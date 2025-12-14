Autorii petiției „Recorder”, acuzați de colegi că deturnează scopul semnăturilor. „Nu e corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”

Mai mulți magistrați dintre cei care au semnat petiția pentru justiție acuză că acțiunea este deturnată în favoarea unui partid politic. Oamenii încep să se disocieze și de declară nemulțumiți de politizarea acțiunii și acuză manipulări.

Mai mulți procurori DNA și judecători de la Tribunalul București care au semnat inițial petiția prin care susțin libertatea Justiției semnalează faptul că unii dintre inițiatori au deturnat sensul acțiunii. Oamenii acuză faptul că Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, cea care a inițiat demersul semnăturilor pentru reforma Justiției, și apropiații ei ar fi schimbat textul inițial al mesajului. Primii care au acuzat deturnarea mesajului au fost câțiva procurori DNA, iar duminică, 14 decembrie, a fost rândul unor judecători de la Tribunalul București să se disocieze de acțiune. Antonia Diaconu, procurorul-şef al DIICOT Piteşti, a publicat, pe 13 decembrie, pe pagina sa de Facebook, lista actualizată a magistraților care au răspuns la apelul de solidaritate.

Pro și contra protestului

„Lista actualizată. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, a scris ea pe Facebook.

În scurt timp au apărut voci care au susținut că demersul inițial a fost deturnat pentru interese politice, iar discuții similare sunt și pe forumul judecătorilor. Michelle Lavinia Cîrciumaru, judecător în cadrul Tribunalului București, a fost printre primii care au acuzat faptul că se aruncă acuzații nefondate asupra foștilor președinți sau a actualului președinte al Tribunalului București.

Magistrații se simt folosiți politic

„Eu am semnat memoriul de susținere pentru colegii mei Laurențiu Besu și Raluca Moroșanu, dar se încearcă deturnarea intenției noastre și se susține că și la Tribunalul București sunt probleme similare. Sunt de 11 ani judecător la Tribunalul București și niciodată nu au existat probleme similare la tribunal cu cele relatate în reportaj. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate asupra foștilor președinți sau a actualului președinte”, a comentat judecătoarea.

Teodora Muche a acuzat că mesajele incomode sunt șterse. „De ce ștergeți comentariile incomode?”, și-a întrebat ea colegii.

Procurorul Cosmin Hălălău, șeful Serviciului de Cooperare Internațională din DNA, reclamă aceeași situație, după ce inițial a fost unul dintre cei 25 de semnatari din DNA ai protestului de solidarizare cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, extins ulterior pentru a susține schimbarea șefilor de la Curtea de Apel București, de la Înalta Curte, de la DNA, de la Parchetul General, dar și schimbarea ministrului Justiției, Radu Marinescu

Judecătorul Bogdan Pînzaru a făcut și el o preciare, tot pe Facebook, afirmând că este de acord cu ideea susținerii reformei, dar nu și a conducerii Justiției. „Exclusiv în acord cu ideea susținerii libertății de experimare și cu necesitatea unei reforme reale a normării muncii, care să contribuie la reducerea volumului de activitate și, implicit, la creșterea calității actului de justiție”, a precizat acesta.

Alina Andrițoiu, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a afirmat că există și interese pe care le numește „neprincipiale”, care au schimbat în parte sensul mesajului inițial și a ținut să se disocieze: „Bună ziua tuturor! Vreau să precizez că nu sunt de acord ca susținerea mea să fie atașată vreunei modificări, completări, nuanțări a mesajului inițial, fără să fiu consultată în prealabil. Sunt convinsă că majoritatea inițativelor de modificare sunt de bună credință, dar, din păcate, vremurile în care trăim și muncim mă fac să nu pot exclude și alte motivații cel puțin neprincipiale. Sunt o persoană asumată și voi susține fără rezerve toate cauzele în care cred”, a scris Alina Andrițoiu.