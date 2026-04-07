China cere un nou scut energetic: Xi Jinping accelerează investițiile în cărbune, nuclear și regenerabile pentru a contracara criza globală a petrolului

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un nou semnal privind direcția strategică a celei de-a doua economii a lumii, cerând accelerarea construirii unui sistem energetic modern, capabil să protejeze țara de turbulențele globale generate de conflictul dintre Iran și Statele Unite.

Potrivit CNBC, mesajul liderului de la Beijing vine într-un moment în care piețele internaționale de energie sunt afectate de incertitudini majore, iar riscurile legate de aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu continuă să crească.

În declarațiile preluate de televiziunea publică CCTV, Xi Jinping a insistat asupra nevoii de a dezvolta rapid hidroenergia, de a proteja ecosistemele și de a continua extinderea energiei nucleare într-un mod „sigur și ordonat”. În același timp, el a reafirmat rolul central al cărbunelui în arhitectura energetică a Chinei.

„Conducerea Partidului a înțeles profund tendințele globale din energie și a luat decizii majore pentru aprofundarea strategiei de securitate energetică”, a declarat Xi, într-un mesaj care reflectă preocuparea Beijingului pentru stabilitatea internă.

Deși liderul chinez nu a făcut referire directă la războiul din regiune, contextul este unul extrem de sensibil. Washingtonul și Teheranul analizează în prezent o inițiativă diplomatică mediată de Pakistan, care ar putea pune capăt confruntării începute în urmă cu cinci săptămâni. În paralel, Iranul continuă să refuze presiunile privind redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz.

Specialiștii în energie consideră însă că Beijingul se află într-o poziție mai avantajoasă decât alte mari economii. Peste jumătate din mixul energetic al Chinei este asigurat de cărbune, iar importurile de petrol care trec prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă doar circa 5% din consumul total de energie.

Xi Jinping a subliniat că investițiile timpurii în energia eoliană și solară s-au dovedit esențiale pentru reziliența actuală a țării.

„Faptul că am fost printre primii care au dezvoltat energia eoliană și solară s-a dovedit o decizie vizionară. În același timp, energia pe bază de cărbune rămâne fundamentul sistemului nostru energetic și trebuie să continue să ofere sprijin”, a afirmat acesta.

China rămâne statul care operează peste jumătate din capacitatea globală de producție a energiei pe cărbune, ceea ce o plasează în continuare în poziția de cel mai mare emitent de carbon din lume.

Această realitate este frecvent criticată de inițiativele climatice occidentale, însă autoritățile chineze susțin că energia pe bază de cărbune este indispensabilă pentru stabilitate și pentru asigurarea unei rezerve flexibile.

Cu toate acestea, Beijingul își reafirmă și obiectivul de a construi o economie mai curată și cu emisii reduse.

Potrivit CCTV, noul model energetic urmărit de China va fi „mai verde, mai diversificat și mai rezilient”, oferind o bază solidă pentru securitatea energetică și creșterea economică pe termen lung.

În paralel cu acest discurs strategic, China continuă să investească masiv în proiecte de infrastructură. În iulie anul trecut a început construcția celui mai mare baraj hidroenergetic din lume, pe marginea estică a Podișului Tibetan.

Tot luni, compania China General Nuclear Power Group a dat startul lucrărilor la o centrală solară termică amplasată în Tibet, la altitudinea de 4.550 de metri, potrivit agenției de stat Xinhua.