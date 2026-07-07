Video Tanc petrolier, cuprins de flăcări în Strâmtoarea Ormuz după ce a fost lovit de un proiectil. Iranul susține că nava a ignorat avertismentele

Un tanc petrolier aflat în apropierea coastelor Omanului, în Strâmtoarea Ormuz, a fost lovit de un proiectil și a luat foc, potrivit Centrului pentru Operațiuni Maritime Comerciale al Regatului Unit (UKMTO).

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Iran și Statele Unite și ridică noi semne de întrebare privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Potrivit UKMTO, nava se afla la aproximativ opt mile marine est de localitatea Limah, din Oman, și se deplasa spre sud, către Golful Oman, în momentul în care un proiectil i-a lovit partea babord, provocând un incendiu. Autoritățile britanice au precizat că nu au fost raportate victime și nici efecte asupra mediului, scrie aljazeera.

Televiziunea de stat iraniană a afirmat că tancul transporta gaz natural lichefiat și că a fost atacat după ce a ignorat avertismentele autorităților iraniene. Cu toate acestea, Teheranul nu și-a asumat în mod direct responsabilitatea pentru atac.

Iranul a susținut în repetate rânduri că singura rută sigură prin Strâmtoarea Ormuz este cea aprobată de autoritățile sale și este suspectat că a vizat anterior nave comerciale care au folosit o rută alternativă, mai apropiată de coasta Omanului.

Informațiile privind autorii atacului rămân neclare. The Wall Street Journal, citând un oficial american sub protecția anonimatului, a relatat că membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au deschis focul asupra a două nave comerciale aflate în apropierea strâmtorii. La rândul său, Axios, citând oficiali americani, a scris că Iranul a lansat rachete asupra unor nave comerciale care traversau zona.

Atacul a avut loc cu doar câteva ore înainte ca președintele american Donald Trump să plece la summitul NATO organizat la Ankara, în Turcia, unde securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz figurează printre subiectele de pe agenda liderilor aliați.

În același timp, Iranul se află în perioada de doliu național după moartea fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac americano-israelian la începutul războiului izbucnit pe 28 februarie. Trupul acestuia a fost transportat peste noapte în orașul sfânt Qom, unde mii de persoane i-au adus un ultim omagiu.

Negocierile dintre Teheran și Washington privind un acord permanent care să pună capăt conflictului au fost suspendate pe durata ceremoniilor funerare dedicate lui Khamenei.

Postul CNN a anunțat că a solicitat un punct de vedere din partea Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, însă până în prezent nu a primit un răspuns.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice ale comerțului mondial cu energie. Înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale tranzitau această rută.

În ultimele luni, Teheranul a folosit în repetate rânduri controlul asupra strâmtorii ca instrument de presiune geopolitică, cerând navelor comerciale să obțină aprobarea autorităților iraniene pentru a naviga pe rutele desemnate.

Deși traficul prin Strâmtoarea Ormuz a rămas relativ constant în ultimele zile, UKMTO avertizează că riscul unor acțiuni ostile deliberate rămâne ridicat, în pofida memorandumului de înțelegere încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran.

Potrivit companiei de monitorizare maritimă MarineTraffic, 108 nave au traversat Strâmtoarea Ormuz în intervalul vineri-duminică.

Înainte de izbucnirea războiului, peste 100 de nave comerciale tranzitau zilnic această arteră maritimă esențială pentru aprovizionarea mondială cu energie.