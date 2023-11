Un bărbat declarat mort a „înviat” după ce a stat 7 ore în congelatorul morgii

Un bărbat din India, presupus mort și lăsat într-un congelator de morgă peste noapte, a fost găsit în viață de familie a doua zi, scrie Business Insider care citează ziarul indian The Tribune.

Srikesh Kumar, un electrician în vârstă de 45 de ani, a fost declarat mort la sosirea la un centru medical privat din Moradabad, Uttar Pradesh, pe 19 noiembrie. După declararea decesului, corpul său a fost depozitat în congelatorul morgii pentru a fi preluat de familie dimineața.

"Ofițerul medical de urgență l-a examinat. Nu a găsit niciun semn de viață și, prin urmare, l-a declarat mort", a declarat Rajendra Kumar, superintendentul medical al spitalului.

Conform unui raport al The Tribune, membrii familiei lui Kumar au mers să îl identifice și au observat că acesta respira și se mișca. Un videoclip cu Kumar pe o targă de spital, filmat de un membru al familiei, a început să circule pe internet.

Superintendentul a descris supraviețuirea lui Kumar ca fiind "nimic altceva decât un miracol".

Shiv Singh, superintendentul medical șef al Moradabad, a declarat pentru The Tribune că ofițerul medical de urgență care l-a examinat pe Kumar când a fost adus la ora 3 dimineața nu a obsrvat nicio bătaie de inimă. "L-a examinat de mai multe ori", a spus Singh.

The Times of India relatează că Kumar a stat probabil în congelatorul morgii aproape șapte ore. Un medic de la spitalul respectiv a declarat că viața lui Kumar a fost probabil salvată datorită întreruperilor de curent care au oprit și pornit congelatorul - de obicei menținut la temperaturi sub 10 grade Celsius.

Singh a declarat pentru The Tribune că a fost comandată o investigație privind declararea eronată a decesului.

El a adăugat că acesta este unul dintre cele "mai rare cazuri" și că nu poate fi considerat un act de neglijență.