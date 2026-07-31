 Când Riadul renunță la prudență: o nouă geometrie a războiului cu Iranul | adevarul.ro
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Când Riadul renunță la prudență: o nouă geometrie a războiului cu Iranul

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Participarea deschisă a Arabiei Saudite la loviturile împotriva milițiilor proiraniene din Irak marchează o schimbare strategică majoră în confruntarea dintre Washington și Teheran, transformând Riadul dintr-un actor precaut într-un aliat militar activ.

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În ultimele zile a părut, pentru scurt timp, că războiul din Orientul Mijlociu intrase într-o fază de acalmie. A fost însă doar o pauză de câteva zile, suficientă cât să creeze impresia unui armistițiu. Marți dimineață, 28 iulie 2026, cerul de deasupra Golfului și al estului Irakului s-a aprins aproape simultan: rachete balistice iraniene au fost interceptate înainte de a lovi poziții americane, iar câteva ore mai târziu aviația Statelor Unite și cea a Arabiei Saudite au lansat atacuri coordonate asupra unor obiective aparținând milițiilor din umbrela Hashd al-Shaabi. Războiul început la sfârșitul lunii februarie, suspendat temporar după treisprezece nopți de bombardamente americane asupra Iranului, și-a reluat astfel cursul fără declarații solemne și fără ceremonii.

Comandamentul Central al Statelor Unite a prezentat succesiunea evenimentelor cu precizia rece a unui raport militar: peste treizeci de atacuri cu drone, atribuite Corpului Gărzilor Revoluției Islamice, au vizat în ultimele șaptezeci și două de ore forțele americane și infrastructura energetică saudită. A urmat ceea ce oficialii americani au descris drept o tentativă „surpriză” de atac balistic asupra unor obiective americane din regiune, interceptată fără victime. Replica a venit imediat sub forma unor „lovituri de precizie” împotriva unor baze logistice și depozite de armament din estul Irakului. Milițiile proiraniene reunite în Forțele de Mobilizare Populară au anunțat douăzeci de morți și treizeci și doi de răniți în atacurile desfășurate în șapte provincii. Washingtonul și Riadul nu au confirmat, dar nici nu au infirmat aceste cifre, o tăcere care spune, poate, la fel de multe ca orice comunicat oficial despre calculul politic din spatele operațiunii.

Ceea ce diferențiază acest episod de toate precedentele sale și ceea ce merită cu adevărat atenția analistului nu este amploarea loviturii americane, devenită între timp aproape un ritual al acestui conflict, ci participarea deschisă a Arabiei Saudite. După atacurile asupra instalațiilor de la Abqaiq și Khurais, Riadul devenise simbolul unei rețineri atent calculate. Regatul a absorbit loviturile – de la dronele și rachetele care i-au paralizat temporar rafinăriile în 2019 până la atacurile repetate lansate de rebelii Houthi asupra infrastructurii sale petroliere – fără să își asume vreodată, în mod public, un răspuns militar direct. Diplomația discretă, canalele de comunicare neoficiale și presiunea exercitată prin intermediul Washingtonului au rămas instrumentele preferate ale conducerii saudite. De această dată însă, Ministerul saudit al Apărării a confirmat oficial participarea la loviturile din Irak, un gest care rupe, cel puțin la nivel declarativ, tradiția de prudență cultivată timp de trei decenii.

Schimbarea de atitudine nu pare să fie rezultatul unei pierderi bruște a prudenței saudite, ci mai degrabă consecința unei acumulări de provocări care a depășit pragul de toleranță al regatului. Instalațiile petroliere din estul Arabiei Saudite au fost vizate în mod repetat de drone lansate din teritoriul irakian, iar petrolierele saudite au devenit ținte ale rebelilor Houthi în Marea Roșie. Împreună, aceste atacuri formează o presiune concentrică asupra principalelor artere economice care susțin stabilitatea monarhiei. În acest context, declarația potrivit căreia Riadul „nu caută escaladarea, dar nu va ezita să răspundă” trebuie citită mai puțin ca o formulă diplomatică și mai mult ca un avertisment direct adresat Teheranului. Spre deosebire de Washington, obligat să își adapteze permanent deciziile la ciclurile electorale și la negocieri diplomatice complicate, Arabia Saudită pare să transmită că propria răbdare strategică nu mai este nelimitată.

Reacția Iranului a urmat tiparul deja cunoscut. Oficial, Teheranul a condamnat atacurile americano-saudite ca pe o „încălcare a suveranității” Irakului, deși teritoriul irakian este folosit de ani întregi drept platformă de operațiuni pentru milițiile sprijinite de Republica Islamică. În același timp, liderii iranieni au acuzat Washingtonul că urmărește extinderea deliberată a conflictului, chiar în momentul în care președintele american vorbea, cu doar câteva zile înainte, despre existența unor „convorbiri foarte bune” cu partea iraniană. Contradicția dintre retorica conciliantă a lui Donald Trump și promisiunea sa, făcută aproape în același timp, că Iranul „va primi o bătaie”, surprinde fidel logica acestui război: o alternanță permanentă între presiunea militară și deschiderea diplomatică, în care niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze asupra mizelor fundamentale – controlul Strâmtorii Ormuz și viitorul programului iranian de îmbogățire a uraniului.

