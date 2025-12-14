Video Momente dramatice într-o bijuterie: un bărbat în stop cardiac este salvat cu manevre de resuscitare de fiul patronului

Un om de afaceri a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un stop cardiac într-un magazin de bijuterii din orașul Kota, din India, incidentul fiind surprins de camerele de supraveghere, notează India TV. Datorită intervenției rapide a fiului patronului magazinului, bărbatul a fost resuscitat chiar la fața locului.

Incidentul s-a produs joi, 11 decembrie, în jurul orei 13:58, într-un magazin de bijuterii. Rajkumar Soni, în vârstă de 60 de ani, comerciant de pietre prețioase, se afla la tejghea și discuta o tranzacție, când i s-a făcut brusc rău. Bărbatul a acuzat dificultăți de respirație, s-a prăbușit și și-a pierdut cunoștința, sub privirile îngrozite ale angajaților și clienților.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum persoanele aflate în magazin îl așază pe bărbat pe podea, în timp ce fiecare secundă devenea crucială.

Intervenție salvatoare de două minute și jumătate

Varun Jain, în vârstă de 37 de ani, fiul proprietarului magazinului, a intervenit imediat. Deși nu avea pregătire medicală specializată, acesta cunoștea tehnici de prim-ajutor dobândite în cadrul unor programe comunitare. Fără să ezite, l-a poziționat pe bărbat pe spate și a început manevrele de resuscitare cardiopulmonară, timp de aproximativ două minute și jumătate, administrând inclusiv o injecție de urgență.

Eforturile sale au dat rezultate, iar Rajkumar Soni și-a recăpătat cunoștința, spre ușurarea tuturor celor prezenți. Înregistrarea video a fost făcută publică vineri, 12 decembrie, și s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

„Am simțit durere în piept, apoi totul s-a stins”

După ce a fost stabilizat și transportat la spital, bărbatul a povestit momentele dramatice prin care a trecut. „Am simțit o durere în piept, apoi totul s-a stins. Nu-mi mai amintesc nimic”, a spus acesta.

Proprietarul magazinului, Vimal Jain, a precizat că Rajkumar Soni este un client vechi, care vizitează Kota de una-două ori pe lună pentru afaceri și că, înainte de incident, nu dăduse niciun semn că s-ar simți rău.

Un gest care salvează vieți

Varun Jain a declarat că intervenția lui s-a bazat pe cunoștințele minime dobândite la cursuri comunitare de prim-ajutor și a subliniat importanța „minutelor de aur” în caz de stop cardiac. Tatăl său l-a lăudat pentru calmul și prezența de spirit: „Angajații au încremenit, dar Varun a preluat controlul”.

Cazul readuce în atenție importanța instruirii populației în acordarea primului ajutor și a manevrelor de resuscitare, care pot face diferența dintre viață și moarte.