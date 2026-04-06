Punct culminant: Misiunea Artemis II ajunge pe orbita Lunii. Evenimentul va fi transmis live pe Facebook

În această dimineață, capsula Orion a intrat pe orbita Lunii, urmând ca la noapte să atingă punctul de proximitate maximă față de satelitul natural. Misiunea include momente critice, precum pierderea temporară a semnalului în timpul trecerii prin spatele Lunii și surprinderea unei eclipse totale de Soare din spațiu.

Ambasada SUA la București a făcut publice două fotografii

Ambasada SUA la București a făcut publice două fotografii spectaculoase cu planeta Pământ, alături de următoarea descriere:

„«Bună, lume». Astăzi, echipajul misiunii Artemis II va atinge punctul de maximă apropiere de Lună, precum și distanța maximă față de Pământ, ducând omenirea mai departe în spațiu decât a ajuns vreodată”, arată postarea publicatp pe Facebook.

Conform reprezentanților, momentul va putea fi urmărit și pe site-ul oficial NASA, aici.

Misiunea Artemis II ajunge pe orbita Lunii

Jared Isaacman, administrator NASA, a subliniat relevanța acestui test pentru viitorul explorării spațiale:

„Misiunea este esențială pentru multe dintre lucrurile pe care le facem la NASA. Treaba noastră aici este să încercăm să dezlegăm secretele universului, iar una dintre cele mai importante întrebări pe care ni le punem este: suntem singuri? Un aspect determinant pentru eforturile noastre științifice, de explorare, chiar și pentru construirea unei baze la Polul Sud al Lunii, la un moment dat, unde vom putea încorpora telescoape care ne vor ajuta să continuăm această mare căutare.”

Referitor la întreruperea comunicațiilor de 41 de minute, Isaacman a precizat:

„Aș spune că pana de comunicație nu este chiar un moment extrem de tensionat pentru noi. De fapt, este destul de obișnuit să existe astfel de întreruperi. De altfel, cred că în cea mai recentă misiune a mea în spațiu am avut aproape 24 de ore în care capacitatea de comunicare a fost limitată. Deci, nu aceasta este principala zonă de preocupare. Aș spune că ne concentrăm mai mult pe ecosistem, sistemul de susținere a vieții al navei spațiale.”

Evenimentul va fi live pe Facebook de la ora 20.00, ora României

Astronauții misiunii Artemis II sunt pe cale să scrie istorie. Reprezentanții NASA au creat un eveniment pe Facebook unde va putea fi urmărit live momentul în care astronauții vor atinge punctul de proximitate maximă față de Lună. Transmisiunea live poate fi găsită AICI și va începe la ora 20.00, ora României.

„Urmăriți alături de noi cum vor zbura în jurul Lunii. Echipajul – format din astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, precum și din astronautul CSA (Agenția Spațială Canadiană) Jeremy Hansen – se va apropia la o distanță de 4.000 până la 6.000 de mile de suprafața Lunii în timp ce va ocoli partea îndepărtată a acesteia. Ei vor fi primii oameni care vor vedea anumite părți ale Lunii cu ochii lor”, scrie NASA în descrierea evenimentului.

10 zile în spațiu, fără gravitație: cum mănâncă, dorm și merg la toaletă astronauții din misiunea Artemis 2

De asemenea, astronauții sunt pe cale să stabilească un record pentru cea mai mare distanță parcursă de cineva de la Pământ, depășind recordul actual – 248.655 de mile – stabilit în 1970 de echipajul Apollo 13.

„O ultimă privire către Pământ înainte de a ajunge la Lună”

NASA a informat constant publicul cu privire la parcursul astronauților din misiunea Artemis II.

„Nu există zile libere când ești în drum spre Lună. Această ultimă fotografie din cadrul misiunii noastre Artemis II o înfățișează pe astronauta NASA Christina Koch imediat după antrenament, în timp ce se pregătește pentru survolul lunar de mâine. A doua imagine prezintă Pământul sub forma unui arc subțire și strălucitor în întunericul spațiului. Din perspectiva echipajului, casa pare mică și îndepărtată, dar sperăm că ei pot simți speranța și entuziasmul nostru colectiv pe măsură ce își continuă drumul spre Lună”, scrie NASA pe rețelele sociale.

„O ultimă privire către Pământ înainte de a ajunge la Lună. Această imagine a Pământului a fost surprinsă pe 5 aprilie, în a patra zi a misiunii Artemis II, din interiorul navei spațiale Orion. Cei patru astronauți vor ajunge mâine, 6 aprilie, la punctul de maximă apropiere de Lună.”

Provocări cotidiene pentru echipa de la bord: „Camping” în spațiu cu probleme la toaletă

Viața la bordul Orion nu este lipsită de inconveniente tehnice, echipajul confruntându-se cu un blocaj la sistemul de gestionare a deșeurilor.

Prima misiune cu oameni în jurul Lunii după 1972: astronauții Artemis II pornesc spre satelitul natural al Pământului într-o călătorie istorică de 10 zile

Judd Frieling, director de zbor, a explicat situația: „În cursul nopții, am încercat să ventilăm rezervorul de ape uzate conectat la toaletă. Am întâmpinat probleme din cauza unui blocaj suspect, probabil cauzat de gheață. Așadar, am îndrumat echipajul să folosească pe parcursul nopții dispozitivele pliabile de urgență pentru urină, la fel ca în prima zi de zbor.”

Debbie Korth, manager adjunct al programului „Orion”, a adăugat că astfel de dificultăți sunt inerente noilor tehnologii: „Cred că toaletele spațiale și băile sunt ceva ce poate fi înțeles de toată lumea. Le folosim în zbor pentru prima dată; Apollo nu avea acest tip de tehnologie la bord. Deci reprezintă întotdeauna o provocare. Pe Stația Spațială există în continuare probleme cu toaletele. E pur și simplu un lucru foarte complicat de realizat.”

În ciuda acestor aspecte, moralul echipei rămâne ridicat, după cum afirmă John Honeycutt, șeful echipei de management al zborului: „E un pic ca un camping în spațiu, dar campingul devine un pic mai anevoios când toaleta nu funcționează la capacitate deplină. Dar sunt bine și s-au antrenat să gestioneze situația.”