Intrarea directă a Arabiei Saudite în ecuație schimbă însă geometria conflictului într-un mod pe care analiștii americani îl observă deja. Participarea Riadului deschide, cel puțin teoretic, posibilitatea folosirii bazelor saudite în viitoare operațiuni împotriva Iranului sau în misiuni destinate să garanteze libertatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, o resursă strategică pe care Washingtonul nu o mai putea considera automat disponibilă. Vizita ministrului saudit al Apărării la Washington, desfășurată la mai puțin de douăzeci și patru de ore după anunțarea loviturilor comune și suprapusă, potrivit unor surse, cu prezența premierului israelian Benjamin Netanyahu în capitala americană, indică o recalibrare mai amplă a arhitecturii de securitate din Orientul Mijlociu. Riadul pare dispus să renunțe la rolul discret pe care și l-a asumat timp de ani de zile și să accepte, în mod public, costurile și riscurile unei alinieri mai ferme cu Statele Unite.

Pentru un observator aflat pe flancul estic al NATO, episodul din Irak confirmă încă o dată o lecție pe care Bucureștiul o cunoaște din propria experiență strategică: reținerea, oricât de îndelungată, are o limită, iar dincolo de acel prag tăcerea începe să coste la fel de mult ca acțiunea. România, aflată la granița unei alte confruntări de lungă durată, în care Rusia este adversarul declarat, urmărește cu un interes ce depășește simpla curiozitate diplomatică felul în care Statele Unite, presate simultan în Golf, în Marea Roșie și, posibil, în viitor, și la Marea Neagră, își împart atenția și resursele. Dacă Washingtonul va fi atras treptat într-un angajament tot mai profund în Orientul Mijlociu, întrebarea esențială pentru București nu este dacă flancul estic al NATO va continua să reprezinte o prioritate strategică, ci cât timp va putea rămâne această prioritate și care va fi prețul pe care Alianța îl va plăti pentru menținerea ei.

Post Scriptum: Contextul care schimbă calculul

Spre deosebire de războiul 2015-2022, care s-a încheiat cu un armistițiu neconcludent, situația actuală are câțiva factori noi:

  • Houthii au trecut de la retorică la acțiune militară directă — au revendicat atacuri cu rachete și drone asupra a două tancuri petroliere saudite în Marea Roșie, invocând un blocaj al porturilor regatului, iar pe front (Dhale) au avut loc ciocniri cu peste 30 de victime.
  • Tabăra anti-Houthi e mai unită decât în trecut: guvernul yemenit a expulzat EAU de sub influență (dizolvarea de facto a Consiliului de Tranziție Sudic, susținut de Abu Dhabi), iar Arabia Saudită a devenit principalul actor regional pe teren, coordonând mai coerent facțiunile anti-Houthi.
  • A apărut opoziție tribală inedită — o alianță tribală anti-Houthi în Al-Jawf (nordul Yemenului), fenomen pe care analiștii îl consideră fără precedent de la începutul războiului.

Scenariul 1 — Reluarea războiului deschis (probabilitate ridicată, în creștere)

Semnele indică o reluare iminentă a conflictului: mobilizare houthi în teritoriile controlate, ciocniri pe front, atacuri asupra infrastructurii petroliere saudite (Jazan, aproape de graniță) și houthi amenințând cu un "asediu" al Arabiei Saudite. Saudiții au lovit deja Hodeidah (port controlat de houthi), iar houthii au promis "escaladare pentru escaladare".

Ce ar fi diferit față de 2015-2022: coeziunea mai mare a taberei anti-Houthi ar putea, teoretic, să mute raportul de forțe — dar analiștii (Ahmed Nagi, ICG) subliniază că rezultatul depinde strict de cât de bine coordonează guvernul yemenit campania, nu e garantat.

Scenariul 2 — Houthii rămân totuși actorul dominant militar

Houthii au ~200.000 de luptători, comandă unificată, rachete, poziții fortificate și experiență de luptă — avantaje pe care le păstrează indiferent de fragmentarea adversarilor. Un cercetător de la Sanaa Center (Yazeed al-Jeddawy) notează că, deși forțele anti-Houthi sunt într-o poziție mai bună decât la armistițiul din 2022, o schimbare strategică decisivă e „departe de a fi garantată".

Scenariul 3 — Houthii mizează pe o revenire la negociere/plată

Un tipar observat anterior: houthii ar putea folosi ciclurile de provocare ca pârghie de negociere, mizând pe faptul că Arabia Saudită (și alte state din regiune) nu vor voi să suporte atacuri prelungite pe teritoriul propriu și vor prefera o înțelegere financiară/politică rapidă, în loc să continue lupta — un „joc" comparat cu tactica nord-coreeană de escaladare-pentru-concesii.

Scenariul 4 — Internaționalizare a apărării maritime

Dacă atacurile houthi asupra navelor legate de Arabia Saudită devin o campanie susținută, un cercetător citat de Al Jazeera avertizează că răspunsul ar putea accelera formarea unei noi alianțe regionale pentru protejarea traficului maritim prin Bab al-Mandeb, cu sprijin internațional — practic o reeditare, la altă scară, a coaliției navale formate pentru atacurile houthi din 2023-2025 asupra navelor legate de SUA/Israel.

Factorul Trump/SUA

Trump a avertizat deja printr-o postare că un nou atac va aduce o „pedeapsă militară majoră" atât Iranului cât și houthilor, tratându-i explicit ca proxy al Teheranului — ceea ce leagă direct scenariul yemenit de traiectoria mai amplă a războiului SUA-Iran, nu de un conflict izolat Riad-Sanaa.

Linia de falie principală nu mai e doar Riad vs. Sanaa, ci gradul de coordonare din tabăra anti-Houthi — acesta pare factorul pe care îl consider decisiv, mai mult decât echilibrul brut de forțe militare.

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