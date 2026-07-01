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Video Un băiețel de trei ani, scos în viață de sub dărâmături la șase zile după cutremurele din Venezuela. „Există încă speranță”

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Un băiețel în vârstă de trei ani a fost salvat în viață de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite, la șase zile după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela. Copilul, identificat drept Klieber Morán, a fost găsit de o echipă de salvare din Iordania în statul La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni ale țării.

Un băiețel de trei ani, scos în viață de sub dărâmături. FOTO: Captură Video / Telegram
Un băiețel de trei ani, scos în viață de sub dărâmături. FOTO: Captură Video / Telegram

Imaginile surprinse la locul intervenției îi arată pe salvatori aplaudând și strigând de bucurie în timp ce copilul este scos dintre ruine și predat echipajelor medicale, transmite BBC.

Potrivit Apărării Civile din Iordania, băiețelul a primit primul ajutor la fața locului, după care a fost transportat la un spital din Caracas. Președintele Adunării Venezuelene, Jorge Rodríguez, a declarat că starea copilului este stabilă, iar semnele sale vitale sunt bune.

Salvarea lui Klieber este considerată remarcabilă, întrucât a avut loc la șase zile după seisme, mult peste intervalul critic de aproximativ 72 de ore în care, potrivit specialiștilor, șansele de a găsi supraviețuitori sub dărâmături sunt cele mai mari.

Jorge Rodríguez a afirmat că povestea băiețelului demonstrează că există în continuare speranță și că echipele de intervenție din Venezuela și din străinătate continuă căutările printre clădirile prăbușite. În paralel, autoritățile au deschis adăposturi pentru persoanele rămase fără locuințe în La Guaira și în alte state afectate.

Situația umanitară se agravează

La Guaira rămâne una dintre cele mai grav afectate zone, unde numeroși localnici încearcă să își salveze singuri rudele și vecinii prinși sub dărâmături.

Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) avertizează că regiunea se confruntă cu lipsuri severe de alimente, întreruperi ale serviciilor esențiale și probleme majore de comunicații.

„Tensiunile comunitare sunt în creștere, deoarece accesul la asistență rămâne limitat”, a transmis organizația, care solicită 15 milioane de dolari pentru a asigura, timp de șase luni, adăposturi temporare și ajutoare de primă necesitate pentru aproximativ 30.000 de persoane afectate.

La rândul său, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că sistemul medical este supus unei presiuni extreme și că există un risc ridicat de apariție a unor focare de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola și difteria.

Ajutoare internaționale și un bilanț în creștere

Echipe de salvare din Statele Unite, Mexic și alte zeci de țări continuă operațiunile de căutare, folosind câini special antrenați și utilaje grele.

ONU a anunțat că un transport umanitar de 47 de tone a ajuns marți în Venezuela, incluzând kituri medicale de urgență, materiale pentru îngrijirea nou-născuților, asistență pentru nașteri și produse destinate prevenirii răspândirii bolilor.

Între timp, în zonele devastate au început înmormântările victimelor identificate. Multe familii așteaptă încă vești despre rudele dispărute.

La morga improvizată din portul La Guaira, un supraviețuitor, Wilker Molalla, a povestit că și-a pierdut aproape întreaga familie.

„Erau 11 persoane în casa mea. Doar doi dintre noi am supraviețuit, pentru că eram la serviciu”, a spus acesta.

Potrivit celui mai recent bilanț al autorităților, dublul cutremur produs pe 24 iunie a provocat moartea a 1.943 de persoane.

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