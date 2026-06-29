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Morgile din Caracas nu mai fac față avalanșei de cadavre. Morții, aduși pe motociclete, în portbagaje sau cu benele camionetelor

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Morgile din Caracas au devenit neîncăpătoare după seria de cutremure care a lovit coasta Caraibelor, lăsând în urmă o criză umanitară fără precedent în Venezuela.

Echipele de căutare continuă să scoată cadavre de sub dărâmături. FOTO YouTube Al Jazeera En
Echipele de căutare continuă să scoată cadavre de sub dărâmături. FOTO YouTube Al Jazeera En

Cadavrele ajung pe motociclete, în portbagaje sau în bena camioanelor, în timp ce familiile disperate caută să-și identifice rudele dispărute, potrivit The Guardian.

La morga Bello Monte, una dintre cele mai aglomerate din capitala Venezuelei, voluntari și studenți la psihologie oferă sprijin emoțional celor care așteaptă vești.

O tragedie de proporții istorice

Cutremurele succesive de miercuri au provocat prăbușirea a sute de clădiri și au ucis cel puțin 1.430 de persoane, în timp ce zeci de mii sunt încă dispărute. Printre cei care așteaptă la Bello Monte se află și Marjorie Cedeño, care și-a pierdut ambii părinți și fratele, surprinși sub dărâmăturile blocului lor din Los Palos Grandes.

Până vineri seara, Cedeño reușise să identifice doar trupul fratelui ei, José. Părinții rămân sub ruinele clădirii de patru etaje.

„Este de neimaginat ce se întâmplă aici. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva”, spune ea.

Altcineva caută o rudă dispărută în La Guaira, zona cea mai afectată. Clădirea în care locuia aceasta s-a prăbușit complet. Deși victima fusese scoasă de sub dărâmături în viață, o alertă falsă de tsunami a provocat panică, iar expunerea prelungită i-a fost fatală.

Morgile, suprasolicitate.

Edgar Hernández, fost președinte al Asociației Naționale a Caselor Funerare, spune că firmele de pompe funebre au donat peste 200 de sicrie și materiale necesare.

Mulți oameni preferă să aducă trupurile direct la Bello Monte, deoarece morga din La Guaira este complet paralizată de numărul mare de victime.

Guvernul promite acțiune, populația acuză întârzierea intervențiilor

Delcy Rodríguez, președinta interimară al Venezuelei, a anunțat că 33 de persoane au fost salvate sâmbătă, inclusiv un băiat de 11 ani găsit în viață în Caraballeda.

Ministerul comunicațiilor a publicat imagini cu echipe de salvare lucrând printre ruine.

Pe străzi însă, nemulțumirea crește. Mulți venezueleni acuză autoritățile că au reacționat lent și că au lăsat populația să se descurce singură în primele ore critice. Rodríguez a fost huiduită în timpul unei vizite în zonele afectate.

În cartierele devastate, familiile dorm în corturi improvizate, prea speriate să se întoarcă în locuințe. Mâncarea și ajutorul vin în mare parte de la cetățeni, nu de la stat.

Venezuelenii au o inimă uriașă. Poate că nu există un răspuns adecvat din partea guvernului, dar sunt atât de mulți oameni buni care ajută”, spune Marjorie Cedeño. 

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