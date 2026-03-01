Autoritățile din Oman au anunțat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, a fost atacat, iar patru membri ai echipajului au fost răniți, potrivit The Guardian.

Ținta atacului a fost nava „Skylight”, sub pavilion Palau, a transmis agenția de știri de stat din Oman. Echipajul petrolierului este format din cetățeni indieni și iranieni.

Deocamdată, nu este clar cine se află în spatele atacului. Incidentul are loc însă într-un context tensionat, după ce autoritățile au avertizat că Iranul ar fi amenințat navele care tranzitează strâmtoarea, pe fondul atacurilor americano-israeliene.

Strâmtoarea Hormuz reprezintă un punct strategic esențial pentru tranzitul global de petrol. Aceasta se află între Oman și Iran și leagă Golful Persic de Golful Oman, asigurând accesul către Marea Arabiei.

Orice atac asupra navelor comerciale din această zonă ar putea genera perturbări economice majore la nivel global, mai ales dacă ruta devine nesigură pentru traficul maritim internațional.