
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
cancan.ro
image
Sprijin de 4.100.000.000 lei la pensie, pentru persoanele cu handicap și copii. Ce se oferă? În ce localități?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Anul școlar 2026-2027 ar putea începe mai devreme. Cum ar putea fi modificat calendarul școlar
playtech.ro
image
El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea sau Sorin Grindeanu! A plecat să vadă meciul, deși țara e în plină alertă de incendii
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Lukaku l-a ironizat pe Donald Trump după SUA - Belgia 1-4! Gestul făcut imediat după gol
digisport.ro
image
A vizitat 60 de țări, dar în aceste 5 orașe nu s-ar mai întoarce niciodată: „Nu este pentru mine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
REZULTATE BAC 2026. Note mici, când și cum se depun contestațiile
romaniatv.net
image
ANAF începe să verifice toate veniturile românilor. Antifrauda a primit undă verde pentru controale
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Grecia ia o măsură fără precedent pe litoral. Bariere plutitoare, instalate pentru a ține peștii-iepure departe de turiști
click.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fața Iuliei Albu. A apărut cu bandaje la ochi și vânătăi. Explicația vedetei
click.ro
image
Caz tulburător în Creta: O româncă a fost arestată după ce ar fi torturat timp de o lună o femeie din Rusia. A leagat-o de podea și i-a tăiatul părul cu satârul
click.ro
Regele Charles al III lea al Spaniei cu soția foto Profimedia jpg
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită despre noaptea nunții, scrisă de Regele Spaniei părinților lui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă în familia Bodnariu! Fiica cea mare a spus „DA”, la 11 ani după drama care a impresionat o lume întreagă
image
Grecia ia o măsură fără precedent pe litoral. Bariere plutitoare, instalate pentru a ține peștii-iepure departe de turiști

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii