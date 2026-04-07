„Un pericol real”. China oferă Iranului sateliți și AI pentru a lovi trupele americane și bazele acestora cu precizie uimitoare

Un pericol real amenință trupele americane și aliate din Orientul Mijlociu: o companie chinezească folosește sateliți și inteligență artificială pentru a oferi Iranului capacitatea de a viza baze militare și obiective sensibile cu o precizie incredibilă, aproape de câțiva centimetri.

Agenția de Informații a Apărării din Statele Unite (DIA) a evaluat că instrumentul de inteligență artificială dezvoltat de compania MizarVision reprezintă o amenințare directă pentru trupele americane.

Generalul-maior în rezervă al Forțelor de Apărare Australiene, Gus McLachlan, a avertizat că această tehnologie ar putea permite Iranului să vizeze obiective foarte mici, inclusiv aeronave americane de tip E-3 Sentry.

„Aceasta este o evoluție periculoasă. Orice obiect lăsat într-un loc timp de 24 de ore ar putea fi vulnerabil acum”, a declarat el, potrivit ABC.

Aproximativ 100 de soldați australieni sunt dislocați în Orientul Mijlociu, inclusiv în baze vizate de un atac iranian recent în Emiratele Arabe Unite, la 18 martie.

Analistul militar american Ryan Fedasiuk a precizat că imaginile satelitare îmbunătățite cu inteligență artificială ar putea permite Iranului să urmărească aproape în timp real mișcările trupelor și bazelor americane și ale aliaților săi.

„Soldații americani și australieni din regiune ar putea fi expuși unui pericol real. Este o schimbare semnificativă pe câmpul de luptă”, a afirmat el.

MizarVision a folosit software-ul pentru a identifica diferite capacități militare, inclusiv tipul și locația aeronavelor, precum și desfășurarea sistemelor de apărare aeriană în Orientul Mijlociu. Înainte, astfel de informații necesitau resurse considerabile ale agențiilor de informații naționale.

Compania, fondată în 2021 și în care statul chinez deține o participație de 5,5%, are ca misiune declarată „reducerea barierelor în calea descoperirii și analizei informațiilor geospațiale, astfel încât acestea să nu mai fie exclusivitatea câtorva organizații”.

Fedasiuk a adăugat că Iranul externalizează practic datele privind țintele către China, ceea ce constituie „o escaladare directă a sprijinului pentru forțele iraniene împotriva Statelor Unite”.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Chinei au calificat relatările drept „senzaționaliste”, subliniind că imaginile satelitare au fost obținute din surse deschise și respectă legislația națională și reglementările în vigoare.

„Se înțelege că imaginile satelitare publicate de companiile relevante au fost obținute din surse deschise și reprezintă o practică obișnuită pe piață”, a declarat MAE chinez pentru ABC.