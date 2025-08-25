Video Povestea unei turiste care a vizitat noul resort de lux din Coreea de Nord: „Ne gândim să vizităm același loc anul viitor”

Un nou complex turistic din Coreea de Nord, inaugurat la 1 iulie 2025 pe coasta de est a țării, atrage atenția prin măsurile stricte de securitate și prin accesul limitat al turiștilor străini. Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone este aflat în apropierea unui poligon de testare a rachetelor și primește în prezent doar turiști ruși, în grupuri organizate prin agenții acreditate.

Printre primii vizitatori s-a aflat Anastasia Samsonova, o angajată în domeniul resurselor umane din Rusia, care a călătorit în iulie alături de alți 14 turiști. Grupul a fost în permanență însoțit de ghizi și agenți de securitate, iar programul a fost strict, fără posibilitatea de a interacționa cu localnicii fără permisiune.

„Ni s-a spus că garda ne însoțește pentru a evita situațiile în care am putea speria localnicii”, a declarat Anastasia pentru BBC News Russian.

„Oamenii obișnuiți ar putea începe să se întrebe: «Cum se face că, chiar și fără marele nostru lider, sau fără fiul sau fiica lui, ei par să trăiască atât de bine?”, conform lui Andrei Lankov, expert în relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia și profesor la Universitatea Kookmin din Seul.

Stațiunea are hoteluri, restaurante, centre comerciale și un parc acvatic, iar plajele sunt aproape pustii, cu nisip alb și șezlonguri noi. Complexul se află pe o bucată de plajă de 2,5 mile și poate găzdui 20.000 de vizitatori.

Totuși, turiștii au restricții: nu pot fotografia șantierele, nu au voie să poarte ținute sumare, iar interacțiunea cu populația locală este limitată. O excursie de o săptămână costă 1.800 de dolari – cu 60% mai mult decât salariul mediu lunar din Rusia.

Deși Coreea de Nord a permis în trecut accesul turiștilor occidentali, acesta a fost sistat brusc în primăvara acestui an, fără explicații. În prezent, doar grupuri rusești pot vizita complexul, iar alte tururi programate pentru septembrie sunt încă în așteptarea aprobării autorităților nord-coreene.

Complexul Wonsan Kalma este văzut ca parte a planului regimului de a impulsiona turismul și economia, însă proiectul a fost marcat de acuzații de muncă forțată, condiții dure pentru muncitori și relocarea forțată a localnicilor. Organizații pentru drepturile omului și experți ONU au atras atenția asupra existenței „brigăzilor de șoc”, unde muncitorii ar fi fost supuși la multe ore de activitate și compensații insuficiente.

În ciuda restricțiilor, turiștii ruși care au vizitat stațiunea declară că experiența a fost „exotică” și intenționează să revină. Anastasia plănuiește chiar să revină anul viitor, menționând existența unui posibil resort de schi în apropiere.

„De fapt, ne gândim să adunăm tot grupul pentru a merge în același loc anul viitor. Nu sunt sigură dacă va funcționa, dar am auzit că există și o stațiune de schi lângă Wonsan Kalma. Așa că, poate într-o zi voi vizita și acea stațiune.”