„Mergând pe coji de ouă”. Cum gestionează Trump armistițiul său fragil cu China

Președintele Donald Trump își dorește ca următoarea vizită în China să se încheie cu un rezultat pozitiv, nu cu o confruntare, în contextul în care administrația sa încearcă să mențină un echilibru delicat în relațiile cu Beijingul.

Deși echipa prezidențială include numeroși oficiali cunoscuți pentru poziții dure față de China, prioritatea actuală este evitarea escaladării tensiunilor înaintea vizitei programate pentru luna viitoare.

Surse apropiate administrației, citate de politico.eu, afirmă că doi oficiali joacă un rol-cheie în menținerea acestei direcții: secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă, Stephen Miller. Aceștia ar avea responsabilitatea de a se asigura că mesajele transmise de instituțiile americane nu destabilizează relația bilaterală.

Obiectivul este ca negocierile deja inițiate să poată continua într-un cadru stabil, fără presiuni suplimentare din interiorul administrației.

Întreaga structură guvernamentală „merge pe coji de ouă”

Un fost oficial american a descris situația ca pe una în care întreaga structură guvernamentală „merge pe coji de ouă”, subliniind că, după întâlnirea dintre Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping din Coreea de Sud, în luna octombrie, există o directivă clară de a nu perturba armistițiul existent.

Scott Bessent este perceput ca principalul garant al acestui echilibru, concentrându-se pe eventuale acorduri economice și pe reducerea dezechilibrelor comerciale. În contrast, alți oficiali, precum consilierul pe probleme comerciale Peter Navarro sau reprezentanți din zona apărării, au susținut în mod tradițional o abordare mai fermă și mai rapidă în relația cu China.

Apropiați ai lui Bessent afirmă că acesta împărtășește preocupările legate de China, însă consideră că o abordare graduală este necesară pentru a evita perturbări majore în economie. Procesul de reducere a dependenței economice de China este văzut ca unul de lungă durată, care nu poate fi accelerat fără costuri semnificative.

Oficialii de la Casa Albă susțin că politica privind China este coordonată intern pentru a menține coerența deciziilor. Un purtător de cuvânt al administrației a declarat că toți oficialii acționează în conformitate cu prioritățile stabilite de președinte, axate pe interesul național și pe principiul „America First”.

Vizita lui Trump în China, în context tensionat

Vizita lui Trump în China, programată pentru mijlocul lunii mai și amânată anterior din cauza conflictului din Iran, are loc într-un context geopolitic sensibil. Statele Unite au desfășurat recent acțiuni militare în Iran și au avut intervenții în Venezuela, ambele state având relații apropiate cu Beijingul. Aceste evoluții sunt interpretate de analiști ca parte a unei strategii mai ample de contracarare a influenței chineze la nivel global.

Surse apropiate administrației descriu abordarea actuală drept una de „negociere fermă, dar fără confruntare”, menită să permită menținerea stabilității economice interne în paralel cu gestionarea rivalității strategice cu China.

În acest cadru, rolul lui Scott Bessent este comparat cu cel al unui negociator economic central, în timp ce politica externă mai largă rămâne sub coordonarea președintelui. Administrația mizează pe obținerea unor înțelegeri comerciale care să reducă dependențele strategice ale SUA, în timp ce își consolidează capacitățile interne pe termen lung.

Deși abordarea este susținută de o parte a echipei prezidențiale, există și voci care avertizează că Beijingul ar putea exploata orice semn de slăbiciune sau ezitare. În același timp, în interiorul administrației și al Partidului Republican persistă percepția că China reprezintă o provocare strategică majoră pe termen lung.

În acest context, relația dintre Washington și Beijing rămâne una de echilibru fragil, în care cooperarea economică și competiția geopolitică coexistă într-o formulă atent calibrată.